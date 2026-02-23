HOY SE HABLA DE
Hoy en Netflix, una película basada en hechos reales que revive uno de los episodios más duros de nuestra historia

Hoy en Netflix, una película basada en hechos reales que revive uno de los episodios más duros de nuestra historia

Un ejercicio de memoria

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Fotograma de la película
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
868 publicaciones de Belén Prieto

Algunas películas no solo cuentan un episodio histórico, sino que obligan a mirarlo de frente, sin filtros ni concesiones. Es el caso de 'Las 13 rosas', dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. Estrenado en 2007, el largometraje revive la historia real de trece jóvenes que fueron fusiladas en 1939, al término de la Guerra Civil española, acusadas de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas. Pero más allá del dato histórico, la película se detiene en sus ilusiones interrumpidas, en el miedo compartido y en la dignidad con la que se enfrentaron a un destino impuesto. 

Memoria y legado

Uno de los mayores aciertos de la película es su mirada íntima y cercana. En lugar de construir un relato épico o centrarse exclusivamente en el contexto político, la historia se desarrolla desde el interior de prisión, en los pequeños gestos y conversaciones entre las jóvenes. Esa cotidianidad -sus risas nerviosas, sus confidencias, sus intentos de mantener la esperanza- es lo que genera un impacto profundo. Porque se trata de ir más allá de las cifras o titulares, centrándonos en vidas concretas que podrían haber seguido otro camino.

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)
Las 11 mejores películas sobre la Guerra Civil española
En Espinof
Las 11 mejores películas sobre la Guerra Civil española

El trabajo del elenco es uno de los grandes pilares del film. Actrices como Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez y Marta Etura ofrecen interpretaciones contenidas y llenas de matices, alejadas del dramatismo exagerado, y logran transmitir la mezcla de fragilidad y fortaleza que define a sus personajes, haciendo que cada escena tenga un peso emocional auténtico. No se trata de heroínas idealizadas, sino de jóvenes reales que fueron obligadas a enfrentarse a una situación límite.

La ambientación y la dirección refuerzan constantemente esa sensación de encierro y opresión. La recreación del Madrid de posguerra, los espacios carcelarios y la fotografía austera construyen una atmósfera gris, casi asfixiante, que acompaña la narrativa sin distraer. Cada elemento técnico está al servicio de la historia, ayudando a que el espectador se sumerja por completo en ese momento histórico.

'Las 13 rosas'

Al final, 'Las 13 rosas' es una película imprescindible por su dimensión ética y social. No solo rescata una historia real, sino que invita a reflexionar sobre la memoria histórica, la justicia y el valor de las convicciones personales. Verla es un ejercicio de memoria colectiva y, al mismo tiempo, una manera de rendir homenaje a quienes no tuvieron la oportunidad de contar esta historia.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios