25 millones de visualizaciones. La serie de Steven Spielberg que ya es un éxito rotundo antes incluso de estrenarse

Es normal que se te erice el pelo si te dicen que Steven Spielberg ha vuelto a hacer algo relacionado con dinosaurios. Al fin y al cabo, fue él quien desató la "dinomanía" a inicios de los 90 gracias a 'Parque Jurásico': aunque su regreso con 'Los Dinosaurios' sea muy distinto (ha sido uno de los productores ejecutivos el documental), es innegable que el público tiene ganas de triceratops y tiranosaurios rugiendo por las laderas prehistóricas.

Spielberg ruge de nuevo

'Los Dinosaurios' se estrenará el 6 de marzo, y uno ya puede intuir que va a copar las listas de series más vistas de la semana: su tráiler, que se lanzó hace dos semanas y media, ya acumula 11,4 millones de visualizaciones en el canal de YouTube oficial de Netflix, a las que hay que sumar 14,5 millones en Twitter, 1,2 millones en TikTok y otro buen puñado más en Instagram. La cifra, sin más, puede sonar a poco, pero este año tan solo ha sido superado, en el canal del streaming, por los tráilers de 'El botín' y 'Máquina de Guerra'. Y no olvidemos que 'Los Dinosaurios' es solo un documental.

Narrado por Morgan Freeman y creado por el equipo de 'Nuestro planeta', pero documental al fin y al cabo, que durante 4 episodios nos desgranará la vida de estas criaturas desde su nacimiento en el triásico hasta su extinción. Este será solo el primero de los proyectos en los que veremos a Spielberg este año, en el que comprobaremos su poder actual en Hollywood con el estreno de 'El día de la revelación', su esperado retorno al cine de ciencia-ficción y extraterrestres. Entre extraterrestres y dinosaurios, crucemos los dedos para que la cosa sea más que simple nostalgia.

Después de que 'Jurassic World: El Renacer' hiciera 869 millones de dólares en taquilla el año pasado, aprobar un documental de dinosaurios con Spielberg como nombre potente debería haber sido automático para Netflix, pero, pese a todo, probablemente nadie se esperaba que el tráiler superara a otros a priori más potentes como los de la temporada 2 de 'One Piece', la parte 2 de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' o el de la temporada 3 de 'El agente nocturno'. Donde esté una buena dentellada...

