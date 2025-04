Las 11 mejores series de Netflix en 2025 (por ahora)

En Espinof ya hicimos hace unas semanas nuestro repaso a las mejores películas de Netflix de 2025 hasta ahora, pero nos faltaba abordar el otro gran frente de las producciones originales de la plataforma. Por ello, hoy toca hacer una parada en las mejores series de 2025 que Netflix ha lanzado hasta la fecha.

Esta primera selección incluye ya 11 títulos, pues la cosecha televisiva de Netflix en 2025 está siendo bastante estimable. Entre ellas encontraréis tanto títulos que han estrenado nuevas temporadas como obras que la plataforma ha estrenado a lo largo de estos meses. Y obviamente la lista irá actualizándose a medida que lleguen más series que merezcan ser incluidas aquí. Sin más que añadir, vamos ya con ellas.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

'Adolescencia' ('Adolescence')

Creada por Jack Thorne y Stephen Graham. Reparto: Stephen Graham, Ashley Walters, Faye Marsay, Mark Stanley, Christine Tremarco, Owen Cooper, Amélie Pease, Hannah Walters, Jo Hartley, Fatima Bojang, Kaine Davis, Amari Bacchus, Erin Doherty

La gran sensación de los primeros meses del año. Una miniserie de 4 episodios que a golpe de planos secuencia incide alrededor de todo lo que sucede cuando un menor de edad es arrestado tras ser acusado del asesinato de una compañera. Una obra muy poderosa pero no del todo redonda -personalmente creo que el primer y el tercer episodio son superiores a las otros dos- que ahonda en temas muy delicados y se apoya en el gran trabajo de su reparto.

Crítica de 'Adolescencia'

'Ciudad Tóxica' ('Toxic Town')

Creada por Jack Thorne. Reparto: Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Robert Carlyle, Rory Kinnear, Brendan Coyle, Claudia Jessie

El inicio de 2025 para Jack Thorne no ha podido ser mejor, pues ha logrado brilla con dos miniseries muy distintas. 'Adolescencia' ya la conoce cualquier amante que se precie de las series de televisión, pero es que 'Ciudad tóxica' también está muy bien -es una de las pocas series originales de Netflix con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes-. Tomando como base una controvertida historia real, aquí encontraréis un potente drama con sabor británico en el que sobresale el trabajo de su reparto, en especial por parte de ellas.

'Cobra Kai'

Creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg. Reparto: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand

He estado dudando sobre si era adecuado o no incluirla, ya que apenas han sido 5 episodios que me dejaron sensaciones encontradas. Por un parte se nota que era el final que sus creadores tenían en mente hace mucho y cierra bastante bien las historias de sus protagonistas, pero es que cambio la forma de llegar hasta ahí es bastante cuestionable. Es un poco como si toda valiera por lograr el objetivo. Como al menos queda buen sabor de boca, me he decidido por meterla.

Crítica del final de 'Cobra Kai'

'Devil May Cry'

Creada por Adi Shankar y Alex Larsen. Reparto vocal: Johnny Yong Bosch, Scout Taylor-Compton, Hoon Lee, Chris Coppola, Kevin Conroy

Hollywod sería un lugar peor si no existiera Adi Shankar, quien empezó a destacar en Netflix con 'Castlevania' y desde entonces ha estado detrás de varias series animadas al público adulto bastante aclamadas. Su última aportación ha sido esta brutal adaptación del famoso videojuego de Capcom que va más allá de ser una muy disfrutable fiesta de violencia.

Crítica de 'Devil May Cry'

'Día Cero' ('Zero Day')

Creada por Eric Newman, Noah Oppenheim, Michael Schmidt. Reparto: Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Bill Camp, Dan Stevens, Matthew Modine, Angela Bassett, McKinley Belcher III

Una miniserie con un reparto de primera liderado por Robert De Niro es algo que siempre va a sonar apetecible. En el caso de 'Día Cero' suena mejor de lo que acaba siendo realmente, pero este thriller de 6 episodios tiene gancho y plantea una conspiración que deja con curiosidad por ver cómo se resolverá todo. Más que suficiente para darle una oportunidad.

