"Me pagan para grabar películas". El día que Kevin Costner descubrió que Clint Eastwood no espera a nadie

En los 90, Kevin Costner era una de las mayores estrellas de Hollywood cuando aceptó actuar en 'Un mundo perfecto', bajo las órdenes de Clint Eastwood. Era un papel muy diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer el protagonista de 'Wyatt Earp', y eso unido a su conocido ego llevó a un enfrentamiento entre ambas leyendas del cine durante el rodaje de una escena de la película.
Eastwood es conocido por su estilo austero a la hora de rodar; graba la menor cantidad de tomas posible cada escena y sus rodajes avanzan de forma ágil y rápida. Sin embargo, haciendo 'Un mundo perfecto' se encontró con el problema de que un día que estaba todo preparado para poner las cámaras en marcha, Costner, que es un perfeccionista, dijo a Eastwood que no estaba listo todavía y que tenía que esperar. Por supuesto, eso fue algo que no sucedió.
El extra de la discordia
Jack Green, director de fotografía de Clint Eastwood desde el estreno de 'El sargento de hierro' en 1986 hasta el lanzamiento de 'Space Cowboys' en al año 2000, recordaba en Esquire que esa fue la única vez que vio enfadarse al cineasta y actor en un rodaje. Por lo pronto, Eastwood no quiso esperar a Costner y tomó una decisión drástica: "Encuentra a un extra y ponle su camisa".
Dicho y hecho, Clint Eastwood acabó rodando esa escena con un extra desconocido en lugar de Kevin Costner. Por supuesto, éste no se tomó precisamente bien lo sucedido cuando dijo al director que ya estaba listo para rodar, y Eastwood le contestó: "No importa, seguimos adelante".
Fue entonces cuando todo se acaloró. Al parecer, Costner se enfadó y alzó la voz para decirle: "¡¿Has rodado la escena con mi doble?!". Todo se zanjó con esta rotunda respuesta de Eastwood: "Me pagan para grabar películas".
Claro, ahí estaba implícito que no le pagan para soportar a actores que no se presentan a trabajar cuando él lo pide. Lo cierto es que ninguno de ellos ha entrado nunca a hablar de forma directa de lo ocurrido ese día en el set, pero un artículo de Los Angeles Times de 1993 nos sirve para entenderlo mejor. Ahí, Clint Eastwood comentaba lo siguiente sobre su método de rodaje y se comparaba con Kevin Costner:
"Ruedo rápido, tan rápido como cualquiera sea capaz. Pero eso es porque empecé con películas de presupuesto moderado. No podía permitirme el lujo de contar con grandes presupuestos. Kevin fue muy afortunado: tuvo mucho tiempo en su primera película (como director, 'Bailando con lobos'). Yo nunca tuve ese lujo. Y luego me acostumbré."
Por su parte, Costner señalaba lo siguiente al respecto:
"Cuando Clint y yo nos reunimos, le dije lo que tendría que hacer. Y que, como no suelo interpretar papeles así, habría momentos en los que las cosas no me saldrían tan fácilmente. Y que iba a requerir que pasáramos un poco más de tiempo del que estaba acostumbrado. Todo el mundo tiene reputaciones y cosas, lo sé. Pero creo que todo el mundo es adaptable. Y eso me incluye a mí. Yo también tengo que adaptarme a la situación. Y ya sabes, puedo trabajar así de rápido."
Todo eso llevó a que Kevin Costner ofreciese multitud de sugerencias durante el rodaje, apuntando que "solamente puede haber un director, una única visión, pero puede haber muchas buenas ideas". Al respecto, Clint Eastwood también se mostró totalmente claro:
"Solía hacerlo con Don Siegel y Sergio Leone. Yo iba y decía: '¿Por qué no haces una toma allí?'. O proponía otras ideas. A veces decían: 'No creo que funcione'. Pero otras veces, decían: 'Oye, eso es genial'. Así que si a alguien se le ocurre una idea, es genial. No tiene por qué ser otro director u otro actor. Puede ser el chico del servicio de artesanía. Voy a robar lo que sea."
Es de esperar que al final resolvieron sus diferencias, al menos temporalmente (aunque se sabe que en otro momento del rodaje Costner se marchó frustrado, pero acabó regresando tras calmarse) porque 'Un mundo perfecto' acabó siendo una película excelente, de las mejores de ambos. Sin embargo, Costner y Eastwood no han vuelto a trabajar juntos.
En Espinof | Las mejores películas de Clint Eastwood
En Espinof | Todas las películas dirigidas por Kevin Costner ordenadas de peor a mejor
Ver 0 comentarios