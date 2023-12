Las 48 películas más esperadas de 2024 y los mejores estrenos del año: 'Gladiator 2', 'Deadpool 3', vuelve 'El señor de los anillos', 'Dune 2' y muchas más

Un año nuevo también supone la llegada de nuevas esperanzas. Algunas se cumplirán y otras serán la fuente de grandes decepciones. Eso también se aplica a la cosecha cinematográfica, pero ahora todo se centra en ser lo más optimistas posibles sobre nuestra lista con las 48 películas más esperadas y los mejores estrenos del año.

Para la selección he aplicado diferentes criterios. Por un lado, no centrarme únicamente en mis preferencias personales e intentar ofrecer una visión lo más variada posible de lo que el cine va a ofrecernos a lo largo de este año. Además, me he centrado exclusivamente en aquellos títulos que vayan a estrenarse en cines y esté confirmado que llegan a lo largo de estos 12 meses. Sin más que añadir, pasemos ya con las 48 elegidas:

'Los que se quedan' ('The Holdovers')

La nueva película de Alexander Payne es una de las que más suenan de cara a los próximos Óscar. Especialmente aplaudida ha sido la interpretación de Paul Giamatti en esta cinta sobre un profesor universitario un tanto huraño que se ve obligado a quedarse en las vacaciones de Navidad con unos pocos estudiantes que no tienen a dónde ir.

Estreno en España el 3 de enero

'Chicas malas' ('Mean Girls')

Adaptación del exitoso musical de Broadway que a su vez era una versión de la notable comedia de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan. Con guion de Tina Fey y un reparto encabezado por Angourie Rice, Reneé Rapp y Auliʻi Cravalho, promete ser uno de los grandes pasatiempos de este año.

Estreno en España el 12 de enero

'La zona de interés' ('The Zone of Interest')

Otra película que suena mucho de cara a los Óscar es este nuevo largometraje de Jonathan Glazer ('Under the Skin') basada en una novela de Martin Amis situada en plena II Guerra Mundial. Eso sí, el largometraje se centra en el día a día de la familia del comandante del campo de concentración Auschwitz, pero obviando el terror que existe a su alrededor.

Estreno en España el 19 de enero

'Pobres criaturas' ('Poor Things')

El dúo formado por el director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone ya nos dio grandes alegrías hace unos años con 'La favorita'. Ahora vuelven a colaborar juntos en una relectura de Frankenstein que está causando sensación a su paso y que promete llevarse varios Óscar en la próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood.

Estreno en España el 26 de enero

'Los tres mosqueteros: Milady' ('Les Trois Mousquetaires: Milady')

Una grata sorpresa de 2023 fue la primera entrega de esta adaptación de la famosa obra de Alexandre Dumas. Una superproducción europea con un cuidado reparto que ofrecía un gran entretenimiento para los amantes del cine de aventuras. Esperemos que eso vuelva a suceder aquí.

Estreno en España el 26 de enero

'Argylle'

Apple lleva un tiempo apostando a lo grande por el cine, algo que en 2023 se tradujo en títulos como 'Los asesinos de la luna' o 'Napoleón'. En 2024 no baja el ritmo y este nuevo trabajo de Matthew Vaughn con Henry Cavill al frente del reparto promete dar muchas alegrías a los amantes del cine de acción y espías. ¿Su historia? Un escritor de éxito recupera poco a poco la memoria y resulta que en el pasado fue un espía de élite.

Estreno en España el 2 de febrero

'El color púrpura' ('The Color Purple')

Steven Spielberg ya adaptó en los años 80 la novela homónima de Alice Walker que aquí sirve como base para construir un musical dirigido por Sam Blitz Bazawule. Su historia sigue siendo la misma, girando alrededor de Celie y cómo evoluciona su vida a principios del siglo XX viviendo en el sur de los Estados Unidos.

Estreno en España el 9 de febrero

'Ferrari'

El director Michael Mann ha estado casi una década sin estrenar película alguna, pero ahora vuelve con este biopic sobre Enzo Ferrari y dando especial momento a un momento de su carrera en la que todo podría haberse venido para abajo, tanto su matrimonio como su carrera profesional. Adam Driver y Penélope Cruz lideran el reparto.

