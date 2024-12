Esta fantástica serie fue la que inició el fenómeno de los thrillers nórdicos y está disponible para ver en streaming

Hace unos años, vivimos un auténtico auge del noir nórdico en el que se dispararon las producciones de este estilo, tanto en literatura, como en la pequeña y la gran pantalla. Series como 'Bron: el puente' o 'The Killing (Forbrydelsen)' se convirtieron en fenómenos televisivos y pusieron de moda el género. Tras mucho tiempo sin estar disponible en streaming, ya podemos recuperar uno de sus títulos más importantes.

Crónica de un asesinato

Sarah Lund es una policía de Copenhague que está a punto de trasladarse a Suecia para vivir con su prometido. Sin embargo, sus planes se verán interrumpidos cuando aparece el cadáver de una joven que ha sido brutalmente asesinada y tendrá que hacer equipo con su compañero, Jan Meyer, para sacar la verdad a la luz.

'The Killing: Crónica de un asesinato' ('Forbrydelsen' en el original) es una serie danesa de 2007 creada por Søren Sveistrup ('El muñeco de nieve'). Cuenta con tres temporadas y un total de 40 episodios y, como suele suceder en este tipo de ficciones, cada temporada se centra en un caso en concreto.

Protagonizada por Sofie Gråbøl, es la otra piedra angular junto con 'Bron' del fenómeno de las series nórdicas que se desató a mediados de la primera década de los 2000 y principios de la siguiente, dando pie a una auténtica fiebre televisiva, e incluso tuvieron varios remakes.

De hecho, el remake estadounidense está disponible en Disney+, pero no ha sido hasta hace unos meses que por fin hemos podido volver a disfrutar de esta serie en España. El canal Sundance ha emitido todos lo episodios de su temporada 1 y la podéis ver a la carta en servicios como Movistar Plus+ o Vodafone, y en suscripción premium de Tivify. También la tenéis en AMC Selekt a través de Amazon Prime Video (y tiene prueba gratuita de 30 días).

En esa primera temporada seguiremos a Sarah Lund en toda la investigación y poco a poco iremos descubriendo las conexiones del brutal asesinato con otros ámbitos inesperados, como la política o su propia escuela.

Una de las principales bazas de la serie es su historia coral, en la que vamos viendo desde el principio cómo se desarrollan las subtramas de personajes que aparentemente no tienen nada que ver, hasta que aparecen pistas que cambiarán nuestras sospechas sobre el hipotético asesino.

El guion sabe jugar con nuestras expectativas y pillarnos por sorpresa, incluso cuando los sospechosos son personajes a los que estamos acompañando y de lo que "nos fiamos" (hasta cierto punto, claro). Además, la investigación es bastante coherente y no juega la carta de meter giros sin sentido por querer sorprender a costa de su propia verosimilitud.

Otro punto interesante es la familia de la adolescente asesinada, por sus amigüedades (el padre siempre parece tener algo que esconder, la mirada perdida de la madre...) y porque son un foco de tensión que va en aumento. Una bomba de relojería que parece ir a explotar en cualquier momento, aunque no tengas muy claro cómo.

Especial mención también a la propia Sarah Lund, una de esas protagonistas impertérritas que casi nunca habla de sus preocupaciones (¿de verdad quiere casarse o en el fondo la investigación es una liberación para ella?) y de la que la mayor parte del tiempo solo podremos sacar conclusiones a base de detalles sutiles.

Esta primera temporada es la más larga de la serie, y es cierto que quizá no eran necesarios 20 episodios para lo que quería contar, pero dejando eso a un lado sigue siendo una historia que atrapa y no decepciona con las revelaciones del final. Personalmente, casi que me interesaron más los cabos sueltos que quedan en la investigación en ese ese último episodio (por todo lo que no se dice abiertamente y todo lo que implicaría), que la resolución quién mató a Nanna Birk Larsen.

Una pena que, de momento, solo tengamos esa temporada 1 porque, aunque sea autoconclusiva, es una muy buena entrada al thriller nórdico y deja con las ganas de acompañar a su protagonista en el resto de misterios que siguieron a ese.

