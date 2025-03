"Ojalá lo hubiera conocido toda mi vida". Ben Affleck explica cuánto le ha influido trabajar con Robin Williams

La carrera de Ben Affleck no despegó realmente hasta su participación en 'El indomable de Will Hunting', película por la que llegó a ganar el Óscar al mejor guion original junto a su compañero y amigo Matt Damon. El otro premio de la Academia de Hollywood que se llevó la película fue el de mejor actor de reparto para Robin Williams, un actor que marcó para siempre la carrera del autor de 'Argo'.

Hasta tal punto conectó Affleck con Williams que llegó a afirmar en su paso por el programa 'Jake's Takes' que "ojalá lo hubiera conocido toda mi vida", pues se emocionó mucho cuando le preguntaron por el protagonista de la mítica 'Jumanji', ya que "hizo mucho por nosotros al creer en nosotros y hacer esa película".

Si él puede, Ben también

Affleck apuntaba que Williams "fue la primera persona que realmente conocí o sabía que era famoso. Y acabábamos de escribir esta película, y fue increíble que se hiciera, y luego Robin Williams, que era probablemente la estrella más grande en ese momento, estaba en la película". Casi no se lo podía creer.

Además, el protagonista de la inminente 'El contable 2' que reconoce que "y yo sólo pensaba, bueno, si este tipo puede hacerlo, y ser amable con la gente y colaborar y trabajar con la gente y preocuparse por ellos, y escucharlos, yo ciertamente puedo. Ya sabes, él era un tipo realmente extraordinario, amable, cariñoso y eso para mí es el legado de Robin. En eso se basaba su comedia, en una especie de bondad y humanidad básicas. Ojalá lo hubiera conocido toda mi vida". Una huella imborrable.

La estrella de 'The Way Back' se lamenta por "no tuve esa oportunidad mientras crecía", pero da las gracias porque "cuando lo conocí, yo era muy joven. Tenía 24 años. Me causó una gran impresión y pensé, vale, así es como se hace esto. Voy a pasar mi vida tratando de estar a la altura de este ejemplo".

Lo curioso es que Affleck y Williams no volvieron a colaborar en ninguna película más, pero eso no impide que el primero siga teniendo un gran afecto al segundo, quien falleció tristemente en 2014. Una verdadera pena, pero siempre tendremos ahí la aclamada película dirigida por Gus Van Sant en la que sí que coincidieron.

En Espinof | Las 17 mejores películas de drama que puedes ver en streaming

En Espinof | “Kevin Smith salvó El indomable Will Hunting”: Ben Affleck desvela el papel fundamental del cineasta en la película de Gus Van Sant