Estreno en España el 9 de febrero

'Madame Web'

Sony sigue empeñada en sacar la máxima rentabilidad posible al universo de superhéroes derivado de Spider-Man y aquí propone una película que pondrá a prueba la teoría de que ese tipo de cine ha empezado a perder el favor del público. Dakota Johnson y Sydney Sweeney son las principales bazas de este título sobre una paramédica que podría tener habilidades clarividentes.

Estreno en España el 14 de febrero

'Priscilla'

Hace poco nos llegó 'Elvis', la película sobre el rey del rock de Baz Luhrmann, y ahora es el turno de esta adaptación de las memorias de Priscilla Presley a cargo de Sofia Coppola protagonizada por Cailee Spaeny. En ella se explorará la tormentosa relación entre Priscilla y Elvis, aquí interpretado por Jacob Elordi.

Estreno en España el 14 de febrero

'Secretos de un escándalo' ('May December')

Natalie Portman y Julianne Moore lideran este nuevo largometraje de Todd Haynes que en Estados Unidos lleva tiempo estrenado a través de Netflix. En España todavía habrá que esperar un poco más esta película sobre cómo una actriz pone patas arriba la vida de una pareja que escandalizó al mundo años atrás porque va a protagonizar una versión de su vida.

Estreno en España el 23 de febrero

'Dune: Parte 2'

'Dune 2' tendría que haber sido uno de los grandes estrenos de 2023, pero Warner decidió aplazarla como consecuencia de que la huelga de actores iba a impedir que tuviese una campaña promocional en condiciones. El propio Denis Villeneuve ha asegurado que es mejor que la primera entrega, elevando así aún más las expectativas hacia esta adaptación de la novela de Frank Herbert.

Estreno en España el 1 de marzo

'Kung Fu Panda 4'

Parecía que la saga había llegado a su final con el estreno de la tercera entrega, que además también era la menos conseguida con diferencia. Sin embargo, Dreamworks quiere seguir exprimiendo la historia de Po con una nueva aventura que se perfila como uno de los estrenos infantiles más potentes del año.

Estreno en España el 8 de marzo

'Mickey 17'

Una película a priori imprescindible para los amantes del cine de ciencia ficción, ya que Bong Joon-ho escribe y dirige esta adaptación de la novela de Edward Ashton sobre un robot que ha sido enviado para colonizar un planeta helado que se niega a que su clon de reemplazo ocupe su lugar. Robert Pattinson lidera el reparto.

Estreno en España el 27 de marzo

'Cazafantasmas: Imperio helado' ('Ghostbusters: Frozen Ground')

Secuela directa de 'Cazafantasmas: Más allá' que lleva de vuelta a la familia Spengler a Nueva York, donde un nuevo grupo de Cazafantasmas tendrá que hacer frente a una terrible amenaza.

Estreno en España el 27 de marzo

'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' ('Godzilla x Kong: The New Empire')

Dos de los monstruos más famosos de la historia del cine de ciencia ficción unen fuerzas para hacer frente a una criatura que amenaza con acabar con ellos (y también con nuestro planeta). Adam Wingard repite tras las cámaras.

Estreno en España el 12 de abril

'El especialista' ('Fall Fuy')

Una prometedora comedia de acción dirigida por David Leitch ('Bullet Train') con Ryan Gosling y Emily Blunt en los papeles principales. Cuenta la historia de un doble de acción convaleciente de una lesión que tiene que localizar a una estrella de cine que ha desaparecido.

Estreno en España el 1 de mayo

'Civil War'

El nombre de Alex Garland ocupa un lugar privilegiado en el corazón de muchos amantes del cine de ciencia ficción después de 'Ex Machina' o 'Aniquilación'. Aquí propone una distopía bélica que nos presentará un Estados Unidos en la que los extremos han llegado a tal punto que es inminente que estalle una nueva guerra civil.

