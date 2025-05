Tom Cruise lleva más tiempo haciendo de Ethan Hunt que cualquier James Bond. 29 años más tarde parece claro por qué no ha pasado el testigo

A apenas unos días de estrenarse 'Misión Imposible: Sentencia Final', la adrenalina de la última aventura de Ethan Hunt se junta con muchas preguntas. ¿Puede ser éste realmente el final? ¿No le queda seguro a Tom Cruise alguna locura en el tintero? Y en el caso de que sea el final para Cruise, ¿quién podría ser el nuevo Ethan Hunt?

Son preguntas que el propio Cruise está haciendo un esfuerzo concienzudo para que no te plantees ahora. En la premiere de Cannes fue evasivo y diplomático, instando al público a que disfrutase la película que ahí se presentaba y nada más. Parece que son instrucciones que ha seguido a rajatabla el resto del reparto. Con Simon Pegg respondiendo a si la película era la última con el clásico "nunca digas nunca", o Angela Basset con su: "al Sr. Cruise nunca se le puede dar por perdido".

Desde que se estrenase la primera película en 1996, Cruise lleva 29 años haciendo de Ethan Hunt. Esto es más que el tiempo que ha estado cualquier actor haciendo de James Bond. El más longevo ha sido Craig, que se ha pasado 15 años con el traje puesto, mientras que Moore estuvo 12. Pese a la extensa trayectoria y al hecho de que Cruise ya tiene una edad para hacer estas cosas (62 años), nada que haya dicho en los últimos tiempos lleva a pensar que tiene prisa en buscar un sucesor. Hace años dijo que por él seguiría haciendo acción hasta los 80, como Harrison Ford, pero recientemente ha aumentado la apuesta, diciendo que seguirá hasta los 100.

Esto no quita el hecho de que muchos hayan entretenido la idea de hacer fancasts para sustituirlo. La propia saga nos ha ofrecido candidatos con aparente potencial, como Jeremy Renner, quien en 2012 estaba listo para encabezar la saga Bourne, Rebecca Fergusson o incluso la reciente favorita Pom Klementieff. Fuera de la saga, se han dicho nombres de todo tipo, como Aaron Taylor-Johnson o Michael B. Jordan.

Solo un par de estos rumores se han tomado en serio. Durante algunos años se creyó con fuerza que la introducción de Jeremy Renner en 'Protocolo Fantasma' era una forma de que Paramount tantease el terreno en caso de que Cruise quisiera dejar la franquicia. Es algo que parecía más improbable con conforme los años fueron pasando y Cruise y McQuarrie se adueñaban de las películas, y el propio Renner lo desmintió en una entrevista: "siempre fue el show de Tom".

Es un pensamiento que debe haber cruzado la cabeza de muchos otros actores. Hay algo indudablemente aspiracional en ser el próximo James Bond, con intérpretes proponiendo sus candidaturas o simplemente orgullosos de ser considerados. Pero no es un modus operandi que veamos con la otra gran saga de acción y espionaje de nuestro tiempo. Todos parecen tener claro lo difícil que sería sustituir a Cruise. Y que hay que cumplir requisitos muy específicos para enfrentarse a ella.

Aunque Cruise estuviera abierto a pasar el testigo, no está claro que alguien quisiera recibirlo. El otro gran candidato rumoreado para encabezar el futuro de la saga fue Glenn Powell en 2024, información que fue acompañada con vitoreos y gritos de euforia de todo el mundo menos del propio Powell. Cuando la prensa habló con él no pudo ser más categórico en su "no". Bromeando con que su madre no le dejaría porque es "el peor curro que te puede tocar. Básicamente una trampa mortal", en referencia a los cada vez más peligrosos stunts que han servido de reclamo en cada nueva película.

No son pocos los que se refieren a Cruise como la última gran estrella de Hollywood. Alguien que no solo está dispuesto a hacer películas, sino a jugarse la vida por ellas. Su extrema dedicación a plasmar espectáculos tangibles en cámara remite a la era de actuación física de iconos como Buster Keaton, y es un carro al que pocos quieren subirse. Incluso si este resultase ser el final de la saga, no parece que el actor quiera alejarse por completo del riesgo. Recordemos que aún le queda pendiente una película con Doug Liman donde grabarán en el mismísimo espacio y una 'Top Gun 3' donde seguro se les ocurrirá alguna filigrana para él.

Esto nos deja con una gran incertidumbre con el futuro de la 'Misión Imposible'. Claramente el equipo y el reparto no han querido ser claros con su continuidad. El propio Cruise parece tener dificultades en dejarla ir, y seguro que Paramount tendrá algo que decir con la lucrativa franquicia, esté su estrella encabezándola o no. Pero tras 30 años de crescendo y de un tipo de cine que parece que solo Cruise sabe y está dispuesto a hacer, ¿tiene sentido siquiera plantearse la saga sin él?

