'Castlevania: Nocturne' se reafirma como una de las mejores series animadas de Netflix con su temporada 2. Una verbena de acción y drama vampírico que corrige sus anteriores errores

Meterse a adaptar videojuegos siempre es complicado, pero a Netflix y Powerhouse Animation les salió la apuesta redonda con la 'Castlevania' a pesar de que en su último tramo se desviaban lo suyo de la trama original.

Así llegamos a 'Castlevania: Nocturne', una secuela ambientada varios siglos después y con un nuevo Belmont como protagonista. En este caso nos centrábamos en Richter Belmont luchando contra vampiros aristocráticos en medio de la Revolución Francesa. Y aunque la nueva serie de 'Castlevania' tomaba elementos y personajes de 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood', siguió en su línea de desviarse y tratar de hacer su propia cosa.

Segundo Acto

Como ya dije en su momento con la primera temporada de 'Castlevania: Nocturne': no, no es una adaptación directa de los videojuegos. Porque aquí Drácula ya no pinta nada (nos dejaron su historia bien cerradita en la anterior serie), y en su lugar estamos ante una trama original que rescata notas aquí y allá de los videojuegos.

Así tenemos a Anette siendo una hechicera de Saint-Domingue que participó en la revolución haitiana, a Maria Renard y Richter creciendo como hermanos adoptivos, o a Alucard siendo una figura protectora de todo el clan Belmont tras su amistad con Trevor y Sypha. Y si no te gustan estos cambios, o que de repente haya personajes negros, un vampiro indígena y que la principal antagonista sea una diosa egipcia reencarnada... Pues mejor bájate antes de que te de una úlcera.

Pero si vas con la idea de que 'Castlevania: Nocturne' es una serie independiente, desde luego que se reafirma como una de las mejores producciones de Powerhouse y Netflix.

Quizás uno de los peores fallos de la primera temporada de 'Castlevania: Nocturne' fue su ritmo, que se detenía demasiado en exposiciones de personajes, presentando tramas y dejando pequeños detalles aquí y allá. Podía hacerse muy lenta y le costaba arrancar hasta su tramo final, pero la segunda temporada corrige y de sobra estos fallos al meternos en el segundo acto de la historia.

Toda la acción y el drama que veníamos buscando en la primera temporada está aquí, con un ritmo mucho más ameno y movido. Y todas las elecciones y relaciones entre personajes que se han ido construyendo lentamente en la primera temporada también resultan ser consecuentes y tener su impacto.

Desde la vampirización de Tera, hasta los poderes de Maria, o la aparición de Alucard, que era el gran ausente en la anterior temporada. 'Castlevania: Nocturne' consigue elevar el drama e hilar todos estos hilos aparentemente sueltos, en especial con la revelación del verdadero villano de la serie.

Mejorando lo servido

Por desgracia, la serie sigue teniendo un reparto cada vez mayor, y algunos personajes como Edouard o incluso Orlox terminan quedando más de fondo que otra cosa, siendo casi anecdóticos en esta temporada.

Y la Revolución, que era aparentemente tan importante, es un escenario casi como podría haber sido cualquier otro para darnos algo más de "trasfondo histórico"... Porque, seamos sinceros, aquí en realidad a lo que estamos es a dramones familiares y a sajar vampiros.

'Nocturne' es además, la serie mejor animada que nos ha dejado Powerhouse hasta el momento. El cambio de estilo frente a la primera 'Castlevania' le ha sentado de miedo, porque aunque aparentemente tenga un acabado más sencillo el estudio se permite lucirse aún más en las escenas de combate y los últimos dos episodios son de infarto absoluto.

Eso sí, hay momentos en los que la animación sale un poco peor parada, sobre todo a mitad de temporada con algún bajón en cuanto a calidad, con personajes un poco más estáticos y combates que no aportan demasiado. Pero una vez entramos en el último tramo de la serie, queda completamente justificado con las secuencias finales. Y en las que la serie demuestra que, a pesar de desviarnos de los juegos originales, se ha sabido construir una historia redonda y satisfactoria.

Aunque ojo, que referencias a los juegos hay, y de sobra. Que 'Nocturne' también tiene su espacio para el fanservice y los guiños y los luce especialmente en el último tramo.

Por ahora parece que 'Castlevania: Nocturne' ha llegado a su final. Porque al menos uno de sus directores, Samuel Deats, confirmó que la producción se había cerrado con su segunda temporada y que la renovación por parte de Netflix dependería de los números.

Este capítulo se ha cerrado de una manera tremenda. Pero la verdad es que Richter, Anette, Maria y compañía todavía tienen mucho potencial por delante en esta nueva historia si se les da otra oportunidad para seguir creciendo con más capítulos.

