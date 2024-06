Últimos días para ver en Netflix la aclamada película que cambio para siempre las carreras de Matt Damon y Ben Affleck

No es que tener a actores con capacidades en otras áreas de creación de una película les haga mejores intérpretes, pero sin duda se puede apreciar cuándo saben aportar algo más que presencia escénica. Que entienden los pormenores para elaborar una historia cuidada además de emotiva, que sea capaz de contar algo desde un molde más convencional. Dar con resultados tan memorables como 'El indomable Will Hunting' ('Good Will Hunting').

Un talento complicado

Matt Damon y Ben Affleck cambiaron para siempre el rumbo de sus carreras con esta película de la que escribieron el guion además de protagonizarla, y ganaron un Oscar por ello. Gus Van Sant dirige este aclamado drama en el que también brilla Robin Williams y que se puede ver en streaming a través de Netflix hasta el próximo viernes 14 de junio.

Damon es el mencionado Will, un conserje en el prestigioso departamento tecnológico de la universidad de Cambridge, el MIT. Encargado del área de matemáticas, Hunting es capaz de resolver con facilidad los más complejos problemas matemáticos, para sorpresa de todos los académicos allí. Uno de ellos intenta motivarlo a que persiga una carrera universitaria, pero sus raíces humildes complicarán su decisión.

Observada en el global de las carreras de los principales involucrados (quizá con la excepción de Williams), quizá estemos ante un crowd-pleaser que no resulta demasiado representativo. Damon perseguiría una más que sólida carrera como estrella de cine, Affleck alternaría esa faceta de estrella con la de cineasta con más músculo, mientras que Van Sant terminó tendiendo a dramas más experimentales o de temáticas LGTBI.

Sin embargo, todos están aquí en perfecta sintonía para una película de destino predecible pero que, al igual que las matemáticas, tiene su clave interesante en el proceso más que en el resultado. El conflicto del personaje entre abandonar su clase, a todo lo que considera sus raíces por muy problemáticas que sean, y una oportunidad próspera en un contexto que resulta muy elitista para gente como él está bien planteado y comunicado a través de pequeñas interacciones.

Las conversaciones que tienen lugar, marcadas por la honestidad y por la falta de soluciones fáciles, muestran un buen trabajo de personajes en el guion, que luego es realzado por una notable dirección de actores. Con ello se consigue un punto de inflexión necesario para las carreras de todos, pero sobre todo de dos emergentes intérpretes que mostraban un carácter polifacético necesario para sus futuros éxitos.

