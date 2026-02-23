'Neon Genesis Evangelion' celebra sus 30 años por partida doble: hay un nuevo anime en marcha y Hideaki Anno confirma un final alternativo que ha dejado rotos a los fans

Se dice pronto, pero 'Neon Genesis Evangelion' cumplió 30 años en 2025. El anime de Hideaki Anno marcó un antes y un después para toda una generación, y de paso ha dado pie a una de las franquicias más trascendentales de la industria.

Para celebrar la treintena de 'Evangelion' se ha celebrado en Japón un evento especial que nos ha dejado con una de cal y una de arena: se nos viene encima un nuevo anime pero además tenemos un final inesperado para la serie de siempre que no vimos venir.

La vida sigue

Hace unas semanas se confirmó que durante el evento se dejaría ver en exclusiva un corto animado centrado en Asuka Langley. Es una historia que el propio Hideaki Anno había escrito y supervisado, y resulta que (en cierta manera) termina de reinterpretar el final de 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'.

Aunque el final de la cuarta película presenta a Shinji y Mari de adultos en una realidad libre de ángeles y mechas, el nuevo corto de Anno propone un futuro en el que Shinji y Asuka se han casado y tiene una hija. Por las imágenes que se han podido ver, parece que los dos han podido dejar atrás sus traumas pasados y tienen una vida bastante feliz, aunque obviamente el corto de anime ha traído cola y creado debate en redes.

Imágenes del corto del 30 Aniversario

Muchos fans han interpretado este final alternativo como un deseo de Asuka, más que una realidad, ya que el corto es una historia centrada en ella y en su punto de vista de la historia. No parece que Anno vaya a confirmar o desmentir nada, así que toca quedarse con las interpretaciones de cada uno.

Lo que sí que es cierto es el segundo bombazo que tenemos por delante: una nueva serie de 'Neon Genesis Evangelion'. Todavía no se sabe demasiado sobre el proyecto pero es un anime que contará con pesos pesados de la industria y un guión realizado por Yoko Taro, el creador de 'NieR: Automata'.

Al cargo de la dirección estarán Kazuya Tsurumaki y Toko Yatabe. Ambos son animadores y directores veteranos de la franquicia que han participado en las películas de 'Neon Genesis Evangelion', además de proyectos de alto calibre como 'Chainsaw Man', 'Little Witch Academia' y 'One-Punch Man'. Como compositor de la banda sonora estará Keiichi Okabe, mientras que la animación corre a cuenta de Studio Khara, el estudio de Hideaki Anno, y CloverWorks, uno de los estudios responsables de 'Spy x Family'.

Vamos, que a pesar de sus treinta años, 'Neon Genesis Evangelion' sigue mucho más que vivita y coleando. Ahora nos queda esperar a que vayan llegando más detalles a ver cómo este nuevo anime sigue expandiendo la saga.

