Jason Momoa niega que su hijo haya conseguido un papel en 'Dune 3' gracias a él. "Lo ha hecho todo por su cuenta"

Hace unos cinco años que escuchamos por primera vez el término "nepo baby", pero todos entendimos de inmediato a lo que se refería: hijos de famosos con más o menos talento aprovechándose de la fama de sus progenitores para hacerse una carrera. La lista es infinita, y cuenta con nombres como Maude Apatow, Leslie Mann, Jack Quaid, Lily-Rose Depp o incluso Jamie Lee Curtis y Gwyneth Paltrow. Y aunque durante los primeros años los implicados abrazaron el concepto, con el tiempo se han ido dando cuenta de que no es precisamente positivo.

Actriz por méritos propios de papá

Ahora, quien ha salido en defensa de su pequeño es Jason Momoa: su hijo, Nakoa-Wolf (sí, ese es su nombre) aparecerá en 'Dune 3', y el actor le ha asegurado a Extra que no ha tenido nada que ver en su fichaje... A pesar de que él mismo apareció en 'Dune' y lo hará de nuevo en la tercera entrega.

Le espera un duro despertar. Es la primera vez que entra en el mundo laboral. Va a estar bien. Lo ha conseguido por sí mismo. No quiero ayudarle, lo ha hecho todo por su cuenta, y me alegro por él.

El protagonista de 'Aquaman' y a quien pronto veremos también interpretando a Lobo en el Universo DC, ha afirmado que "quieres que tus hijos sean mejores que tú y creo que, de verdad, lo es. No podría hacer lo que está haciendo a su edad. No podría sentarme con Denis Villeneuve y estar tranquilo. Yo estaba en 'Los vigilantes de la playa' a los 19, él tiene 16 y está trabajando con Denis Villeneuve". Y eso está muy bien, Jason, pero, entre nosotros, lo de que no has tenido nada que ver con que le contraten... no cuela. Obviamente, y como es ciertamente lógico, Nakoa-Wolf ha tenido más oportunidades que otros. Es ley de vida, no pasa nada, pero no es necesario que hagáis luz de gas al público.

Momoa, convencido de que su hijo es un gran actor y deslumbra por sí mismo, en lugar de por el nombre de su padre, ha culminado diciendo "Hemos criado bien a nuestros hijos. Les hemos enseñado a ser amados y confiar en sí mismos... Eso es lo que es. Tiene mucha confianza". En 2026 veremos si realmente es un nepo baby o es capaz de ir más allá. Desde luego, no todo el mundo puede empezar su carrera con 'Dune 3'.

