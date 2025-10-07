La hija de Robin Williams pide que dejen de enviarle videos de su padre hechos con inteligencia artificial: "Es asqueroso"

Zelda Williams, hija del inolvidable Robin Williams y directora de la comedia romántica 'Lisa Frankenstein', ha vuelto a pronunciarse contra el uso de inteligencia artificial para recrear la voz y la imagen de su padre. A través de sus historias de Instagram, la cineasta pidió a sus seguidores que dejen de enviarle videos generados por IA que intentan revivir al actor, fallecido en 2014, calificando la práctica como irrespetuosa y perturbadora.

"No los quiero ni los entiendo"

"Por favor, dejad de enviarme videos de papá hechos con IA", escribió Zelda en historias de Instagram.

"Dejad de creer que quiero verlos o que lo entenderé, no los quiero ni los entenderé. Si solo intentas trollearme, he visto cosas mucho peores, limitaré los mensajes y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienes un poco de decencia, deja de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créeme, NO es lo que él querría"

La directora continuó criticando la manera en que las recreaciones digitales reducen a personas reales a simples imitaciones. "Ver cómo el legado de personas reales se condensa en 'esto se parece y suena vagamente a ellos, así que basta', solo para que otros puedan producir una horrible porquería de TikTok, manipulándolos, es desesperante", afirmó. "No estás haciendo arte, estás creando contenido sobreprocesado con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Asqueroso”.

Zelda también rechazó la idea de que este tipo de tecnología represente el progreso o la innovación artística:

"Y por amor a TODO, dejad de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla y regurgita el pasado para ser reutilizado. Están absorbiendo el contenido de este Ciempiés Humano, y desde el final de la cadena, mientras los de delante se ríen y se ríen, consumen y consumen".

No es la primera vez que la hija del actor se pronuncia sobre el tema. En 2023, cuando el sindicato de actores incluyó la recreación de actores mediante IA como tema central de su huelga, Zelda compartió su preocupación por la falta de consentimiento detrás de estas imitaciones.

"No soy una voz imparcial en la lucha del SAG contra la IA. Llevo años presenciando cuánta gente quiere entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es teórico, es muy real. Ya he oído que usan IA para que su 'voz' diga lo que la gente quiera, y aunque personalmente me resulta inquietante, las consecuencias van mucho más allá de mis propios sentimientos

Williams añadió en ese momento que "los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus propias decisiones, de poner voz a personajes animados, de dedicar su esfuerzo y tiempo humanos a la interpretación. Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre imitación de personajes más grandes, pero en el peor, un horrendo monstruo Frankensteiniano, improvisado con lo peor de todo lo que es esta industria, en lugar de lo que debería representar".

En Espinof | Cuando Robin Williams se negó a volver a trabajar con Disney por culpa del Genio de 'Aladdin'

En Espinof | "Ojalá lo hubiera conocido toda mi vida". Ben Affleck explica cuánto le ha influido trabajar con Robin Williams