HOY SE HABLA DE

Malas noticias para los fans de 'Jujutsu Kaisen'. La temporada 3 del anime se enfrenta a su primer traspié y nos tendrá en vilo más de lo esperado

Ya nos hemos metido de lleno en el Arco de Viaje de Aniquilación, pero las cosas de palacio van despacio

Jujutsu Kaisen
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3385 publicaciones de Mariló Delgado

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' empezó fuerte en cines y no ha querido bajar el nivel, metiéndonos en un arco muy intenso y lleno de escenas de acción. Esta nueva etapa ha supuesto un cambio brutal de escenarios y trama, introduciendo a nuevos personajes clave y adentrándonos en el Viaje de Aniquilación. Ahora bien, MAPPA nos va a tener un poquito más en vilo hasta poder continuar...

Nos paramos, pero no todo está perdido

El capítulo 7 de esta tercera temporada se emitió el día 12 de febrero con normalidad. Pero ahora nos toca tirar de paciencia porque el siguiente episodio del anime se va a retrasar un poquito. 

'Jujutsu Kaisen: así se clasifican las maldiciones y los hechiceros en el anime de fantasía urbana
En Espinof
'Jujutsu Kaisen: así se clasifican las maldiciones y los hechiceros en el anime de fantasía urbana

En lugar de continuar con la programación habitual, esta semana se emitirá en Japón un capítulo recopilatorio y el octavo capítulo de la temporada se retrasará hasta el próximo 26 de febrero. Lo cierto es que por ahora no sabemos si es un retraso inesperado o siempre fue intención de MAPPA hacer este pequeño parón casi a mitad de emisión, aunque es muy posible que el equipo necesite el tiempo extra para poder refinar los siguientes capítulos.

Teniendo en cuenta el historial del estudio y los problemas de producción que vivimos en la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen', con capítulos emitiéndose sin terminar y animadores cargando contra el estudio, pues la verdad es que es mejor que el anime se pare a tiempo antes de que la bola vaya a más.

Jujutsu Kaisen Temporada 3

Sin embargo, MAPPA ha confirmado ya el calendario de estreno de los siguientes capítulos y parece que ya no habrá más parones a lo largo de esta primera parte de la temporada 3: después 'Jujutsu Kaisen' continuará emitiéndose con normalidad hasta el estreno del capítulo 12 el 26 de marzo. 

Eso sí, después tendremos que esperar al estreno de la parte 2 de la temporada, que aún no tiene confirmación oficial y solo sabemos que no se emitirá de seguido en abril. Así que nos tocará esperar a su emisión en verano u otoño.

En Espinof | Gege Akutami confirma quiénes son los hechiceros más fuertes de todo 'Jujutsu Kaisen', y venían apuntando maneras desde el principio

En Espinof | La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo, pero mientras tanto este anime clásico del creador de 'Hunter x Hunter' es perfecto para llenar ese vacío

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios