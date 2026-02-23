"Es difícil expresarlo con palabras". Patrick Dempsey habla sobre los duros últimos días de Eric Dane y recuerda con cariño a su amigo y compañero

El arranque de 2026 nos está obligando a despedirnos de un buen puñado de estrellas y referentes del medio cinematográfico de la talla de Robert Duvall o Frederick Wiseman, pero si una muerte nos ha golpeado con fuerza este mes de febrero ha sido la de Eric Dane, que interpretó a Mark Sloan en 'Anatomía de Grey', a los 54 años de edad.

Amigos y compañeros

Un día después de su defunción a causa de la ELA que padecía desde hacía cerca de un año, tras digerir el duro golpe como buenamente ha podido, su compañero en la serie médica durante seis temporadas y amigo Patrick Dempsey habló con Virgin Radio UK sobre los últimos días de Dane, así como sobre su relación personal con el intérprete tristemente desaparecido.

Me desperté esta mañana y me entristeció mucho leer la noticia. Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijos. Me mantenía en contacto con él, nos enviábamos mensajes. Así que hablé con él hace aproximadamente una semana.

En ese lapso de tiempo, Dempsey descubrió el virulento avance de la ELA en el organismo de su amigo:

Algunos amigos nuestros fueron a verlo, y estaba empezando a perder la capacidad de hablar, estaba postrado en cama y le resultaba muy difícil tragar. Su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente.

Por supuesto, no todo fueron malos recuerdos, ya que el actor compartió lo grato que resultaba trabajar con Dane, con quien cultivaría una relación de amistad extralaboral durante cerca de dos décadas.

Era el hombre más divertido. Es un placer trabajar con él, y quiero recordarlo con ese espíritu. Cada vez que estaba en el set, aportaba mucha diversión. Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él. Nos llevamos bien al instante. Su primera escena fue él en todo su esplendor saliendo del baño con una toalla puesta, luciendo increíble, haciéndome sentir completamente fuera de forma e insignificante.

Congeniamos porque nunca hubo realmente ninguna competencia. Era simplemente un maravilloso respeto mutuo. Era endiabladamente inteligente. Siempre voy a recordar esos momentos de diversión que pasamos juntos y a celebrar la alegría que brindó a la vida de las personas. La verdadera pérdida es para nosotros, que ya no lo tenemos.

Para terminar, Dempsey elogió el trabajo de Eric Dane a la hora de concienciar sobre la ELA y dar información sobre una enfermedad que afecta a casi dos de cada 100 000 personas anualmente en todo el mundo y que, recordemos, no tiene cura.

Hizo un trabajo increíble al concienciar sobre esta horrible enfermedad en esos días que le quedaban, lo cual fue muy valiente de su parte. Simplemente nos recuerda que tenemos que celebrar cada día como si fuera el último.

Es algo que debemos recordar en un mundo donde hay tanta crisis y tanta tragedia. Necesitamos estar agradecidos por cada momento que tenemos, pasar tiempo con nuestras familias, hacer cosas que beneficien a otras personas: ser serviciales, ser amables, ser cariñosos.

Amén, Patrick Dempsey. Amén.

