No hay 28 sin 29. El anime de 'Detective Conan' ya tiene una nueva película en marcha para nuestra cita anual con Conan Edogawa

Desde hace ya unos cuantos años, se ha convertido en toda una tradición que 'Detective Conan' estrene una nueva película cada año. Es una cita imprescindible para los fans del anime y en TMS no se duermen en los laureles, porque ya han confirmado que la película 29 de la saga está en marcha para traernos un nuevo caso peliagudo.

Puntual y sin falta

Tras el estreno de 'One-Eyed Flashback' este mismo año, la maquinaria sigue funcionando a toda mecha y 'Detective Conan' tiene en marcha su siguiente película. Por ahora no se ha desvelado un título concreto pero sí que se ha dejado ver un primerísimo teaser para confirmar que el proyecto está en marcha.

Parece que la película 29 de 'Detective Conan' se ambientará en Kanagawa y que seguirá con esta tendencia de los últimos largometrajes a recuperar personajes secundarios del anime. En este caso a Jugo Yokomizo y Chihaya Hagiwara, quien en realidad ha sido muy anecdótica en la serie y cambia de actriz de voz con Miyuki Sawashiro asumiendo el papel, ya que la actriz Atsuko Tanaka que la había doblado anteriormente falleció en 2024.

En este primerísimo tráiler se puede oír a Sawashiro como Chihaya Hagiwara, preguntando "¿Qué querías decir aquel día?", así que quizás la película indagará más en su pasado. También podemos esperar que aparezcan Conan y Ran en la película, pero el resto de personajes y reparto todavía están en el aire.

Por ahora lo que sí tenemos sobre seguro es que la película 29 de 'Detective Conan' se estrenará durante la Golden Week de 2026, entre el 29 de abril y el 6 de mayo. Esta es una festividad japonesa en la que muchos estudios aprovechan para planificar sus estrenos, y además en los últimos años a Conan Edogawa no le ha ido nada mal en taquilla con esta estrategia. Cada nueva película bate récords y recauda más que la anterior, así que estaremos pendientes a ver qué tal le va con este nuevo caso.

