La nueva serie número 1 de Netflix en 40 países. Un thriller de sólo 6 episodios que está arrasando por sorpresa

Que grandes estrenos de Netflix como 'Los Bridgerton' o 'El abogado del Lincoln' lleguen a lo más alto es algo que muchos datos por descontado, pero que lo consigan producciones más pequeñas y que a priori parecen orientadas para un mercado local es todo un acontecimiento. Eso es justo lo que ha conseguido 'Unfamiliar', que ha tocado techo siendo número 1 de Netflix en 40 países al mismo tiempo.

'Unfamiliar' cuenta la historia de Simon (Felix Kramer) y Meret (Susanne Wolff), dos exespías que ahora dedican su tiempo a gestionar un refugio seguro situado en la ciudad de Berlín. Su vida ahora es bastante apacible, pero todo cambia cuando vuelve a entrar en escena una misión del pasado, lo cual les obliga a volver a enfrentarse a peligrosos asesinos y agentes rusos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

"Tenemos ideas para muchas más temporadas"

Creada y dirigida por Paul Coates, esta serie alemana tiene por ahora una única temporada de 6 episodios, pero lo cierto es que deja la puerta abierta a una segunda entrega. De hecho, su productora Sabine de Mardt aseguró en Deadline que "tenemos muchas ideas para varias temporadas" y que "el público decidirá al final", en referencia a que su éxito de audiencia va a ser clave de cara a una posible renovación.

Además, 'Unfamiliar' ha tenido el privilegio de ser la primera serie de ficción en poder rodar en el Servicio Federal de Inteligencia alemán, lo cual añade una dosis extra de verosimilitud a lo que cuenta, tal y como explica De Mardt: "La preparación requirió una planificación minuciosa y una estrecha coordinación, pero la ubicación aporta una autenticidad visual distintiva que sería difícil de replicar en otro lugar".

Estrenada el 5 de febrero de 2026, 'Unfamiliar' ya se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix en la semana del 2 al 8 de febrero con 4,9 millones de visualizaciones. Todo apunta a que sus datos en la semana siguiente van a ser mucho más espectaculares, pero tendremos que esperar hasta mañana para tenerlos.

