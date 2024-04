'Spy x Family Code: White' es el aperitivo perfecto si echamos de menos el anime. Un fantástico thriller de espías que brilla aún más cuando desata su lado más cómico

Ya con su primera temporada, 'Spy x Family' se convirtió en uno de los grandes exitazos recientes en cuanto a estrenos anime y en Japón incluso pulverizó récords de venta al arrasar entre todas las edades. Gracias a su buena mezcla entre acción, peli clásica de espías y comedia familiar, 'Spy x Family' es un bombazo que Wit Studio y CloverWorks no quieren dejar escapar.

Así que mientras Tatsuya Endo sigue trabajando en su manga y da más material para la serie, lo que ha tocado para quitarnos el gusanillo es una película original: 'Spy x Family Code: White'.

Los macarrones con tomatico del anime

De entrada, hay que decir que 'Spy x Family Code: White' funciona a la perfección tanto si llegas de nuevas a la historia como si eres un fan que echas de menos la serie. Porque la película se encarga de introducirte de cero a todo el reparto y su situación familiar, con lo que puedes entrar al trapo directamente y entendiendo perfectamente quién es quién.

Loid Forger es en realidad un espía infiltrado en un país enemigo. Yor Briar es una asesina a sueldo que necesita proteger su doble vida. Así terminaron casados y con una hija adoptada llamada Anya (que en realidad es una telépata y conoce los secretos de sus padres) y un perro grandote y adorable (que puede ver el futuro porque fue víctima de unos experimentos científicos).

Ya con esta base, lo que nos trae 'Spy x Family Code: White' es un viaje en familia que promete ser una expedición culinaria para que Anya borde una clase de cocina. Pero obviamente las cosas terminan complicándose mucho más de lo que ellos esperaban al verse involucrados en el robo de un importante artefacto.

La trama de 'Spy x Family Code: White' es completamente original, aunque Endo trabajó en la historia y desarrolló diseños de personajes para la película. Así que podemos disfrutarla perfectamente sin llevar el anime al día o incluso sin haber visto un solo capítulo de la serie. Y como pasa con otras películas de anime como 'Detective Conan' o 'Shin-Chan', podemos ir tranquilos porque no va a afectar demasiado a la trama principal de la serie.

Esto no significa que no sea entretenida, ni que no sientas que haya peligros ni amenazas cuando toca. Porque lo que hace a la perfección la película de 'Spy x Family' es recuperar los mejores ganchos del anime y dar a cada uno de sus protagonistas sus momentos para brillar.

Loid saca todo su arsenal como espía: entradas secretas, disfraces, gadgets, y todo lo que podamos imaginar. Y Yor también tiene sus propios momentazos para demostrar que es más bruta que un arao y resolutiva como ella sola. Aunque la que se roba prácticamente toda la película es Anya, que además protagoniza la que posiblemente sea la escena más divertida de 'Spy x Family Code: White' y algunos de los mejores momentos.

Porque la película de 'Spy x Family' sabe equilibrar todos los elementos que han hecho tan popular la serie. Tienes thriller de espías con apuestas muy altas y combates a cuchillo... Pero también malentendidos propios de una buena sitcom, muchísimo humor para reírte a carcajada viva, y unos cuantos momentos de esos que te dejan el corazón contento y que recuerdan lo reconfortante que es 'Spy x Family'.

La animación de Wit Studio y CloverWorks funciona perfectamente y donde debe hacerlo, con la calidad que ya venimos esperando de la serie. Aunque lógicamente en el tramo final, que es mucho más movido, es donde los estudios han sacado toda la artillería para lucir a Loid y Yor. Pero también hay que decir que los estudios saben cómo sacar partido a los momentos más humorísticos, exagerando los puntazos al máximo e incluso saliéndose de su estilo de animación habitual.

'Spy x Family Code: White' se siente como un capítulo más (o más bien un pequeño arco del anime). Más largo, sin ofrecer nada especialmente nuevo porque no va a reinventar la rueda ni lo pretende. Pero funciona en todos los frentes que debe hacerlo, te deja feliz y satisfecho, y desde luego con ganas de engancharte a la serie de anime.

Ya tenemos toda la serie al completo en Crunchyroll y la primera temporada también en Netflix. Pero si no es suficiente, 'Spy x Family Code: White' aterriza en los cines de España el próximo 19 de abril tanto en versión original como con su doblaje en castellano.

