Las 23 mejores películas bélicas de todos los tiempos

Pocos géneros son capaces de llevar tan al límete las emociones, tanto de los espectadores, como de sus protagonistas, como el bélico. Permitiendo equilibrar en un sólo largometraje el innegable poso dramático y la crudeza de un conflicto armado con la aterradora "espectacularidad" del mismo —nótese el entrecomillado—, el cine "de guerra" nos ha ofrecido obras gigantescas que, sin necesidad de ser reivindicadas, ya que lo hacen por sí solas, sí merece la pena recordar.

Dicho esto, aquí os traigo esta lista en la que enumero mis 23 películas bélicas predilectas, que considero las mejores de todos los tiempos. Por supuesto, y como siempre sucede en estos casos, habrá ausencias destacadas, puesto que la lista está concebida en base a mis gustos personales, pero aquí tenéis mis seleccionadas.

'Sin novedad en el frente' ('All Quiet on the Western Front', 1930)

Dirección: Lewis Milestone

Reparto: Lew Ayres, Louis Wolheim, John Wray, Arnold Lucy, Ben Alexander, Scott Kolk

Adaptando la novela homónima de Erich María Remarque, Lewis Milestone firmó en 1930 uno de los más cruentos discursos antibelicistas que nos ha dado el séptimo arte, y que continúa igualmente vigente y sobrecogedor noventa años después de su estreno. Un auténtico prodigio que exprimió hasta la última gota de los medios de la época para introducirnos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y obligarnos a presenciar los horrores y sinsentidos del conflicto y sus consecuencias de primera mano.

'Senderos de gloria' ('Paths of Glory', 1957)

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Kirk Douglas, George MacReady, Adolphe Menjou, Ralph Meeker, Wayne Morris

Pese a haber estrenado el año anterior la extraordinaria 'Atraco perfecto', 'Senderos de gloria' fue el largometraje que hizo a Stanley Kubrick entrar directamente en el Olimpo cinematográfico. Señalada por muchos como el mejor trabajo del director, la cinta, protagonizada por un Kirk Douglas descomunal, aúna en escasa hora y media la maestría técnica y narrativa de Kubrick en un discurso antibelicista que no teme en retratar la sinrazón de los altos mandos de la Primera Guerra Mundial mientras nos bombardea con secuencias demoledoras e indelebles.

'El puente sobre el río Kwai' ('The Bridge on the River Kwai', 1957)

Dirección: David Lean

Reparto: William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, James Donald, Sessue Hayakawa, André Morell

Antes de maravillar a medio mundo con su 'Lawrence de Arabia', David Lean cosechó la friolera de siete Premios Óscar con una 'El puente sobre el río Kwai' que ha perdurado en la memoria colectiva gracias, en parte, a su mítica banda sonora. Aunque si algo la hace una joya dentro del cine bélico, más allá de su soberbia puesta en escena, eso es el modo en que centra el relato sobre sus personajes, escritos a la perfección e interpretados por un reparto de auténtico lujo en el que despuntan unos impagables William Holden y Alec Guiness.

'Los cañones de Navarone' ('The Guns of Navarone', 1961)

Dirección: J. Lee Thompson

Reparto: Gregory Peck, David Niven, Richard Harris, Anthony Quinn, Stanley Baker, Anthony Quayle

De las 23 —o 24, para ser exactos— cintas que figuran en la lista, puede que 'Los cañones de Navarone' sea la más disfrutable por su balance de ligereza, capacidad para entretener y espectacularidad de la vieja escuela. Más próxima al cine de aventuras de corte clásico que al género bélico puro y duro, las casi tres horas que dura el filme de J. Lee Thompson nos dejan set-pieces para el recuerdo con unos efectos especiales sobresalientes y, sobre todo, un reparto que exuda carisma y lo transmite a cada uno de los fotogramas que componen el relato.

'Lawrence de Arabia' ('Lawrence of Arabia', 1962)

Dirección: David Lean

Reparto: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn, Anthony Quayle

Cada una de las escenas que dan forma a la obra maestra de David Lean es un pequeño diamante en bruto utilizado para edificar una de las grandes catedrales de la historia del séptimo arte. Fotografiada por Freddie Young en unos gloriosos 65mm que convierten el gigantesco diseño de producción del filme en un ejercicio tan hermoso como hipnótico, protagonizada por un Peter O'Toole irrepetible, y narrada por Lean de un modo excepcional, 'Lawrence de Arabia' no debería ser encorsetada dentro de ningún género que no sea el de cine en mayúsculas.

