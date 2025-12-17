Clint Eastwood, sobre por qué su mejor película fue un fracaso en Estados Unidos: "Mucha gente acabó decepcionada"

Clint Eastwood sigue activo a sus 95 años y esperemos que así se mantenga durante mucho tiempo. Lo que sí parece poco probable es que algunos de los trabajos que le queden por hacer vaya a superar a los mejores que ha realizado a lo largo de su carrera. Personalmente, tengo bastante claro que para mí su mejor película es 'Un mundo perfecto', un largometraje que fue un fracaso comercial en su momento en Estados Unidos.

"No era ese tipo de película"

El enorme éxito de 'Sin perdón' llevó a que las expectativas comerciales hacia el siguiente trabajo de Eastwood se disparasen. Que además el gran protagonista de la función estuviese interpretado por Kevin Costner ayudó aún más a ello, pero lo cierto es que luego 'Un mundo perfecto' pinchó en los cines de Estados Unidos, donde solamente logró recaudar 31 millones de dólares.

El buen funcionamiento en el resto del mundo, donde sumó otros 100 millones adicionales, compensó con creces su carrera comercial, pero el propio Eastwood llegó a reflexionar poco después sobre su decepción en taquilla en The New York Times, señalando que "siempre pensé que esta película era arriesgada. Simplemente me gustó la historia. Claro, mucha gente acabó decepcionada. Pero si no creces, te estancas. Puedes hacer secuelas e imitaciones y ganar dinero. Pero tienes que hacer una gran variedad de cosas para que algún día la gente recuerde y diga: 'Oye, lo intentó, hizo esto, se arriesgó'".

El propio Eastwood continuaba apuntando que "en esta película, el público probablemente esperaba ver a dos tipos peleándose, o a dos amigos en una aventura salvaje. No era ese tipo de película". Además, el guionista John Lee Hancock aportaba lo siguiente al respecto:

En cierto modo, es desalentador. Quizás la gente esperaba una película de colegas o un thriller de suspense. Quizás querían muchas escenas geniales de Clint y Kevin bebiendo cervezas, mirándose y haciéndose la vida imposible. Esta película no es eso. A Kevin, a Clint y a Warner Brothers les gustó por lo que era. Algunos simplemente no aceptarían a Kevin como un antihéroe. Lo mejor es que sus críticas han sido excelentes.

Por último, Eastwood hacía una comparación con el personaje que él mismo interpretó en 'Cazador blanco, Corazón negro' al destacar que "uno hace películas lo mejor que puede y no se preocupa por cómo les va" y que "el personaje decía que debes olvidar que alguien verá la película que haces. Debes hacerla lo mejor posible y no distraerte con lo que la gente dice que la hará atractiva para el público. De lo contrario, no puedes ser auténtico; no crecerás".

A todo ello hay que sumarle la conflictiva relación que hubo entre Eastwood y Costner en el rodaje o el hecho de que la película no estuvo lista hasta el 13 de noviembre cuando se estrenó el 24 de ese mes, lo cual limitó mucho la campaña de promoción que pudo hacerse.

En Espinof | Las 15 mejores películas de Clint Eastwood

En Espinof | Cuando la carrera de Clint Eastwood tocó fondo. El mítico director y actor sufrió su mayor fracaso con esta película estrenada hace 34 años