'Jujutsu Kaisen: así se clasifican las maldiciones y los hechiceros en el anime de fantasía urbana

'Jujutsu Kaisen' se ha convertido rápidamente en uno de los mayores animes en los últimos años, y si la primera temporada ya dejó el listón muy alto, la serie de Gege Akutami se ha terminado de coronar a lo largo del año con la llegada de la película precuela 'Jujutsu Kaisen 0' a los cines de decenas de países.

Gran parte del atractivo de la serie es su particular lore, que nos introduce al mundo de las maldiciones y los hechiceros que las combaten. En el mundo de 'Jujutsu Kaisen', todos los seres vivos son capaces de generar Energía Maldita gracias a emociones negativas como el dolor, la humillación, los malos recuerdos... por eso ciertos lugares están repletitos de las criaturas que surgen de estas emociones.

Los seres humanos normales no pueden ver a las maldiciones de manera habitual, pero los hechiceros sí que son capaces de percibirlas y eliminarlas. Según su nivel de Energía Maldita, se organiza a las maldiciones en diferentes clases, mientras que los hechiceros van ascendiendo en la clasificación no solo gracias a su poder si no también a su experiencia y conocimiento.

Clase 4

La Clase 4 es la más baja de la clasificación y para los hechiceros más inexpertos es fácil combatir a este tipo de maldiciones. Eso sí, como son bastante debiluchas no es raro encontrarlas en grupo para poder aumentar su poder. Como se explica en la serie, se las puede combatir con un simple bate de madera.

En cuanto a los hechiceros, la Clase 4 está reservado para los que son más débiles y sin experiencia. A pesar de que a nadie se le pasa por la cabeza que Maki Zenin sea débil, está un poco anclada en el escalón más bajo de la clasificación porque su familia impide que la asciendan de grado.

Clase 3

Las maldiciones de este grado ya son un poco más poderosas pero pueden ser destruidas sin demasiado problema por hechiceros con poca experiencia y estudiantes de los cursos más bajos. La regla de oro para saber la equivalencia de su poder es que "si tienes una pistola, estarás bien".

La Clase 3 es la más básica entre hechiceros sin demasiada experiencia, especialmente entre estudiantes que todavía no han terminado de probarse del todo. Nobara Kugisaki comienza la serie en este grado precisamente por su falta de rodaje, aunque Mai Zenin y Kasumi Miwa también están todavía en este punto como hechiceras.

Clase 2

Aunque también existe la Semi-Clase 2, no hemos visto demasiados ejemplos de este rango intermedio así que vamos a saltar directamente a la siguiente. La Clase 2 ya empieza a dar más problemas y están un poco por encima de lo común, así que solo pueden ser exorcistados por hechiceros de su mismo nivel... o según la explicación básica, la cosa está un poco justita con una escopeta.

Lógicamente, los hechiceros de Clase 2 también están por encima de la media. La mayoría de los hechiceros pertenecen a esta clasificación, y los estudiantes más experimentados también pueden optar a ella y realizar misiones en solitario, aunque no es un rango que se suela otorgar y solo se asciende a los que tienen mucho talento. Megumi Fushiguro y Panda pertenecen a esta categoría.

Semi-Clase 1

Los espíritus y maldiciones de esta clase son muy poderosos e incluso tienen la capacidad de comunicarse, por lo que se suelen considerar un peligro. Requieren un ritual especial para eliminarlas, ya que pueden utilizar técnicas especiales y cualquier hechicero no puede hacerles frente.

Por su parte, los hechiceros de Semi-Clase 1 han sido recomendados para Clase 1 y han completado una serie de misiones especiales. También es relativamente común entre estudiantes, y entre el reparto de 'Jujutsu Kaisen' tenemos a Toge Inumaki y Noritoshi Kamo.

Clase 1

Al igual que la Clase 2 y la Semi-Clase 1, las maldiciones que se ganan este rango son bastante temibles y requieren un hechicero experimentado para enfrentarse a ellas.

La Clase 1 también es muy común entre los hechiceros, y en principio a la más alta a la que se puede aspirar. Se les encargan las misiones más peligrosas porque se considera que tienen el suficiente poder y experiencia para poderse enfrentar a todo tipo de maldiciones. Kento Nanami y Mei Mei son buenos ejemplos, aunque algunos estudiantes como Aoi Todo también consiguen llegar a este rango mientras siguen en la escuela.

Para poder ascender a Clase 1, al menos dos hechiceros de esta clase deben recomendar al candidato. Y no, no vale que lo haga tu profesor, ¡la recomendación tiene que venir de fuera para que no parezca que haya favoritismos!

Grado Especial

Las maldiciones de Clase Especial son una cosa muy seria y por el momento solo hay 16 confirmadas. Son casos especiales que los hechiceros tratan con mucho respeto por su enorme poder. Sukuna, el Rey de las Maldiciones, es un claro caso de una maldición de Grado Especial, al igual que Mahito.

Los hechiceros de Clase Especial también son muy raros y este rango solo se otorga a casos especiales dentro de la comunidad. En 2016 solo había cuatro casos registrados, ya que para ser incluido dentro de la Clase Especial, los hechiceros deben tener una energía descomunal con muchísimo potencial destructivo. Yuta Okkotsu de 'Jujutsu Kaisen 0' entra en esta categoría, al igual que el profesor Satoru Gojo, que ha demostrado varias veces por qué se ha ganado el rango.