Ha fallecido Robert Duvall, pero siempre lo recordaremos por estas 4 inolvidables películas de su increíble filmografía

Es difícil entender la educación cinematográfica de muchos de nosotros sin Robert Duvall, ya que para algo estuvo presente en muchos clásicos imborrables de los setenta. Su manera de aliarse con los cineastas del Nuevo Hollywood, en especial con Francis Ford Coppola, le labró un interesante camino para ser una estrella increíble y también fuera de lo común.

Una que además supo moverse cuando su momento ya no era tan fulgurante y supo tomar los mejores roles secundarios que era capaz de engrandecer. Ni una película se tomó como un trabajo más, aunque siempre exhibiera un profesionalismo y oficio envidiable. Así elaboró una increíble filmografía con interpretaciones inolvidables como las de estas cuatro películas con las que recordarle tras su muerte.

‘Matar a un ruiseñor’ (’To Kill a Mockingbird’, 1962)

Dirección: Robert Mulligan. Reparto: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Phillip Alford, Robert Duvall.

Su presencia está bastante concentrada en ‘Matar a un ruiseñor’, pero es suficiente para terminar de elevar la película a la categoría maestra a la que pertenece. Su manera sensible y cercana de abordar su personaje fue una muestra bastante clara de cómo abordaba siempre su oficio sin importar la cantidad de metraje que iba a tener.

‘Network, un mundo implacable’ (’Network’, 1976)

Dirección: Sidney Lumet. Reparto: Faye Dunaway, Peter Finch, William Holden, Robert Duvall.

Uno de los repartos más alucinantes de la historia del cine defendiendo uno de los guiones más aclamados a las ordenes de un director legendario. Todo en ‘Network’ esta funcionando tan al máximo de sus capacidades que todo junto parece que está excediendo la excelencia, haciendo más brillantes trabajos como el de Duvall que se entrega completamente a la mordaz crítica que se hace desde la sátira.

‘Apocalypse Now’ (1979)

Dirección: Francis Ford Coppola. Reparto: Martin Sheen, Marlon Brando, Rober Duvall, Laurence Fishburne, Frederic Forrest.

Podríamos poner todos sus trabajos con Francis Ford Coppola y no fallar. Pero eso es, primero, aburrido, y segundo una reducción un poco simple de su amplio trabajo. Aun así, todos tenemos claro que la opción correcta es este épico film bélico que absorbe por completo en su rato en pantalla. Usamos todo el rato sus frases en la película por algo.

‘Open Range’ (2003)

Dirección: Kevin Costner. Reparto: Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, Abraham Benrubi.

Llegado a cierto punto empezó a tomar el rol de veterano que acompaña a la estrella potente de turno, a menudo ejerciendo de policía con megáfono que intenta controlar con autoridad la situación. No hay megáfono y sí espuelas en ‘Open Range’, pero su autoridad se hace notar aquí hasta el punto de tener tramos donde es más protagonista que el propio Kevin Costner que dirige la película, lo cuál es realmente impresionante.

