Christopher Nolan, sobre cómo fue trabajar con Robin Williams en su película más infravalorada: "Hay momentos en los que no crees que estuviera actuando en absoluto"

Una de las películas menos valorada de Christopher Nolan es 'Insomnio', hasta el punto de que él mismo la recuerda como su trabajo más infravalorado. En ella trabajó por primera y única vez con dos actores tan conocidos como Al Pacino y Robin Williams, interesándonos ahora lo que el cineasta ha comentado sobre su colaboración con el segundo.

"Es aterradoramente real"

Lo cierto es que el fichaje de Williams para dar vida a un peligroso psicópata fue toda una sorpresa en su momento. Es cierto que ese mismo año también hizo la muy reivindicable 'Retratos de una obsesión', pero el público no estaba para nada acostumbrado a que el actor mostrase su faceta más oscura en pantalla. Eso sí, Nolan recuerda en Seattle Pi que "le gusta actuar. Se daba cuenta de que no era receptivo a su humor entre tomas, pero siempre entretenía al equipo. Entonces yo decía "acción", y él se metía directamente en lo que estaba haciendo".

De hecho, Nolan quedó muy impresionado con el trabajo de Williams, hasta el punto de asegurar que "he visto su actuación muchas veces, y es aterradoramente real. Hay momentos en los que no crees que estuviera actuando en absoluto. Tiene un talento increíble. Fue muy interesante observar a estos dos actores con enfoques y energías tan diferentes".

El cineasta también destacó en una sesión de preguntas y respuestas recogida por Screenrant que "lo que pensé de Robin fue que es un tipo extraordinario con quien trabajar y realmente ofreció lo que considero una actuación impecable". Y estas declaraciones se hicieron antes de la muerte de Williams, por lo que no están afectadas por su trágico fallecimiento en 2014.

Además, el director de la esperadísima 'La odisea' continúa señalando que "en la mayoría de las actuaciones, llega un momento en que algunos detalles empiezan a desprenderse, pero con Robin estaba muy metido en ese personaje. No es que sea una persona muy oscura con la que trabajar; es muy vivaz, amigable y divertido. Realmente encontró algo dentro de sí mismo. Creo que es un trabajo muy infravalorado de su parte".

Por mi parte, es imposible no acordarse primero de Williams por su trabajo en infinidad de comedias y producciones para toda la familia, pero creo que 'Insomnio' ofrece una gran interpretación que no recibió todas las alabanzas que se merecía.

En Espinof | Ethan Hawke, sobre la inolvidable actuación de Robin Williams en 'El club de los poetas muertos': "Él no seguía el guion"

En Espinof | "Que le den a DC". Robert Downey Jr. se sincera sobre 'El caballero oscuro' y admite que no entendió la película de Christopher Nolan