'La batalla de Argel' ('La battaglia di Algeri', 1966)

Dirección: Gillo Pontecorvo

Reparto: Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Haggiag, Fusia El Kader, Samia Kerbash

Con 'La batalla de Argel', el italiano Gillo Pontecorvo firmó uno de esos largometrajes que trascienden al término para ganarse a pulso el adjetivo de "experiencia cinematográfica". Ambientada en la contienda entre el Frente de Liberación Nacional de Argelia y el ejército colonialista francés, la cinta encuentra su mayor virtud en un estilo que abraza el lenguaje documental para, al combinarlo con la fantástica banda sonora compuesta por Ennio Morricone, sumergir al respetable en una contienda sin tregua con una fuerza arrolladora.

'Doce del patíbulo' ('The Dirty Dozen', 1967)

Dirección: Robert Aldrich

Reparto: Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Ernest Borgnine, George Kennedy, Ralph Meeker, Donald Sutherland

'Doce del patíbulo' no fue la primera aproximación de Robert Aldrich al cine bélico ambientado en la II Guerra Mundial —ahí están '¡Ataque!' o 'A diez segundos del infierno' para demostrarnos su impecable mano para el mismo—, pero sí fue su mayor aportación al género. Una auténtica delicia, épica, con un guión redondo y, por encima de todo, con un reparto que corta el hipo con tan sólo leer sus nombres.

'Patton' (1970)

Dirección: Franklin J. Schaffner

Reparto: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Bates, Michael Strong, James Edwards

De nuevo surfeamos por la fina línea que separa géneros para incluir la maravillosa 'Patton' de Franklin J. Schaffner en nuestra recopilación. A medio camino entre el biopic y el filme bélico al uso, la ganadora de siete Premios Óscar se centra en la figura del controvertido general norteamericano George S. Patton, cuya victoria frente a Erwin Rommel cambió el curso de la II Guerra Mundial, y a quien interpretó un George C. Scott en el ejercicio interpretativo más potente de su carrera.

'Johnny cogió su fusil' ('Johnny Got His Gun', 1971)

Dirección: Dalton Trumbo

Reparto: Timothy Bottoms, Jason Robards, Donald Sutherland, Marsha Hunt, Diane Varsi

Escrita y dirigida por Dalton Trumbo, quien adaptó su propia novela para la gran pantalla, podríamos catalogar a 'Johnny cogió su fusil' como la gran cinta antibelicista de la historia y como uno de los ejercicios más descorazonadores, deprimentes y duros que encontraremos en esta lista; que continúa removiendo conciencias con la misma perfección que hace casi cinco décadas. Puede que no sea ejemplar en términos de puesta en escena y forma, pero los debates morales que plantea y el modo en que captura el calvario de una víctima de la guerra son dignos de todo elogio.

'Un puente lejano' ('A Bridge Too Far', 1977)

Dirección: Richard Attenborough

Reparto: Sean Connery, Edward Fox, James Caan, Dirk Bogarde, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins

Las tres horas de duración de 'Un puente lejano' y su dramatización de la célebre operación Market Garden, ejecutada durante la II Guerra Mundial, son fabulosas en todos y cada uno de sus aspectos formales y narrativos; pero si esta joya de Richard Attenborough triunfó en su momento y continúa siendo tan cautivadora es debido a un estelar reparto internacional que deja literalmente en pañales a cualquiera de los mencionados en esta lista.

'El cazador' ('The Deer Hunter', 1978)

Dirección: Michael Cimino

Reparto: Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John Cazale

Cuatro años después de debutar de la mano de Clint Eastwood con 'Un botín de 500.000 dólares', el doblemente oscarizado Michael Cimino marcó un nuevo punto de inflexión en el cine ambientado en la guerra de Vietnam con 'El cazador'. Tres horas casi perfectas que, además de no agotar en ningún momento, te mantienen pegado a la pantalla con un nudo en la garganta ante el despliegue de belleza y horror con el que el director narra el viaje introspectivo de sus protagonistas.