Crítica de 'Día Cero'

'El gatopardo' ('Il Gattopardo')

Creada por Richard Warlow. Reparto: Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni, Deva Cassel

La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa ya sirvió como base para una aclamada película de Luchino Visconti, pero eso no impidió que Netflix Italia apostase por sacar adelante una nueva versión en forma de lujosa miniserie. Una superproducción sobre los orígenes de Italia con cierto espíritu de los 'Grandes Relatos' que emitió Telecinco en su momento. Quizá no memorable, pero sí bastante estimable a poco que uno no se centre en hacer las inevitables comparaciones.

'Érase una vez el Oeste' ('American Primeval')

Creada por Mark L. Smith. Reparto: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot-Leon, Derek Hinkey, Joe Tippett, Jai Courtney, Preston Mota, Shawnee Pourier, Shea Whigham

Una brutal miniserie sobre cómo el salvaje oeste de los Estados Unidos ayudó a dar forma a ese país. Muy generosa en el uso de la violencia, es una propuesta en la que su director Peter Berg opta por la necesidad de una inmersión total, por lo que lo más probable es que entres del todo o te quedes completamente fuera. Yo le pongo algún que otro pero -la mayoría de personajes no tiene la entidad deseable-, pero es un western muy a tener en cuenta.

Crítica de 'Érase una vez el Oeste'

'La residencia' ('The Residence')

Creada por Paul William Davies. Reparto: Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Susan Kelechi Watson, Jason Lee, Ken Marino, Edwina Findley, Randall Park, Molly Griggs, Al Mitchell, Dan Perrault, Spencer Garrett, Bronson Pinchot, Isiah Whitlock Jr., Mary Wiseman

Es evidente que en Shondaland gustaron mucho las películas de 'Puñales por la espalda' -¡si hasta el tercer episodio de la serie se titula así!- y que vieron en el libro de Kate Andersen Brower un material para hacer algo similar en forma de serie. Personalmente la sitúo claramente por debajo de la saga creada por Rian Johnson, pero eso no quita que estemos ante una muy entretenida comedia de suspense con una curiosa galería de personajes.

'Machos alfa'

Creada por Alberto Caballero, Laura Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor. Reparto: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero

Sigo pensando que la mejor serie actual de los creadores de 'La que se avecina' es 'Muertos S.L.', pero esta evolución de 'Escenas de un matrimonio' y al mismo tiempo revisión de las masculinidades modernas es una comedia efectiva. Quizá más por el buen hacer de su reparto que por sus guiones, pero si buscas un entretenimiento sencillo con un pequeño puntito de mala leche y que no se alargue demasiado, es una opción muy a tener en cuenta. Y su temporada 3 volvió a confirmarlo.

Crítica de 'Machos Alfa'

'Manual para señoritas'

Creada por Gema R. Neira y María José Rustarazo. Reparto: Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero y Gracia Olayo

Una respuesta española bastante obvia al gran éxito de 'Los Bridgerton' que cuando más se acerca a esa serie, más da la sensación de ser el equivalente versión feria de pueblo -y no lo digo como algo necesariamente negativo, pues también puede tener su encanto-. Eso si, brilla mucho más cuando se centra en el personaje de Nadia de Santiago y juguetea con su condición de narradora de la historia.

'Una nueva jugada' ('Running Point')

Creada por Elaine Ko, Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen. Reparto: Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks, Toby Sandeman

Una simpática comedia con el mundo del baloncesto como telón de fondo que ofrece una visión bastante libre de la vida de Jeanie Buss, actual dueña de Los Angeles Lakers. Se centra más en lo que sucede lejos de la cancha, pero es un buen entretenimiento que logra muy pronto dar con el tono adecuado para lo que busca y que cuenta con una inspirada Kate Hudson al frente del reparto.

En Espinof | Las 20 series de Netflix más vistas de toda la historia

En Espinof | Las 14 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix