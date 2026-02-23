El creador de 'Bluey' anuncia su primera serie animada para adultos, fruto de un acuerdo entre Disney y BBC

Joe Brumm va a ser conocido para siempre por ser el creador de 'Bluey', pero, obviamente, no va a ser lo único que haga en su carrera. De hecho, ahora ha presentado su nueva serie de animación, la cual estará orientada al público adulto.

Qué es 'Deano'

La serie que va a contar con la participación de Brumm como productor ejecutivo es 'Deano', una adaptación de la popular webserie 'Childish Deano'. Sus creadores Dean Thomas y David Ferrier ejercerán como guionistas, con Thomas prestando además su voz al protagonista de la función.

'Deano' cuenta la historia un chico vivaz, descarado y encantador, cuyo exterior duro esconde un corazón de oro. Se está criando en barrio despiadado, en una casa que debería estar en ruinas, pero que acoge a todos por igual, desde los adolescentes que abandonan la escuela hasta el jefe de policía del pueblo. Además, Deano tiene un gran amistad en Kit, quien vive en el barrio adinerado.

El saldo de webserie a serie ha tardado casi cuatro años, pues 'Childish Deano' se estrenó en 2022, pero ha sido ahora cuando ha logrado cerrarse un acuerdo, con Hulu como principal impulsor. Para ello también ha sido clave la implicación de la BBC, que estrenará primero la serie en Reino Unido antes de que también pueda verse allí a través de Disney+.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de 'Deano', pero se sabe que su temporada 1 tendrá 8 episodios y sus creadores han comentado en Variety que "estamos muy emocionados de presentar a nuestro niño picante y a su compañero a una audiencia global con dos de los megáfonos de historias más grandes del mundo: Disney y la BBC. Es tan increíble que casi esperamos que alguien nos diga que es una broma".

