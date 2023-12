Ya contamos las horas para salir de 2023, un año que nos ha dejado magníficas series nuevas, y es hora de ver qué es lo que nos espera los próximos 366 días. Así que nos vamos a poner manos a la obra y destacamos las que son las 29 series más esperadas de 2024.

Un listado con ficciones nuevas (o regresos "tardíos" en algún que otro caso) con una gran variedad en cuanto a géneros. De esta manera junto con alguna seriecita de superhéroes, tenemos las grandes apuestas de la ciencia ficción, dramones de época o comedias prometedoras. Por cierto, si os gusta esta lista, también tenemos por aquí las películas más esperadas del año. Comenzamos.

'1992'

Creada por Álex de la Iglesia | Reparto: Marian Álvarez, Fernando Valdivielso, Paz Vega y Carlos Santos lideran el reparto.

La nueva serie de Álex de la Iglesia está ya rodada y, si bien no tiene fecha todavía en Netflix, se espera para 2024. Un thriller que nos llevará a la recordada EXPO'92, la Exposición Universal de Sevilla y que gira en torno a unos misteriosos asesinatos con el mismo patrón: los cuerpos han sido calcinados y tienen un muñeco de Curro junto a ellos.

Sin fecha de estreno en Netflix

'The Acolyte'

Creada por Leslye Headlan | Reparto: Amandla Stenberg, Jodie Turner Smith, Lee Jung-jae, etc.

Fijaos que lo que hace que la próxima serie (bueno, está también la de Jude Law) de Star Wars esté en este listado es no por el hecho de ser de la saga sino porque, al contrario que el 90% de otras series y películas de la franquicia, esta transcurre mucho antes que el periodo habitual (concretamente la Alta República) y, solo por eso, ya merece nuestra atención.

Estreno en 2024 en Disney+

'Los amos del aire' (Masters of the Air)

Creada por John Orloff | Reparto: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, etc.

La esperada tercera parte del (de momento) tríptico bélico formado por 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific' nos lleva por los cielos con el relato de los Bloody Hundred, grupo de bombarderos encargados de bombardear la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Estreno el 26 de enero de 2024 en Apple TV+

'Los años nuevos'

Creada por Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano y Paula Fabra | Reparto: Iria del Río, Francesco Carril, etc.

Lo nuevo de Sorogoyen para Movistar Plus+ ('Antidisturbios') nos lleva por diez años en la vida de Ana y Óscar, quienes cumplen años en Año Nuevo y Nochevieja, respectivamente. Episodio a episodio, la serie explorará sus nocheviejas como el resumen de sus idas y venidas.

Estreno en 2024 en Movistar Plus+

'Avatar: La leyenda de Aang' (Avatar: The Last Airbender)

Creada por Albert Kim | Reparto: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, etc.

Adaptación de la gran serie de animación que nos lleva a un mundo en el que algunos de sus habitantes pueden moldear los elementos. En una época de tumulto en la que la Nación Fuego se pone en modo conquista y dominación, unos jóvenes de la Tribu del Agua descubren a un joven niño que parece ser la encarnación del Avatar.

Estreno el 22 de febrero en 2024 en Netflix

'El caso Asunta'

Creada por Ramón Campos | Reparto: Candela Peña y Tristán Ulloa

Miniserie que relata uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de España: el asesinato de Asunta Basterra, la niña de doce años cuyo cuerpo apareció sin vida en una pista forestal.

Estreno en 2024 en Netflix

'Celeste'

Creada por Diego San José | Reparto: sin datos

Con un reclamo tan potente como "Es como Zodiac pero con el IRPF" no se me ocurría un argumento potente como para no poner por aquí la nueva comedia de Diego San José ('Vota Juan'). La protagonista es una inspectora de Hacienda que en vísperas de prejubilarse recibe una gran misión: demostrar que la mayor estrella de música latina tiene que pagar sus impuestos en España al residir 184 días al año en nuestro país.

Estreno en 2024 en Movistar Plus+

'Cristóbal Balenciaga'

Creada por Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga | Reparto: Alberto San Juan, Belén Cuesta, etc.

Una de las grandes apuestas de Disney+ en cuanto a ficción española es el biopic de este legendario diseñador, que presenta en París su primera colección de alta costura. Sin embargo, pronto verá que eso no es España y se tendrá que hacer hueco en un mundo dominado por Chanel, Dior y Givenchy, entre otros.

Estreno el 19 de enero en Disney+

'Dune: Prophecy'

Creada por Alison Schapker | Reparto: Emily Watson, Indira Varma, Sarah-Sofie Boussina, etc.

Un proyecto tan ambicioso como algo accidentado con la marcha de protagonistas y cambios en el plano creativo. Precuela de la 'Dune' de Denis Villeneuve que nos lleva unos diez mil años en el pasado, al origen de las Bene Gesserit a través de unas hermanas Harkonnen, que tienen una cruzada contra la casa Atreides.

Estreno en otoño 2024 en HBO Max

'Elsbeth'

Creada por Robert y Michele King | Reparto: Carrie Preston, Wendell Pierce y Carra Patterson

Los fans de la saga de 'The Good Wife' tenemos una cita ineludible con los casos, en esta ocasión de uno de los grandes personajazos de la saga de abogados: Elsbeth Tascioni, quien deja su vida en Chicago para acorralar a brillantes criminales como investigadora mano a mano con la policía de Nueva York.

Estreno el 29 de febrero en Estados Unidos. En España vía Movistar Plus+

'El eternauta'

Creada por Bruno Stagnaro | Reparto: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, etc.

Fácilmente, esta es la adaptación de cómic que más ganas tengo de ver en un futuro próximo. No es para menos, ya que se trata de toda una obra maestra de la ciencia ficción argentina con el relato de una misteriosa invasión alienígena. Aquí surgirá nuestro héroe: Juan Salvo.

Sin fecha de estreno en Netflix

'Expats'

Creada por Lulu Wang | Reparto: Nicole Kidman, Sarayu Blue, etc.

Miniserie que nos lleva a la tumultuosa Hong Kong de 2014, con la historia de tres mujeres estadounidenses cuyas vidas se entrecruzan después de una tragedia familiar. La directora de 'The Farewell' adapta la novela homónima de Janice Y.K. Lee.

Estreno el 26 de enero de 2024 en Prime Video

'Fallout'

Creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner | Reparto: Ella Purnell, Walton Goggins, etc.

Adaptación de la saga de videojuegos post-apocalípticos que cuenta con el dueto detrás 'Westworld' (Jonathan Nolan y Lisa Joy) como desarrolladores. Ambientada 200 años después del apocalipsis, la serie arranca cuando los habitantes de los refugios antinucleares salen al exterior para descubrir un mundo complejo, extraño y violento.

Estreno el 12 de abril en Prime Video

'Feud: Capote vs The Swans'

Creada por Ryan Murphy et al. | Reparto: Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, etc.

Hago un poco de trampa (y habrá otra) de colocar por aquí una serie que en realidad no es nueva... pero que como por un lado es antología y por otro lado regresa siete años después de una soberbia primera temporada, merece nuestra atención. En esta ocasión viajaremos por el lujoso mundo de Truman Capote y las mujeres con las que se codeaba y la traición que se produjo.

Estreno el 31 de enero en FX/Hulu. Sin fecha en Disney+ España.

'Galgos'

Dirigida por Félix Viscarret y Nely Reguera | Reparto: Adriana Ozores, Luis Bermejo, Oscar Martínez, Marcel Borràs, etc.

Drama de millonarios protagonizada por la familia Somarriba, que regenta una de las mayores empresas de alimentación de España en el que justo cuando se atraviesa una crisis tanto interna como del sector, una decisión repentina en el seno familiar lo pondrá todo patas arriba.

Estreno el 18 de enero de 2024 en Movistar Plus+

'Marbella'

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini | Reparto: Hugo Silva, Ana Isabelle Acevedo, Khalid El Paisano, etc.

Lo nuevo del dueto detrás de 'La unidad' es este drama que nos lleva a la capital mundial de la mafia: Marbella. Todo a través de los ojos de un abogado de éxito, ambicioso, egoísta y hedonista que ha logrado destacar entre tribunales y fiestas donde se cuecen los tratos de los grupos criminales. Sin embargo, un día se encontrará en el ojo del huracán.

Estreno en 2024 en Movistar Plus+

'Monsieur Spade'

Creada por Scott Frank y Tom Fontana | Reparto: Clive Owen, Cara Bossom, etc.

La verdad es que entre el personaje que es (inmortalizado por Humphrey Bogart en 'El halcón maltés') y que está escrito por el creador de 'Gambito de dama' y uno de los grandes guionistas de la televisión como es Fontana ('Homicidio') la confianza en la nueva aventura de este retirado de detective es plena.

Estreno el 14 de enero de 2024 en AMC. Sin fecha en España

'Muertos S.L.'

Creada por Laura y Alberto Caballero | Reparto: Carlos Areces, Ascen López, Salva Reina, etc.

La nueva comedia de los creadores de 'La que se avecina' nos lleva al día a día de una funeraria familiar. Cuando muere su fundador, su mano derecha decide asumir el mando... pero para su sorpresa la viuda tiene otros planes y se pone al frente junto a su yerno.

Estreno en 2024 en Movistar Plus+

'Orphan Black: Echoes'

Creada por Anna Fishko | Reparto: Krysten Ritter, Avan Jogia, Amanda Fix, Keeley Hawes, etc.

Hago un pelín de trampa porque parece ser que se ha estrenado de tapadillo en Australia, pero todavía tardaremos un poco en verla en este hemisferio. La gran 'Orphan Black' regresa con un prometedor spin-off sobre un grupo de mujeres cuyas vidas se entrecruzan, comenzando así un viaje por el misterio de su identidad.

Estreno en 2024 en AMC+

'The Penguin'

Creada por Lauren LeFranca | Reparto: Colin Farrell, Cristin Miliotti, etc.

El esperado spin-off de 'The Batman' de Matt Reeves nos lleva a la historia del ascenso al poder de Oswald Cobblepot, más conocido entre el fandom como el Pingüino. Una de las grandes puntas de lanza del futuro próximo del streaming de Warner.

Estreno en otoño 2024 en HBO Max

'El problema de los 3 cuerpos'

Creada por David Benioff y D.B. Weiss | Reparto: Eiza Gonzalez, Benedict Wong, John Bradley, etc.

Se ha hecho esperar (y de hecho la esperábamos para 2023) pero por fin llega la ambiciosa adaptación de una de las trilogías de ciencia ficción más punteras de los últimos años. Un relato que comienza cuando empiezan a sucederse misteriosos suicidios en destacados científicos.

Estreno el 21 de marzo de 2024 en Netflix

'The Regime'

Creada por Will Tracy | Reparto: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, etc

La próxima miniserie de Winslet nos lleva a los muros del palacio de una dictadura centroeuropea. Si bien no sueltan demasiados datos sobre la trama, parece que seguiremos a esta dictadora durante un año en el que, aparentemente, su salud declina.

Estreno el 4 de marzo de 2024 en HBO Max

'Reina roja'

Showrunner: Amaya Muruzábal | Reparto: Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, etc.

Adaptación de la novela homónima de Juan Gómez-Jurado que nos lleva por la reactivación de Antonia, la mujer más inteligente del mundo y "Reina roja" de un proyecto policial secreto. La historia comienza cuando el hijo de una poderosa magnate es asesinado y a la vez secuestran a la hija del hombre más rico de España.

Estreno el 29 de febrero de 2024 en Prime Video

'Shōgun'

Creada por Rachel Kondo y Justin Marks | Reparto: Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada etc.

Nueva adaptación de la novela de James Clavell que nos sumerge en la convulsa Japón de comienzos del siglo XVII. En este panorama aparecerá un misterioso patrón de barco que se verá en medio de intrigas palaciegas.

Estreno el 27 de febrero de 2024 en Disney+

'Sr. y Sra. Smith'

Creada por Francesca Sloan y Donald Glover | Reparto: Donald Glover y Maya Erskine

Nueva versión de la historia conocida con, en esta ocasión, dos desconocidos que consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece unos beneficios impresionantes... pero un truco: su tapadera es la de ser un matrimonio y cada semana deben llevar a cabo una misión de alto riesgo.

Estreno el 2 de febrero de 2024 en Prime Video

'The Sympathizer'

Creada por Park Chan-wook y Don McKellar | Reparto: Robert Downey Jr., Sandar Oh, Hoa Xuande, etc.

Basada en el libro homónimo de Viet Thanh Nguyen, tendremos ración múltiple de Downey Jr., ya que encarna a varios personajes en el relato de un "Capitán" medio francés, medio vietnamita que se refugia en Estados Unidos al final de la Guerra de Vietnam.

Estreno en 2024 en HBO Max

'True Detective: Noche polar'

Creada por Nic Pizzolatto | Reparto: Jodie Foster, Kali Reis, etc

Con cambio de guardia en el guion viene la temporada 4 de la antología criminal de HBO. En esta ocasión tenemos un misterio en el ártico: la desaparición sin dejar rastro de los seis hombres que operan en una Estación de investigación.

Estreno el 15 de enero en HBO Max (y Movistar Plus+)

'The Walking Dead: The Ones Who Live'

Creada por Scott M. Gimple y Danai Durira | Reparto: Danai Gurira, Rick Grimes, Terry O'Quinn, etc.

Sinceramente, hace unos años no me hubiera creído que tendríamos una nueva era de adaptaciones del universo zombi de Robert Kirkman y he aquí que tenemos un spin-off con la anunciada reunión entre Michonne y Rick tras perder de vista a la primera y dar por muerto al segundo.

Estreno el 25 de febrero de 2024 en AMC

'X-Men '97'

Creada por Beau DeMayo

Continuación veinticinco años después de la estupenda serie animada de la Patrulla-X de los años 90 que promete adentrarse en los cabos sueltos y tramas no contadas hace veinticinco años (que se dice pronto).

Estreno en 2024 en Disney+

