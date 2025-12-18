Un ataque de ira de La Marrash acaba destrozando mobiliario, agrediendo a otra concursante y tratando de prender fuego dentro del plató de 'La casa de los gemelos 2'

Si esta segunda edición de 'La casa de los gemelos' está consiguiendo hipnotizar a los internautas es por concursantes como Triana Marrash, quien volvió a liarla parda anoche en uno de los sucesos más álgidos del programa. Creado por los youtubers Daniel y Carlos Ramos, supone un giro aún más extremo a la clásica fórmula reality de gente normal conviviendo en una casa plató, que en este caso está llena de personalidades conflictivas de internet.

La causa fue un enfrentamiento con Nissy, con quien ya tiene una rivalidad bien documentada en el programa que ha llevado a otras broncas como una en la que se lanzaron secadores. Esta enemistad ha hecho un cóctel explosivo con los celos. Nissy aprovechó para abrazar (en sus palabras de forma fraternal) a Aníbal, por quien Marrash tiene un enamoramiento. Cuando esta lo descubrió, Nissy apenas tuvo tiempo de justificarse.

La respuesta fue tan desmedida como entretenida para los espectadores. En un ataque de ira, la concursante revolucionó al resto de integrantes de la casa, intentó quemar la ropa de su compañera, rompió una puerta de su armario, le lanzó ropa e intentó golpearle con ella, algo que habría hecho si no fuera porque se interpuso la seguridad del programa. Todo esto al grito de "hija de puta" y en apenas tres minutos.

Pese a que seguridad y otros compañeros mediaron, Nissy acabó teniendo una crisis nerviosa ante la cámara, gritando "Yo me quiero ir, me quiero, esto es demasiado". Tras no haberse salido con la suya, la Marrash continuó bebiendo y se desfogó haciendo dos agujeros a puñetazos en la pared del plató.

Este suceso es un miércoles cualquiera dentro del controvertido reality, que ha atrapado a los espectadores por su falta de límites hasta el punto de tener a seguridad en todo momento con ellos. Lo cierto es que este giro trash a la fórmula 'Gran Hermano' no tiene nada que envidiarle en cuanto a audiencia al programa en el que se basa. Su inauguración reunió a 200.000 espectadores simultáneos en Youtube y el caos de ayer juntó a 353.000, mientras que el programa de Telecinco se ha visto obligado a cancelarse anticipadamente por mínimos históricos de audiencia.

