Clint Eastwood elogia al director que más admiraba y que cambió su carrera para siempre: "Sabía más de cine que nadie"

Como todos sabéis, la carrera de Clint Eastwood en Hollywood empezó como actor, consiguiendo una fama considerable antes de que le dejasen probar suerte como director, siendo su debut 'Escalofrío en la noche' ('Play Misty for Me'). Obviamente, sus buenas maneras detrás de las cámaras no vinieron de la nada y él mismo reconoce que hay dos directores que jugaron un papel fundamental en ello.

"Debes dirigirla, y yo seré tu gran apoyo"

En una entrevista con The Guardian, Clint Eastwood comentó que siempre le interesó el trabajo de dirección y de montaje, tanto cuando su carrera empezó a despuntar en televisión como cuando, gracias a Sergio Leone, le llegó el papel que lo cambiaría todo para siempre en su carrera: 'Por un puñado de dólares' ('Per un pugno di dollari').

Sin embargo, fue otro cineasta quien terminó de animar a Eastwood para que diese el salto a la dirección: Don Siegel. Así lo cuenta:

"Siempre me fascinaron la dirección y el montaje de películas. Cuando hicimos 'Rawhide' solía ir a las salas de montaje todo el tiempo. Y dirigí algunos trailers. No me dejaban dirigir la serie pero sí los trailers. Luego me fui a Italia e hice las películas con Sergio Leone en España, y me fascinó el rodaje allí. Más tarde trabajé con Don Siegel, que es un gran entusiasta de mi dirección. Pensó que, debido a mi curiosidad, debía hacerlo. Así que me animó, y en 1970, cuando tenía un guion que quería hacer, me dijo: 'Debes dirigirla, y yo seré tu gran apoyo'."

Llegado el momento, los dos grandes referentes de Eastwood fueron Leone y Siegel. Sobre Leone, destacó que era "muy imaginativo, era un hombre adulto con mentalidad de niño: muy, muy útil. Tenía una imaginación muy infantil y se podía ver en las películas: aborda las cosas con un estilo muy operístico. Muy buen planteamiento visual, muy buen sentido de la extensión a su alrededor, y también el uso de primeros planos. Era un tipo interesante".

Eso sí, los halagos hacia Siegel fueron mucho mayores:

"Don Siegel era mucho más un director de películas de serie B de la vieja escuela. Hizo algunas de las mejores películas de serie B de la historia: 'La invasión de los ladrones de cuerpos' o 'Motín en el pabellón 11'. Sabía cómo hacer mucho con muy poco. Fue jefe del departamento de montaje de Warner Bros durante años, así que sabía más de cine que nadie que yo conociera."

Clint Eastwood trabajó en tres ocasiones a las órdenes de Don Siegel: hicieron juntos las películas 'El seductor' ('The Beguiled'), 'Harry el sucio' ('Dirty Harry') y 'Fuga de Alcatraz' ('Escape from Alcatraz'). Curiosamente fue dirigido el mismo número de veces por Sergio Leone, ya que nunca volvieron a coincidir tras acabar la aclamada trilogía del dólar o del Hombre sin Nombre: 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' ('Per qualche dollaro in più') y 'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo').

