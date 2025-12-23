11 años después, 'Interstellar' es una de las películas más aclamadas de Christopher Nolan. Inicialmente, fue un proyecto de Steven Spielberg: por qué fue sustituido

Estrenada hace ya 11 años, 'Interstellar' es una de las películas más aplaudidas de la filmografía de Christopher Nolan, pero lo cierto es que el proyecto no nació de él e inicialmente estaba previsto que detrás de las cámaras estuviese ni más ni menos que Steven Spielberg. Aprovechando el lanzamiento del primer tráiler de la adaptación de 'La odisea', quiero recuperar la historia de cómo la aclamada 'Interstellar' acabó en manos de Nolan.

La idea inicial se la debemos a la productora Lynda Obst y al físico teórico Kip Thorne, quienes ya habían colaborado previamente en 'Contact', de Robert Zemeckis. El concepto inicial que manejaban era que la humanidad tendría acceso a los eventos más exóticos del universo. Spielberg se interesó en el proyecto y en el verano de 2006 se anunciaba que iba a ocuparse de la película con Paramount aportando el músculo financiero necesario.

En 2007 se fichó a Jonathan Nolan, hermano del director de 'Oppenheimer', para ocuparse de escribir el guion, y todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, el vínculo profesional que unía a Spielberg con Paramount expiró en 2008 y el director llegó a un nuevo y multimillonario acuerdo con la compañía Reliance, con la que el cineasta colaboraría desde 'War Horse (Caballo de batalla)' hasta 'Mi amigo el gigante', dejando así libre la silla del director de 'Interstellar'.

Cómo llegó Christopher Nolan a 'Interstellar'

Tras el abandono de Spielberg, el proyecto de 'Interstellar' quedó sin director durante varios años, tiempo que Jonathan Nolan aprovechó para recomendar el fichaje de su hermano Christopher, cuya posición en Hollywood había pasado a otro nivel en 2008 con el éxito de 'El caballero oscuro'. El triunfo de 'Origen' apenas dos años después había dejado claro que era el nuevo director estrella de Hollywood.

Christopher Nolan no se incorporó oficialmente al proyecto hasta el año 2012, pero su hermano Jonathan tenía claro desde mucho antes que estaba interesado en contar esta historia. En un reportaje de EW podemos leer sus palabras al respecto:

"Siempre hablo con él, así que había estado probando mi material desde el principio. Cuando eres guionista, siempre estás intentando ver si tus guiones pasan el test de los celos. En plan: 'Maldición, ojalá estuviera haciendo ese proyecto'. Sabía que Christopher estaba interesado."

Obviamente, Christopher Nolan, que aparece acreditado como coguionista de la película, quiso llevar el material a su terreno, siendo entonces cuando el guion de 'Interstellar' se transformó a la versión que se estrenó en 2014. Por ejemplo, no queda rastro alguno de la idea inicial de Obst y Thorne de que el mismísimo Stephen Hawking iba a ser un personaje importante en la película, al ser un experto en los agujeros de gusano transversales, mostrando cómo las señales de su enfermedad se aliviaban con la falta de gravedad.

Los cambios del proyecto, de Spielberg a Nolan

"Te das cuenta de que voy a reescribirla, ¿verdad?", le dijo Christopher Nolan a su hermano después de aceptar dirigir la película. Uno de los cambios esenciales estaba vinculado con el tema central que el director quería explorar en 'Interstellar': "Para mí, toda la película va sobre lo que significa ser padre".

Eso llevó a que el importante personaje de Murph (interpretada por Mackenzie Foy, Jessica Chastain y Ellen Burstyn) fuese una hija del protagonista (Matthew McConaughey), en lugar de un hijo. Nolan también hizo modificaciones en la parte central de la película, en lo referente a la exploración de los diferentes planetas que visitan durante la misión. De hecho, la primera versión del guion solamente incluía la visita a otro planeta por parte de Cooper.

Por otro lado, la presencia de China era mucho mayor en la versión de Spielberg, planteándose que dicho país había derrotado a Estados Unidos en la batalla por la conquista del espacio. De eso queda muy poco en la versión final, y lo mismo ocurrió con una idea de Spielberg para dar más emoción a la trama: que Cooper y Amelia (Anne Hathaway) tuviesen una subtrama romántica. En mi opinión, recortar eso fue un gran acierto por parte de Nolan.

Hay otros cambios reseñables siguiendo el tema que interesa a Nolan, como que en la versión inicial del proyecto, Cooper despertaba en el año 2230 y era su tataranieto quien le daba el reloj que él había dejado a Murph, que para ese año ya habría muerto.

Pero quizá la modificación más llamativa sea que el protagonista conseguía volver a la Tierra en la versión de Spielberg, encontrando el planeta completamente desolado. Entonces, Cooper se limita a esperar una muerte segura en soledad, pero en lugar de eso acaba despertando en una estación espacial; una solución que se mantuvo en 'Interstellar' aunque utilizado de forma diferente en la versión final de Nolan.

Como habéis podido comprobar, la 'Interstellar' de Steven Spielberg era muy diferente a la de Christopher Nolan, quien durante la campaña de promoción de la película realizó esta interesante observación sobre cuáles eran sus objetivos con la película:

"Cuando llevas al público tan lejos de la experiencia humana como resulta posible, acabas centrándote firmemente en la naturaleza humana y cómo estamos conectados entre nosotros."

