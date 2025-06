Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en julio de 2025. De la nueva serie del creador de 'The Big Bang Theory' a la película de superhéroes que quiere merendarse a 'Superman'

El verano ya está en nuestras vidas, un periodo que a menudo invita a quedarse en casa, disfrutar del aire acondicionado y ver algo en las plataformas que cada uno tenga disponible. La número 1 sigue siendo Netflix, por lo que aquí os hacemos nuestro ya tradicional repaso a los 7 estrenos imprescindibles de este servicio de streaming durante el próximo mes de julio de 2025.

'La vieja guardia 2' ('The Old Guard 2')

Cinco años han tenido que pasar desde el estreno de la primera entrega para que volvamos a ver a Charlize Theron convertida en superheroína. Una esperada película que ha tardado mucho en estrenarse -el rodaje principal tuvo lugar en 2022- y en el que Victoria Mahoney sustituye a Gina Prince-Bythewood tras las cámaras. Además, seguro que no es casualidad que llegue apenas unos días antes que 'Superman'...

Estreno el 2 de julio

'Sandman', temporada 2

La serie de fantasía basada en el cómic de Neil Gaiman prometía convertirse en uno de los emblemas de Netflix, pero ya les costó renovarla tras los datos que tuvo la primera entrega y algo me dice que todas las polémicas protagonizadas por el escritor han sido claves para que finalmente la serie no vaya a pasar de su segunda temporada.

Estreno de la Parte 1 el 3 de julio (La parte 2 el 24 y el episodio final el 31 de julio)

'Sin medida' ('Too Much')

La nueva serie de Lena Dunham y la primera en la que también participa en su creación desde la exitosa 'Girls'. Cuenta la historia de cómo una neoyorkina inicia una nueva vida en Londres tras sufrir una desastrosa ruptura. Allí no tardará en encontrar una conexión especial con alguien. Megan Stalter y Will Sharpe son sus protagonistas.

Estreno el 10 de julio

'Indomable' ('Untamed')

Eric Bana y Sam Neill encabezan esta miniserie de 6 episodios creada por Mark L. Smith ('Érase una vez el Oeste') y Elle Smith alrededor de la investigación que se lleva a cabo cuando aparece un cadáver en el Parque Nacional de Yosemite.

Estreno el 17 de julio

'Superstar'

Nacho Vigalondo está detrás de esta miniserie sobre la figura de Yurena, la cantante que que se dio a conocer como Tamara. Cero dudas de que lo que se está vendiendo como una reimaginación de la historia real va a estar entre lo mejor que estrene Netflix este año.

Estreno el 18 de julio

'Terminagolf 2' ('Happy Gilmore 2')

Adam Sandler recupera uno de sus primeros grandes papeles en una secuela que llega la friolera de 29 años después de la primera entrega. Veremos si eso y otros cambios -la dirección corre a cargo de Kyle Newacheck en lugar de Dennis Dugan- se dejan notar o si el actor ha conseguido liderar otra comedia igual de simpática que su predecesora.

Estreno el 25 de julio

'Leanne'

El nombre de la serie, que se debe al nombre real de su protagonista, quizá no diga nada a muchos, pero seguro que el interés se dispara cuando descubráis que uno de sus creadores es Chuck Lorre, quien ya estuviese en su momento detrás de 'The Big Bang Theory'. Esta sitcom se inspira en el show stand up de Leanne Morgan y el punto de arranque es cómo su vida queda patas arriba cuando su marido, con el que llevaba casada más de 30 años, la deja por otra mujer.

Estreno el 31 de julio

