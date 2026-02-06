La película 29 de 'Detective Conan' ya tiene fecha de estreno en España. Un nuevo caso a todo gas que llegará más tarde de lo esperado

Vamos calentando motores, porque ya tenemos una nueva película de 'Detective Conan' en el horizonte. Este 2026 nos toca la número 29, y es que los estrenos anuales del anime de detectives ya son una tradición inamovible para los fans de Conan Edogawa.

En este caso nos toca 'Detective Conan: Fallen Angel of the Highway', un nuevo caso centrado en la agente Chihaya Hagiwara de la policía de Kanagawa mientras investiga una misteriosa motocicleta que está sembrando el terror en la autopista.

Preparando nuestra cita anual

En Japón las películas de 'Detective Conan' ya son un evento anual que además baten récords de taquilla con cada nueva entrega. Allí se pueden esperar hacia la Golden Week, y 'Detective Conan: Fallen Angel of the Highway' se estrenará en el país nipón el próximo 10 de abril.

En España nos toca esperar un poco más, aunque los estrenos de 'Detective Conan' siempre han sido bastante consistentes para principios de verano. Sin embargo, este año la cosa se retrasará un poquito más y 'Fallen Angel of the Highway' no llegará hasta el 11 de septiembre de 2026.

Así se ha confirmado desde Comscore, con distribución de Alfa Pictures, que se encarga de traer las películas del anime a nuestro país. Por ahora no hay más información, y en principio podemos esperar que lo nuevo de 'Detective Conan' tenga un estreno muy limitado y tan solo en versión original subtitulada.

Tendremos que esperar al estreno en Japón para tener más vistazos a 'Fallen Angel of the Highway', pero por ahora la película 29 de 'Detective Conan' promete persecuciones a todo gas, una trama relacionada con el pasado de varios personajes en la academia de policía y una conspiración que involucra a los Hombres de Negro. Vamos, un caso palomitero para tenernos en vilo en la butaca.