Estreno en España el 10 de mayo

'Amigos imaginarios' ('If)

Ryan Reynolds protagoniza la nueva película como director de John Krasinski que parte de una suculenta premisa: una niña empieza a ver a los amigos imaginarios que muchos niños fueron dejando atrás y olvidando a medida que se iban haciendo mayores.

Estreno en España el 17 de mayo

'Furiosa: de la saga Mad Max' ('Furiosa: A Mad Max Saga')

La ansiada precuela de 'Mad Max: Furia en la Carretera' que se centra en una versión joven del personaje interpretado allí por Charlize Theron. En esta ocasión es la muy de moda Anya Taylor-Joy quien asume el protagonismo de una aventura post-apocalíptica en la que también participa Chris Hemsworth. Eso sí, la mejor garantía es tener a George Miller tras las cámaras.

Estreno en España el 24 de mayo

'Garfield'

El gato que odia los lunes favoritos de millones de espectadores. Aquí tendrá la voz de Chris Pratt, que esperemos se trabaje un poco más el hecho de hacerlo distintivo que lo que hizo en 'Super Mario Bros. La Película'. Aquí el felino amante de las lasañas se verá envuelto contra todo pronóstico en un atraco.

Estreno en España el 24 de mayo

'El reino del planeta de los simios' ('Kingdom of the Planet of the Apes')

Una secuela de la genial trilogía alrededor del personaje de César que lo va a tener muy difícil para estar a la altura. Detrás de ella tenemos a Wes Ball, máximo responsable de las películas de 'El corredor del laberinto', quien presentará un mundo ya dominado por los simios y en el que los humanos se han visto obligados a vivir ocultos en la sombra.

Estreno en España el 24 de mayo

'Ballerina'

'Ballerina' es la próxima entrega del universo John Wick, pero aquí el protagonismo recae en una Ana de Armas en busca de venganza. Con Len Wiseman tras las cámaras, otro de sus grandes alicientes es que Keanu Reeves volverá a interpretar a este mítico personaje en una película situada entre la tercera y la cuarta parte de la saga.

Estreno en España el 7 de junio

'Del revés 2' ('Inside Out 2')

La segunda entrega de la mejor película de Pixar trae consigo a una nueva emoción que promete poner patas arriba tanto la vida de Riley como la plácida existencia de Alegría, Tristeza, Miedo, Asco e Ira. Esperemos que le vaya mejor en taquilla que a las últimas películas del estudio.

Estreno en España el 14 de junio

'Bad Boys 4'

Will Smith y Martin Lawrence retoman los personajes de Mike y Marcus en una comedia de acción que recupera a algún otro personaje visto en la tercera entrega. Tras las cámaras vuelven a estar los belgas Adil El Arbi y Bilall Fallah, por lo que suyo sería encontrar algo de un nivel similar a 'Bad Boys For Life'.

Estreno en Estados Unidos el 14 de junio

'A Quiet Place: Day One'

Spin-off de 'Un lugar tranquilo 2' con Lupita Nyong'o y Joseph Quinn ('Stranger Things') al frente del reparto. Esperemos no echar mucho de menos a John Krasinski tras las cámaras, pues en esta ocasión la puesta en escena corre a cargo de Michael Sarnoski, responsable de 'Pig', una de las mejores películas recientes de Nicolas Cage.

Estreno en España el 28 de junio

'Horizon: An American Saga'

El ambicioso western por el que Kevin Costner lo ha arriesgado tonto, provocando serios conflictos en la muy exitosa 'Yelloswtone'. Lo cierto es que este año se estrenarán las dos entregas de las que consta, pero por si acaso luego acaba siendo una decepción, solamente incluimos la primera -la segunda se lanza en agosto. Nos contará la expansión del oeste americano tanto antes como después de la Guerra Civil Americana.

Estreno en Estados Unidos el 28 de junio

'Gru, mi villano favorito 4' ('Despicable Me 4')

Gru y los muy populares minions regresan con una nueva aventura llamada a ser la película de animación más taquillera del año.

Estreno en España el 4 de julio

'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda'

Gustará más o menos, pero nadie puede discutir que esta saga de cine familiar dirigida y protagonizada por Santiago Segura cuenta con el favor del público español. Su propio título deja claro que una boda será la base para que esta curiosa familiar regrese una vez más.

Estreno en España el 18 de julio

'Twisters'

Queda la duda de cómo reaccionará el público ante la secuela de una película estrenada en 1996 y que muchos recuerdan principalmente por la escena de la vaca que vuela. Llama la atención que detrás de las cámaras esté el director de 'Minari. Historia de mi familia', mientras que en el reparto encontramos a Glen Powell, Daisy Edgar-Jons y Anthony Ramos.

Estreno en España el 19 de julio

'Deadpool 3'

La gran esperanza del cine de superhéroes de 2024 es también la única pelíncula que Marvel estrenará a lo largo de este año. Por si no fuera suficiente aliciente que el mercenario interpretado por Ryan Reynolds tenga su primera aventura dentro del MCU, el inesperado regreso de Hugh Jackman en 'Deadpool 3' promete además ser solamente la punta del iceberg.

Estreno en España el 26 de julio

'Trap'

Que M. Night Shyamalan estrene una nueva película siempre es todo un acontecimiento. Luego algunas serán mejores y otras peores, pero uno siempre queda con la sensación de no haber visto una más. Eso sí, aquí todo es una incógnita con la excepción de su reparto encabezado por Josh Hartnett y Hayley Mills.

Estreno en España el 2 de agosto

'Alien 7'

La aclamada saga de ciencia ficción regresa con una nueva entrega dirigida por Fede Álvarez ('No Respires') y con la ascendente Cailee Spaeny al frente del reparto. Promete ser una película independiente del resto y además 'Alien 7' cuenta con el respaldo de Ridley Scott, quien quedó impresionado después de verla.

Estreno en España el 16 de agosto

'Kraven the Hunter'

Otra película de superhéroes Marvel realizada por Sony, en esta ocasión alrededor de uno de los enemigos más temibles de Spider-Man... con la particularidad de que no hay ni rastro del trepamuros. Aaron Taylor-Johnson hace gala de un físico envidiable en la historia de cómo el ruso Sergei Kravinoff quiere demostrar que es el mejor cazador del mundo. En ella también veremos a Russell Crowe y la ganadora del Óscar Ariana DeBose.

Estreno en España el 30 de agosto

'Beetlejuice 2'

Tardía secuela de la mítica comedia de terror protagonizada por Michael Keaton que dejó claro que Tim Burton era un director con mucho que aportar en Hollywood. Su situación es bastante diferente en la actualidad que recupera a Keaton y Winona Ryder pero cuyo principal reclamo para el público actual es la presencia de la ascendente Jenna Ortega en su reparto.

Estreno en España el 6 de septiembre

'Transfomers One'

La popular saga de acción y ciencia ficción contraataca con una película animada dirigida por Josh Cooley ('Toy Story 4') que contará con Chris Hemsworth prestando su voz a Optimus Prime en su versión original en inglés.

Estreno en España el 13 de septiembre

'Saw 11'

Esta popular franquicia de terror estuvo al borde de la muerte, pero el éxito de 'Saw X' demostró que el público tenía más ganas de Jigsaw y sus trampas mortales. De hecho, lo más probable es que sea una secuela directa de aquella para poder seguir contando con Tobin Bell...

Estreno en Estados Unidos el 27 de septiembre

'Joker 2'

Joaquin Phoenix se hizo el remolón durante un tiempo sobre la posibilidad de una secuela de la arrolladora 'Joker', pero el cotizado actor acabó aceptando la oferta de Todd Phillips. Aquí estará acompañado por Lady Gaga en el papel de Harley Quinn en una película de superhéroes que también será un musical.

Estreno en España el 4 de octubre

'Smile 2'

Una de las grandes sensaciones del cine de terror de 2022 fue 'Smile', algo que se vio recompensado con un enorme éxito en taquilla. Eso a menudo suele significar una secuela y aquí la tenemos, pero ojalá sea mejor que la mayoría de continuaciones de este tipo, que suelen oscilas entre lo flojo y la pérdida de tiempo. Al menos detrás de ella volvemos a tener a Parker Finn.

