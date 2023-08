'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim': todo lo que sabemos de la precuela de la trilogía de Peter Jackson basada en la saga de fantasía de Tolkien

La trilogía de 'El señor de los anillos' es uno de los mayores de la historia del cine y Peter Jackson ya exprimió ese popular universo en 'El Hobbit'. Sin embargo, en Warner quisieron ir más allá y en 2021 encargaron una precuela en forma de película anime con la que seguir indagando en la mitología creada por Tolkien. Titulada finalmente 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' ('The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'), su estreno exclusivo en cines está a la vuelta de la esquina.

Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso minucioso a todo lo que se sabe por ahora sobre 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim', desde qué personaje de la trilogía de Jackson regresa hasta cuál será su historia, sin olvidarnos de otros detalles esenciales sobre el resto del reparto, quién es su director o cuál es su fecha de estreno exacta

¿Cuándo se estrena 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' en cines?

Warner ha fijado el estreno exclusivo en cines de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' el 12 de abril de 2024. Salvo movimiento inesperado de última hora, la película no debería verse afectada en forma alguna por las huelgas de guionistas y actores que están actualmente en marcha en Hollywood.

'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim': la sinopsis

La película se sitúa 183 años antes de la historia contada en 'Las Dos Torres' y sigue a Helm Hammerhand, quien recibiera el apodo de Mano Martillo, un legendario rey de Rohan que debe defenderse del ejército de los Duledings de Wulf. Este último busca venganza por la muerte de su padre Freca, miembro de la realeza de Rohan que se enfrentó a Helm en un consejo y acabó perdiendo la vida. Ese enfrentamiento tuvo su punto álgido en la que se conoce como la Fortaleza del Abismo de Helm, un bastión construido por los habitantes de Gondor durante los últimos años de la Segunda Edad.

¿Dónde encaja 'La guerra de los Rohirrim' en la cronología de 'El señor de los anillos'?

Tal y como apuntábamos antes, 'La Guerra de los Rohirrim' arranca poco menos de 200 años antes de los hechos narrados en la trilogía de Peter Jackson, pero al mismo tiempo sucede muchos años después de lo que nos cuenta la serie 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', ya que esta última tiene lugar alrededor de 5.000 años antes que 'El señor de los anillos'. Por último, 'La Guerra de los Rohirrim' también se sitúa antes que la historia que cuenta 'El Hobbit', ya que esta última se sitúa 60 años antes que 'El señor de los anillos'.

'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim': Reparto y protagonistas

'La guerra de los Rohirrim' es una película animada, por lo que su reparto es únicamente vocal y en su versión original en inglés. Entre sus participantes sobresale con luz propia Mirando Otto, quien ejerce como narradora retomando el papel de Eowyn que ya encanó previamente tanto en 'Las Dos Torres' como en 'El Retorno del Rey'.

También está confirmada la participación de Brian Cox ('Succession') como Helm Hammerhand, Gaia Wise como la hija de Helm, Luke Pasqualino ('Snatch') como Wulf, Laurence Ubong Williams como el sobrino y sucesor en el trono de Helm, y Shaun Dooley como Freca. En papeles todavía por identificar se cuenta con Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna y Janine Duvitski.

El director y el estudio de animación detrás de todo

Por su parte, la dirección corre a cargo de Kenji Kamiyama, realizador japonés que cuenta en su haber con títulos como 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society' o la serie de 'Ultraman' para Netflix. En su opinión, 'La guerra de los Rohirrim' es "la mejor película en la que he trabajado" y que "está siendo todo un privilegio el poder trabajar en algo así".

En lo referente a la animación, el estudio detrás de 'La guerra de los Rohirrim' es Sola Entertainment, una compañía japonesa fundada en 2009 cuyo trabajo más destacado hasta la fecha es 'Blade Runner: Black Lotus'.

Tráilers, imágenes y póster de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim'

El primer vistazo a la película se mostró en el Festival de Annency de 2023 con un vídeo detrás de las cámaras, pero para la llegada del tráiler todavía tendremos que esperar. Mientras tanto, siempre podéis echar un vistazo a sus potentes imágenes de arte:

