"Ambos se aman". La estrella de 'The Rookie' finalmente dice lo que piensa sobre Chenford, uno de los dúos más queridos de la serie

Estoy convencido de que muy pocos contaban con que 'The Rookie' fuese a ser una serie tan longeva. Actualmente se emite su temporada 7 y ya está oficialmente renovada por una octava. Claro que la presencia de Nathan Fillion es uno de sus grandes ganchos, pero los seguidores de la serie la aman por más motivos, y es evidente que Chenford es otro con mucho peso.

Para aquellos que no sigan 'The Rookie', Chenford es el dúo formado por Tim Bradford (Eric Winter) y Lucy Chen (Melissa O'Neil), los cuales llegaron a ser pareja, pero acabaron rompiendo para desgracia de muchos fans. Todavía hay hasta debates entre ellos sobre si lo mejor sería que volviesen juntos o no, pero ahora ha sido Shawn Ashmore, que en la serie da vida al ayudante del fiscal de distrito Wesley Evers, quien se ha pronunciado al respecto.

"Tengo curiosidad"

Ashmore, a que muchos quizá recuerden más por haber interpretado al Hombre de Hielo en la saga X-Men, ha comentado que él disfruta mucho con la dinámica actual entre esos dos personajes y también que tiene muy claro que ambos personajes todavía se quieren. Así lo ha expresado en Screen Rant:

Ambos se aman. Están enamorados. Me gusta mucho lo de que si quieren o no quieren y lo de que si quieren o no quieren. Creo que mantiene el interés. De nuevo, ¿quién sabe si acabarán para siempre?.

Y es que él mismo comentó cuando se emitió el episodio de su ruptura que se tuvo que tomar un montón de helado para superarlo. Sin embargo, la serie ha seguido jugando con esa posibilidad y hasta él mismo quiere saber cómo evoluciona todo.

Está claro que se quieren, pero a veces las circunstancias y las situaciones no bastan para mantener esa unión. Creo que todos hemos estado en relaciones que funcionan en muchos aspectos y no funcionan en otros. Tengo curiosidad, como todo el mundo, por ver en qué acaba todo.

De hecho, en los últimos episodios se ha jugado cada vez con la posibilidad de que vuelvan, hasta el punto de que en el más reciente emitido en Estados Unidos hemos descubierto que Lucy admite que al fin ha podido perdonar a Tom por lo sucedido. Eso sí, el showrunner Alexi Hawley ha destacado también en Screen Rant que todavía hay un gran obstáculo por delante:

Creo que eso forma parte de ello. Creo que hay un obstáculo muy real que hay que abordar. Y también creo que, en teoría, más adelante, podría haber cierta inquietud o miedo sobre: «¿Y si no es como antes?». Creo que no es tan fácil como: «Aprobar el examen de sargento, bam, volvemos a estar juntos». Pero sí creo que, obviamente, la historia que hemos estado contando esta temporada es que se ha demostrado que el deseo está ahí, pero una vez que es real, ¿qué va a pasar si ocurre?

Lo más probable es que tengamos una respuesta esta misma temporada, de la cual todavía quedan tres episodios por emitirse antes de que llegue a su final el próximo 13 de mayo.

