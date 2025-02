Después de casi 30 años, 'Detective Conan' sigue siendo imparable. El anime domina la taquilla japonesa, que casi se olvida por completo de las películas en acción real

Las películas de anime se han ido haciendo un hueco cada vez más grande en la taquilla mundial, y los grandes estrenos (sobre todo de franquicias) han demostrado que se pueden defender bastante bien en el mercado. Pero Japón es que juega en su propia liga y en 2024 el cine en acción real casi, casi se ha quedado fuera del Top 10 de grandes taquillazos.

No te metas con Conan Edogawa

Tal y como reportan desde Anime Hunch, el año 2024 fue buenísimo para el cine de animación japonés. Y es que entre las diez películas más taquilleras de Japón, tan solo cuatro eran en live action... Y, técnicamente, una de ellas además es la adaptación de un anime.

'Detective Conan' está demostrando ser un hueso duro de roer para sus competidores. Porque tras 30 años de anime y 27 películas, el ritmo no baja y cada película supera en taquilla a la anterior. En este caso, 'Detective Conan: The Million Dollar Pentagram' ha sido la película más taquillera de 2024 en Japón con sus 15,8 mil millones de yenes recaudados (unos 99.28 millones de euros).

La película 27 de 'Detective Conan' ha batido todos los récords de la franquicia, agotando preventas de entradas y recaudando 3,3, mil millones de yenes en sus tres primeros días. Vamos, que medirse con Conan es casi imposible... Aunque se ha intentado.

En segundo puesto ha quedado 'Haikyuu!! La batalla del basurero', que venía con muchas expectativas para continuar por fin la historia tras la cuarta temporada del anime. Y se ha quedado con una muy respetable recaudación de 11,64 mil millones de yenes (73.14 millones de euros). En cuarto puesto ha quedado 'Kingdom 4: Return of the Great General', basada en el manga de Yasuhisa Hara, que ha amasado 8,03 mil millones de yenes (50.46 millones de euros).

También podemos encontrar en la lista a 'Spy x Family Código: Blanco' en cuarto lugar, 'Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM' en sexto puesto, 'Doraemon The Movie: Nobita's Earth Symphony' en noveno lugar y 'Boku no Hero Academia: You're Next' en el décimo. La lista completa de taquillazos se nos quedaría así:

Detective Conan: The Million-dollar Pentagram (15,8 mil millones) Haikyu!! La batalla del basurero (11,64 mil millones) Kingdom: Return of the Great General (8, 03 mil millones) Spy x Family Código: Blanco (6,32 mil millones) The Last Mile (5,91 mil millones) Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM (5,36 mil millones) Strange House (5,07 mil millones) Till We Meet Again On The Lily Hill (4,54 mil millones) Doraemon The Movie: Nobita’s Earth Symphony (4,31 mil millones) Boku no Hero Academia: You're Next (3,6 mil millones)

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2024

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming