El creador de 'Spartacus' desvela la razón por la que vuelve 12 años después y la única diferencia que hay con el canon de la serie: "La rebelión ha sido aplastada"

Este otoño vuelve uno de los péplum televisivos más sangrientos de la televisión. Tras 12 años de ausencia, 'Spartacus' regresa con una nueva serie. Titulada 'House of Ashur', la cadena estadounidense Starz tiene ya casi a punto este regreso a los gladiadores. Y si bien podemos considerar esto como una secuela "tardía", esta nueva serie podría haber llegado mucho antes.

Así lo ha reconocido el creador Steven DeKnight en una entrevista para Entertainment Weekly. Parece ser que, tras cerrar la serie original allá por 2013, desde Starz siguieron interesados en seguir haciendo más temporadas y contactaban regularmente con DeKnight para ver si le convencían para ello. Su respuesta, durante muchos años fue un rotundo no.

No temporal

Un no mayúsculo que el guionista y showrunner justifica por lo agotador que era hacer cada temporada y, también, por la trágica muerte de Andy Whitfield a causa de un linfoma no de Hodgkin. Entre unas cosas y otras, necesitó mucho tiempo (toda una década) para recuperarse emocionalmente:

"La razón por la que no dejaba de decir que no año tras año era que la serie era increíblemente difícil de hacer. Y entonces, claro, perdimos a nuestro protagonista a causa del cáncer, Andy Whitfield, lo que realmente nos desanimó a todos. Creo que necesitaba una década para recuperarme de la experiencia original, que fue maravillosa, pero agotadora y emocionalmente devastadora."

Sin embargo desde Starz no se dieron por vencidos y la enésima llamada se produjo en un momento de "vigor renovado", tal como describe DeKnight. Un sí y empezó a elucubrar qué podría pasar en la nueva temporada. Según él, fue su esposa la que le dio la idea: ¿y si Ashur no hubiera muerto? Y, a partir de aquí su mente empezó a trazar una suerte de "What If...?" con el personaje de Nick Taraby.

Eso sí, antes de que los fans podamos elucubrar que otros personajes podrían haber sobrevivido, DeKnight echa un jarro de agua fría asegurando que no van a torcer más el "canon" de la serie original.

"La única diferencia es que Ashur no muere. Todos los demás que murieron, odio decirlo a los fans, siguen muertos. No quiero a nadie creer que vamos a desenterrar a Liam McIntyre, por mucho que me hubiera encantado. Pero la guerra ha terminado. La rebelión ha sido aplastada."

