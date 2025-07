La película favorita de Tim Burton es este clásico del cine bélico: "Tiene a Clint Eastwood y Richard Burton, nieve y nazis"

Tim Burton es uno de los cineastas más imaginativos que hay y su visión artística impregna cada proyecto en el que participa. Incluso aquellos en los que solo ejerce como productor y no llega a implicarse como director o guionistas. Es uno de esos artistas cuya obra sabes que es suya con solo ver un fragmento en pantalla.

A lo largo de su carrera, Tim Burton ha desarrollado una estética única. Y puede que por eso cueste imaginarle sintiendo fascinación por algo que no encaja tanto dentro de su universo creativo. Porque, como él mismo ha revelado, una de sus películas favoritas es todo lo contrario a lo que esperaríamos de él.

En una lista publicada por Taste of Cinema, el director de 'Bitelchús' y 'Eduardo Manostijeras' compartió algunas de las obras que más le han influido y que siguen inspirándole, no solo como cineasta. Muchas encajan con lo que podríamos esperar de él (como el cine de monstruos japonés o la fantasía animada) pero hay una película que me ha descolocado especialmente.

Entre sus películas preferidas está 'El desafío de las águilas', un thriller bélico protagonizado por Clint Eastwood y Richard Burton. Una película de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial, todo lo contrario a lo que encontramos en la filmografía del cineasta.

Según Burton, esta película es su confort movie y también es una de las que suele ver con más frecuencia, especialmente en los días malos.

Influencias más esperables

Las películas que más han influido en la sensibilidad de Burton suelen tener efectos visuales, criaturas fantásticas y atmósferas sobrenaturales. De hecho, en su lista de favoritas aparecen títulos como 'La batalla de los simios gigantes', de Ishirō Honda; 'Jasón y los argonautas', de Don Chaffey; 'Drácula', de Terence Fisher; y 'El último hombre... vivo', de Boris Sagal.

El director tiene predilección por el stop motion, los monstruos gigantes y la fantasía, y estos elementos visuales los podemos encontrar en su estilo y sus obsesiones narrativas.

Por eso sorprende que incluya en su lista 'El desafío de las águilas', porque no solo es un thriller bélico, sino que además tiene un tono completamente alejado de sus historias, más relacionadas con lo onírico que con las tramas de espionaje.

Me encanta 'El desafío de las águilas', tiene algo especial. No es mi tipo de película, pero es por la ambientación. Tiene a Clint Eastwood y Richard Burton, lo cual es una combinación extraña: la nieve, el entorno, los nazis y las dos mujeres. Es simplemente genial... Cuando tengo un día es terrible, solo tengo que ver esa película.

Para gustos, colores

Aunque a día de hoy Clint Eastwood sea más recordado como director que como actor, las películas que protagonizó también forman parte de una trayectoria irrepetible. Y el filme dirigido por Brian G. Hutton es solo un ejemplo.

La trama sigue a un escuadrón aliado infiltrado tras las líneas enemigas para rescatar a un general estadounidense. Lo que parece una misión sencilla termina convirtiéndose en una operación de espionaje llena de engaños y traiciones.

Con el guion de Alistair MacLean, la película brilla por sus giros, la tensión y su atmósfera claustrofóbica. Elementos que, curiosamente, también podrían aparecer en una película de Burton, aunque con una estética completamente distinta.

'El desafío de las águilas' fue también una prueba temprana de la versatilidad de Clint Eastwood, donde destacó su química con Richard Burton (un actor más teatral y explosivo). Donde uno pone la calma, el otro la intensidad, y ambos acaban viéndose envueltos en una misión que tiene más capas de las que aparenta en un inicio.

Y, por otro lado, cabe destacar también el trabajo del director con las escenas de acción y la ambientación, que le da al largometraje una identidad visual muy potente.

Puede que no sea el título más mencionado de la carrera de Eastwood, pero que alguien como Tim Burton lo tenga tan en cuenta puede ser una excusa para valorarla como merece.

En Espinof | Tim Burton nunca llegó a dirigir una tercera película de 'Batman'. Y la culpa es de McDonald's

En Espinof | 25 años de una de las últimas grandes películas de Tim Burton. Una aventura gótica tan trepidante como estremecedora