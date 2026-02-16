Malas noticias para los fans de 'Jujutsu Kaisen'. La temporada 3 del anime se enfrenta a su primer traspié y nos tendrá en vilo más de lo esperado

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' empezó fuerte en cines y no ha querido bajar el nivel, metiéndonos en un arco muy intenso y lleno de escenas de acción. Esta nueva etapa ha supuesto un cambio brutal de escenarios y trama, introduciendo a nuevos personajes clave y adentrándonos en el Viaje de Aniquilación. Ahora bien, MAPPA nos va a tener un poquito más en vilo hasta poder continuar...

Nos paramos, pero no todo está perdido

El capítulo 7 de esta tercera temporada se emitió el día 12 de febrero con normalidad. Pero ahora nos toca tirar de paciencia porque el siguiente episodio del anime se va a retrasar un poquito.

En lugar de continuar con la programación habitual, esta semana se emitirá en Japón un capítulo recopilatorio y el octavo capítulo de la temporada se retrasará hasta el próximo 26 de febrero. Lo cierto es que por ahora no sabemos si es un retraso inesperado o siempre fue intención de MAPPA hacer este pequeño parón casi a mitad de emisión, aunque es muy posible que el equipo necesite el tiempo extra para poder refinar los siguientes capítulos.

Teniendo en cuenta el historial del estudio y los problemas de producción que vivimos en la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen', con capítulos emitiéndose sin terminar y animadores cargando contra el estudio, pues la verdad es que es mejor que el anime se pare a tiempo antes de que la bola vaya a más.

Sin embargo, MAPPA ha confirmado ya el calendario de estreno de los siguientes capítulos y parece que ya no habrá más parones a lo largo de esta primera parte de la temporada 3: después 'Jujutsu Kaisen' continuará emitiéndose con normalidad hasta el estreno del capítulo 12 el 26 de marzo.

Eso sí, después tendremos que esperar al estreno de la parte 2 de la temporada, que aún no tiene confirmación oficial y solo sabemos que no se emitirá de seguido en abril. Así que nos tocará esperar a su emisión en verano u otoño.