'Apocalypse Now' (1979)

Dirección: Francis Ford Coppola

Reparto: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall

Derrotada en los Óscar de 1979 por 'Kramer contra Kramer', la 'Apocalypse Now' de Francis Ford Coppola, y más concretamente su versión extendida conocida como Redux, con casi una hora de material inédito, es uno de los descensos a los infiernos de la guerra y uno de los estudios sobre los efectos de la misma en la mente del soldado más redondos que nos ha dado el cine. Una auténtica obra de arte, parte de la cultura popular, cuya atmósfera es más densa y asfixiante que los húmedos parajes vietnamitas en los que se ambienta.

'El submarino (Das Boot)' ('Das Boot', 1981)

Dirección: Wolfgang Petersen

Reparto: Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann, Hubertus Bengsch, Martin Semmelrogge

Películas "de submarinos" hay muchas, pero ninguna como la magistral 'Das Boot' de Wolfgang Petersen. Una atípica aproximación subacuática a la II Guerra Mundial desde el punto de vista alemán dirigida a las mil maravillas que, sacando oro del embotellado escenario en que se ambienta, brinda 150 minutos en los que el público comparte la misma claustrofobia, la misma tensión y el mismo el desasosiego que sus desolados protagonistas, enviados a una muerte casi isegura.

'Ran' (1985)

Dirección: Akira Kurosawa

Reparto: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Pîtâ, Mieko Harada, Masayuki Yui, Daisuke Ryû

Alejándonos momentáneamente de la guerra "moderna", retrocedemos hasta el Japón feudal de la mano de Akira Kurosawa en la magnífica 'Ran'; una producción en la que el maestro nipón adaptó libremente 'El rey Lear' de William Shakespeare con una belleza tan cautivadora como inusual, capturada gracias a una dirección artística y a una dirección de fotografía sobresalientes. Deslumbrante en todos y cada uno de sus aspectos.

'Threads' (1984)

Dirección: Mick Jackson

Reparto: Karen Meagher, Reece Dinsdale, David Brierly, Rita May, Nicholas Lane, Jane Hazlegrove

Pese a estar destinada directamente al mercado televisivo, esta producción de BBC ha logrado hacerse un hueco en esta selección gracias a su poder de sugestión y a su aterradora exploración sobre los efectos que una bomba nuclear tendría sobre una población como la de Sheffield. En clave de falso documental, 'Threads' retrata la hipotética situación con una crudeza en la que no hay cabida al más mínimo ápice de azúcar ni esperanza, y deja pasajes que son material para las peores pesadillas que puedan imaginarse.

'Platoon' (1987)

Dirección: Oliver Stone

Reparto: Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Kevin Dillon, Forest Whitaker, Johnny Depp

La primera aproximación de Oliver Stone a la guerra de Vietnam, cuya trilogía ambientada en el conflicto completarían 'Nacido el cuatro de julio' y 'El cielo y la tierra', se alzó por méritos propios con los Óscar a la mejor película y a la mejor dirección. Porque 'Platoon', además de hacer gala del cinismo, la crudeza y la pericia narrativa siempre presentes en la obra del director, gana enteros al diluir las vivencias del propio Stone, que sirvió en la contienda entre 1967 y 1968; ofreciendo una visión del horror de primera mano.

'La chaqueta metálica' ('Full Metal Jacket', 1987)

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Adam Baldwin, Arliss Howard, Dorian Harewood

Puede que, de entre todas las obras maestras que pueblan esta lista, 'La chaqueta metálica' sea mi cinta predilecta. Con una primera mitad sobrecogedora que retrata la dureza —y crueldad— de los entrenamientos del cuerpo de Marines estadounidenses, y un segundo tramo en el que la causalidad habitual en la narrativa cinematográfica abre paso a una estructura prácticamente episódica, Stanley Kubrick firmó un nuevo alegato antibelicista, perfecto en forma y fondo, ambientado tardíamente en la infame guerra de Vietnam.

'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz

Las líneas que delimitan el género suelen ser difusas y, en este caso, voy a aprovecharme para reivindicar este magnífico drama ambientado en la II Guerra Mundial como una de las mejores cintas bélicas de todos los tiempos. Puede que 'La lista de Schindler' no se ajuste a los cánones que tenemos asimilados sobre el cine bélico y que esté más próxima al drama histórico, pero muy pocos largometrajes han capturado la tragedia del holocausto con tanta sensibilidad y maestría como el clásico monocromo de Steven Spielberg.

'Salvar al soldado Ryan' ('Saving Private Ryan', 1999)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Barry Pepper, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg

Podría rellenar páginas y páginas elogiando la infinidad de virtudes, desde el tratamiento de personajes a su magnífico libreto, que hacen a 'Salvar al soldado Ryan' formar parte de esta selección. Pero sólo es necesario hacer mención a la antológica secuencia del desembarco de Normandía, que marcó un antes y un después por su crudeza, su hiperrealismo y por su uso del stacatto, para comprender por qué esta otra joya del rey Midas de Hollywood ha trascendido como una de las grandes obras del género.

'Black Hawk derribado' ('Black Hawk Down', 2001)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Josh Hartnett, Eric Bana, Ewan McGregor, Tom Sizemore, William Fichtner, Sam Shepard, Brendan Sexton III

Puede que, a nivel discursivo, 'Black Hawk derribado' no sea una cinta particularmente elogiable. Pero a quién le importa esto cuando Ridley Scott, en un alarde de virtuosismo técnico y narrativo, llevó el hiperrealismo de Spielberg en 'Salvar al soldado Ryan' a nuevas cotas con un ejercicio asfixiante, inmersivo y sumamente enérgico que te sumerge en la crudeza de un conflicto armado, haciéndote formar parte de él con un lenguaje que no teme en coquetear conel documental. Cruda, violenta y sin un ápice de moral —para bien o para mal—.

'Cartas desde Iwo Jima' / 'Banderas de nuestros padres' ('Letters From Iwo Jima' / 'Flags of Our Fathers', 2006)

Dirección: Clint Eastwood

Reparto: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach

Pese a no brillar con la misma intensidad que el resto de trabajos que figuran en esta lista, el irregular —'Cartas desde Iwo Jima' es ampliamente superior a 'Banderas de nuestros padres'— díptico bélico de Clint Eastwood centrado en la Guerra del Pacífico logra para destacar por su loable en términos cinematográficos y por la brillante propuesta de narrar el mismo conflicto desde los puntos de vista del campo de batalla. Una experiencia impagable repleta de requiebros morales, drama, violencia y un regusto amargo del que es imposible deshacerse tras el visionado.

'En tierra hostil' ('The Hurt Locker', 2009)

Dirección: Kathryn Bigelow

Reparto: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes

2009 fue el año en que, sin que nadie lo esperase, Kathryn Bigelow, con un largometraje de unos irrisorios 15 millones de dólares de presupuesto, barrió del mapa a gigantescas superproducciones y a grandes autores consagrados en los Óscar. Seis estatuillas plenamente justificadas que reconocieron las dos horas más estimulantes que nos dejó el año, y que nos aproximaron al sinsentido de la guerra de Irak en primera línea, obligándonos a compartir las sensaciones y el bombeo de adrenalina experimentados por un artificiero, como reza el título, en tierra hostil.

'Dunkerque' ('Dunkirk', 2017)

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Barry Keoghan, Harry Styles

Como a cualquier largometraje de Christopher Nolan, a 'Dunkerque' no le faltan detractores, pero es complicado refutar la idea de que este largometraje es una de las mayores virguerías que nos ha dado el género en lo que llevamos de siglo XXI —si no la mayor—. Con una narrativa que juega con el concepto del tiempo muy en la línea del británico, con una ejecución magistral —soberbia experiencia disfrutarla proyectada en 70mm— y, sobre todo, con un empleo del sonido que alimenta el incesante crescendo de más de dos horas y media que ofrece, 'Dunkerque' es, hasta la fecha, el magnum opus de su autor.

Y con lo último de Nolan, doy por cerrada la selección. Os recuerdo que está creada en base a mis gustos personales —no, no me he olvidado de 'La delgada línea roja', que considero fantástica en múltiples aspectos, pero que nunca ha llegado a emocionarme por completo—, así que, ahora, lanzo la pelota a vuestro tejado: ¿cuáles son vuestras cintas bélicas favoritas?