Estreno en España el 18 de octubre

'Venom 3'

El violento superhéroe interpretado por Tom Hardy dio alegrías a Sony con las dos anteriores y ahora regresa con la que se ha descrito como el capítulo final, pero no quiere decir que vaya a ser la despedida del actor del personaje. A fin de cuentas, 'Spider-Man: No Way Home' también lo era para el trepamuros de Tom Holland y es cuestión de tiempo que nos llegue su 'Spider-Man 4'.

Estreno en Estados Unidos el 8 de noviembre

'Gladiator 2'

Otra secuela que llega con muchos años de retraso y cuando parecía ya imposible que llegásemos a verla -lástima que esa loquísima continuación que se propuso en su momento se quedase en nada-. Con Ridley Scott de nuevo al frente de las operaciones, 'Gladiator 2' se sitúa bastantes años después que la primera entrega y sigue a Lucius, el personaje interpretado por Spencer Treat Clark en 'Gladiator' y que aquí tendrá el rostro de Paul Mescal.

Estreno en España el 22 de noviembre

'Wicked: Parte 1'

El legendario musical al fin da el salto a la gran pantalla con John M. Chu ('En un barrio de Nueva York') ocupándose de la puesta en escena y con Cynthia Erivo y Ariana Grande al frente del reparto. Cuenta el origen de la Malvada Bruja del Oeste, el famoso personaje de 'El mago de Oz'.

Estreno en España el 29 de noviembre

'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' ('The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim')

En 2024 regresamos a la Tierra Media de Peter Jackson con 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim', ya que puede que él no dirija ni escriba, pero esta película está situada casi 300 años que 'La comunidad del anillo' y cuenta con la participación de Miranda Otto recuperando al personaje de Eowyn a modo de narradora. Y es que tampoco conviene olvidarse de que estamos ante un largometraje animado.

Estreno en España el 13 de diciembre

'The Karate Kid'

Una película que surge claramente por el éxito de 'Cobra Kai' pero que en principio no está vinculada a la serie de Netflix. ¿Su gancho? Unir a Jackie Chan y Ralph Macchio, algo que parecía imposible y que ya hace tener mucho terreno ganado a este largometraje dirigido por Jonathan Entwistle.

Estreno en España el 13 de diciembre

'Mufasa'

La idea de una precuela del remake en ""imagen real"" de 'El rey león' suena muy poco apetecible a priori, pero hay un detalle que hace que muchos tengamos mucha curiosidad hacia ella: está dirigida por Barry Jenkins ('Moonlight'). Que luego igual acaba siendo un trabajo alimenticio más, pero siempre queda hueco para una alegría inesperada.

Estreno en España el 20 de diciembre

'Sonic 3: La película' ('Sonic the Hedgehog 3')

Las dos primeras películas sobre este famoso personado de Sega fueron divertidos pasatiempos muy por encima del nivel habitual de las adaptaciones de videojuegos. Ojalá continúe la racha, pero por lo pronto ya estoy echando de menos a Jim Carrey dando vida al malvado Dr. Robotnik.

Estreno en España el 20 de diciembre

'Nosferatu'

Remake de la influyente película de terror de 1922 dirigida por F. W. Murnau, esta nueva 'Nosferatu' cuenta con la baza de tener tras las cámaras a Robert Eggers, máximo responsable de títulos como 'La bruja', 'El faro' o 'El hombre del norte'. Personalmente, cada nuevo trabajo suyo me ha gustado un poco menos que el anterior, pero estoy deseando ver qué hace con esta cinta que, obviamente, beberá mucho del inmortal Drácula.

Estreno en Estados Unidos el 25 de diciembre

'El Cuervo' ('The Crow')

Un reboot que parecía maldito por la cantidad de intentos fallidos que se han hecho a lo largo de los años. Sin embargo, ya está rodada y con Bill Skarsgård dando vida a Eric Draven, papel inmortalizado en su momento por Brandon Lee. Detrás de las cámaras está Rupert Sanders, algo que no invita a ser optimistas tras su lamentable 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina'.

Estreno en 2024, sin fecha concreta.

En Espinof: