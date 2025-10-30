Ethan Hawke recuerda cómo fue el rodaje de 'El club de los poetas muertos' con Robin Williams: "No seguía el guion y eso me abrió un mundo de posibilidades"

Más de tres décadas después de su estreno, 'El club de los poetas muertos' sigue siendo una de esas películas que dejan huella después de verla. Su mensaje sobre la libertad creativa, la inspiración y el poder de la palabra aún resuena en quienes crecieron con el inolvidable profesor John Keating, interpretado por Robin Williams.

Pero para Ethan Hawke, que tenía apenas 18 años cuando rodó la película, aquella experiencia fue mucho más que un papel. En el set, entre versos y lecciones de carpe diem, el joven actor aprendió lo que significaba el trabajo en equipo y el respeto por la imaginación y la creatividad. Años después, Hawke recuerda ese rodaje como el momento que definió su relación con el cine y con la interpretación.

"Robin era un genio"

En una entrevista reciente con Vanity Fair por el estreno de 'Black Phone 2', Hawke habló sobre lo que observó durante el rodaje y cómo le impactó ver a Peter Weir dirigir a Robin Williams.

"Lo vi dirigir a Robin Williams, algo nada fácil, porque Robin era un genio de la comedia. Pero la actuación dramática aún era algo nuevo para él en ese momento. Observar esa relación, estando yo a un metro y medio de distancia mientras hablaban de interpretación, fue algo que no se puede olvidar".

El actor explicó que le sorprendió la libertad con la que Williams abordaba el guion:

"Robin Williams no seguía el guion, y yo no sabía que se podía hacer eso. Si tenía una idea, simplemente la llevaba a cabo. No pedía permiso. Y eso me abrió un mundo de posibilidades, la idea de que se podía interpretar de esa manera. Y a Peter le gustó, siempre y cuando siguiéramos cumpliendo los objetivos del guion".

Hawke destacó que lo que más le marcó fue el respeto mutuo entre ambos, pese a sus métodos tan distintos. "Tenían una forma de trabajar muy diferente, pero no se juzgaban ni se enfrentaban entre sí. Trabajaban juntos. Eso es emocionante; ahí es donde se aprecia el verdadero potencial de una gran colaboración. No tienes que ser igual, pero tampoco tienes que odiar a alguien por ser diferente", explicó.

Para el actor, esa dinámica fue una auténtica revelación sobre lo que el cine puede lograr cuando todos los involucrados se abren al proceso creativo:

"La imaginación compartida puede volverse muy poderosa, porque la película trasciende el punto de vista de una sola persona. Contiene múltiples perspectivas".

