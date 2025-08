"Es mi película favorita": Clint Eastwood sobre la obra maestra de 1950 que es mejor que cualquier western

Clint Eastwood ha hecho películas de todo tipo a lo largo de su carrera pero su nombre suele estar asociado al western, el género que le lanzó a la fama. Él mismo desveló en su momento que su favorito es 'Incidente en Ox-Bow', pero si hablamos de películas en general, en realidad hay una obra maestra dirigida por Billy Wilder que Eastwood sitúa por encima de cualquier otro título.

"Tiene dos estilos diferentes"

Fue en una charla con Esquire en la que también participaba su hijo Scott Eastwood, donde en cierto momento le proponían la posibilidad de un remake de 'El crepúsculo de los dioses' ('Sunset Boulevard'), a lo que Clint Eastwood comentaba: "Sí, claro. Erich von Stroheim. Mi película favorita. ¿La has visto, Scott?".

Su hijo respondió que sí (menos mal...) y el autor de 'Sin Perdón' comentaba lo siguiente sobre por qué disfrutaba tanto con este clásico de 1950:

"Tiene dos estilos diferentes: el estilo de la actriz de cine mudo, y luego con el personaje de William Holden, alguien más contemporáneo. Los dos estilos funcionan tan bien juntos. Y siempre me gustó Billy Wilder."

'El crepúsculo de los dioses' cuenta la historia de Norma Desmond (Gloria Swanson), una antigua estrella de cine que ahora vive fuera de la realidad y contrata los servicios de Joe Gillis (William Holden), un escritor de poco renombre, para corregir un guion con el que pretende volver por la puerta grande. Él acaba mudándose a la mansión de ella, siendo entonces cuando queda claro que ella no es consciente de cuál es su situación real...

El reparto lo completan Erich von Stroheim (curiosamente, el primer nombre que menciona Eastwood, dejando claro el impacto que le causó el gran actor y cineasta), Nancy Olson, Jack Webb o el no menos mítico Buster Keaton.

'El crepúsculo de los dioses' no sólo está considerada de forma unánime como una de las mejores películas de Billy Wilder sino también de toda la historia del cine. En su momento fue nominada a 11 Oscars, de los cuales finalmente ganó solo 3. El premio gordo de la noche se lo llevó 'Eva al desnudo' ('All About Eve'), otra obra maestra incontestable.

Por cierto, se da la casualidad de que 'El crepúsculo de los dioses' fue la última colaboración de Billy Wilder con Charles Brackett, su coguionista durante muchos años. El segundo nunca llegó a entender los motivos de su separación profesional y el primero siempre mantuvo el silencio al respecto.

Otra curiosidad destacable sobre 'El crepúsculo de los dioses' es que comenzó a rodarse cuando el guion todavía no estaba acabado. De hecho, Wilder ni siquiera tenía entonces claro cómo iba a acabar. Todo ello no impidió que sacase adelante una película sencillamente redonda.

