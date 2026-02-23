La nueva serie número 1 de Prime Video en 37 países. El thriller con sólo 8 episodios que ha destronado por sorpresa a 'Fallout'

El reinado de 'Fallout' en Prime Video acaba de llegar a su final, pues la espectacular serie de ciencia ficción acaba de perder el número 1 en beneficio de '56 días', un thriller para adultos que, tal y como informa Flixpatrol, ha llegado ya a los más alto de Amazon en 37 países. Y además todo apunta a que todavía ni siquiera ha tocado techo.
Qué es '56 días'
Basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard, '56 días' cuenta la historia de cómo Oliver y Ciara inician un apasionado romance tras conocerse en un supermercado, pero la policía teme que esa relación ha terminado en asesinato después de que encuentran un cuerpo que no pueden identificar...
Estrenada en Prime Video el pasado 18 de febrero, el interés hacia '56 días' ha ido creciendo a medida que pasaban los días, pues su primer día fue número 1 en 6 países, al día siguiente ya lo era en 15, al tercero en 29, al cuatro creció hasta 34 y actualmente está en lo más alto en 37 países. La consecuencia directa de esto ha sido la caída de 'Fallout', que apenas ocupa ahora mismo el número 1 en Finlandia.
Con un reparto encabezado por Dove Cameron, Avan Jogia, Megan Peta Hill, Dorian Missick, Karla Souza y Patch Darragh, '56 días' cuenta por ahora con una primera temporada de 8 episodios. A priori, debería ser temporada única, pero que no os sorprenda que su éxito lleve a que al menos se intente explorar la posibilidad de una temporada 2, sea con los mismos protagonistas o cambiando totalmente de reparto.
Por si estáis con dudas sobre si merece la pena dar una oportunidad a este thriller para adultos producido por James Wan, lo cierto es que la crítica se muestra un tanto dividida. Buena prueba de ello es que en Rotten Tomatoes consigue un 64% de valoraciones positivas. Por su parte, los usuarios de IMDb le dan una nota media de 6,6 sobre 10, mientras que en Letterboxd sube hasta un 3,5 sobre 5.
En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025
En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025
Ver 0 comentarios