Hoy en TV, un espectáculo bélico sin igual que es la película perfecta para recordar a Robert Duvall

Ha pasado ya una semana, pero sigue afectando la pérdida de una figura capital en el cine como Robert Duvall. Un actor de profesionalidad inmensa que se podía transfigurar en casi cualquier rol y en cualquier género cinematográfico. Algo que sin duda le sirvió para moverse en el espectacular caos que es ‘Apocalypse Now’.

Puro olor a napalm

Una de las mejores películas para recordar a Duvall es precisamente este espectáculo bélico sin igual de Francis Ford Coppola. Una odisea por el horror de la guerra de Vietnam protagonizado por Martin Sheen y Marlon Brando programado especialmente para ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:15 (también en streaming a través de Amazon Prime Video, en Filmin y en Movistar+).

Han pasado años desde que el ejército estadounidense se metió en Vietnam en una guerra de la que se desconoce el tiempo que transcurrirá e incluso si se podrá salir victorioso. El capitán Willard debe meterse en las profundidades más peligrosas de la jungla por encargo de sus superiores para una misión secreta, que persigue encontrar y posteriormente eliminar al enloquecido y renegado coronel Kurtz.

Coppola se mete a sí mismo en un rodaje imposible que bien podría haber dado uno de los mejores desastres de la historia. Aún resulta impresionante que la película no se desintegre en su propio caos, que retrata como casi ninguna otra las sensaciones más brutales de la invasión estadounidense en terreno vietnamita.

Nada sacude con tanta fuerza como esos momentos donde entra Duvall en escena como el coronel Kilgore, liderando las escenas más icónicas de la película como la entrada de los helicópteros con Wagner a todo volumen. O su obsesión por surfear en medio de la matanza y la polvareda mientras se deleita con el olor a napalm, dando una de las frases más citables de la historia del cine.

La película tiene sus diversos momentos para seguir atrapado, como ese inicio donde Sheen está intoxicado por la mezcla de la humedad, la locura y las drogas, o ese momento donde entra al fin Brando y el equilibrio interno de la película se reconfigura. Es una película que todavía se resiste a ser procesada o capturada del todo por el espectador, y por eso todavía impresiona.

