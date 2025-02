'Top Gun 3' tardará en despegar porque nadie quiere una secuela más, sobre todo Tom Cruise: "Quiere estar seguro de que el público recibe aquello por lo que paga"

Entre 'Top Gun' y 'Top Gun Maverick' pasaron 36 años en los que no pocas personas dieron por hecho que jamás habría una secuela, especialmente tras la muerte de Tony Scott. No es como si hubieran quedado preguntas por contar o como si la franquicia hubiese continuado de alguna forma después de 1986. Sin embargo, no solo se estrenó, sino que fue un éxito monumental que recordó al público general que Tom Cruise es la última gran estrella viva. Vale. ¿Y ahora qué?

Volaré, oh, oh

Efectivamente, el año pasado supimos que ya se estaba preparando una tercera parte, porque Hollywood no va a dejar que un éxito se quede sin su correspondiente sesión de sacar dinero, y ahora Jay Ellis (que interpreta a Reuben Fitch, alias "Payback") ha dado un pequeño jarro de agua fría en Us Weekly a quien esperara encontrarse con ella pronto en la cartelera de los cines: "Os voy a contar de qué va a ir a la historia. Va a ser todo sobre Payback. No, no. Con total honestidad, aún están trabajando en el guion. Están trabajando en la historia. Quieren hacerlo bien".

"Tom Cruise es riguroso, y quiere estar seguro de que el público recibe aquello por lo que paga y de que están entretenidos. Quiere que durante esas dos horas, puedan desaparecer del todo en el cine, y que el mundo a su alrededor no exista, totalmente entretenidos. Ahí es donde se centra.·

Eso sí, recordemos que el guionista que dio luz a 'Top Gun: Maverick' no va a volver para 'Top Gun 3', algo que que no preocupa a Ellis: "Se están asegurando de que esta historia no se está escribiendo solo para hacer una película, sino para que estos personajes hagan que la gente quiera saber más sobre ellos". Habrá que ver si entre la marabunta de proyectos que se le vienen encima a Cruise tiene hueco para volver a pilotar... Y si realmente mereció la pena el esfuerzo.

