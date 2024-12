'Solo Leveling', 'Sakamoto Days', 'The Apothecary Diaries', 'Dr. Stone' y más. Los mejores animes que arrancan en invierno de 2025 y dónde se pueden ver en streaming

Con el inicio de 2025 también arranca la temporada de invierno de anime. Que si en 2024 vino fuerte, el año nuevo no se va a quedar corto y trae algunos de los estrenos más esperados.

Hay para dar y tomar y con géneros muy diferentes: entre acción, romance de época, aventura, fantasía... Vamos, que hay algo para todos los gustos. Tenemos el regreso de 'Solo Leveling' y 'The Apothecary Diaries', dos de las series más potentes que se han estrenado recientemente. Pero en cuanto a novedades también se nos cuela alguna esperadísima, entre las que hay que destacar sí o sí al sicario retirado de 'Sakamoto Days'.

Solo Leveling - Temporada 2

'Solo Leveling' ha sido una apuesta gordísima por parte de A-1 Pictures y Crunchyroll, y tras el estreno de la película Solo Leveling: ReAwakening' Sung Jinwoo viene pisando fuerte.

La segunda temporada se estrena el 5 de enero en Crunchyroll, y sigue a un joven que una vez fue considerado el cazador más débil, pero que tras su segundo despertar al borde de la muerte ha conseguido unos poderes descomunales.

Blue Exorcist: The Blue Night Saga

Tras siete años de parón, 'Blue Exorcist' ha retomado el ritmo y regresa el 5 de enero con un nuevo arco. 'The Blue Night Saga' se podrá seguir semana a semana en Crunchyroll, donde ya se pudo seguir el anime hace unos meses.

'Blue Exorcist' sigue a Rin y Yukio Okimura, quienes han sido criados por un exorcista pero un día Rin descubre que en realidad son hijos de Satanás. Para poder enfrentarse a su padre, empiezan a aprender el oficio de exorcista y enfrentarse a todo tipo de demonios.

Zenshu

'Zenshu' es una historia de animadores estresados. O, más bien, trata sobre una animadora que tras triunfar con su primera serie se atasca con su nuevo proyecto porque no tiene experiencia romántica y no consigue darle el toque necesario al romance en el que está trabajando.

Este anime original de MAPPA arranca el próximo 5 de enero y podremos seguirlo en Crunchyroll.

My Happy Marriage - Temporada 2

My Happy Marriage' ('Watashi no Shiawase na Kekkon') fue uno de los grandes romances de 2023 y regresa con su segunda temporada el 6 de enero. Al igual que la primera temporada y su capítulo especial, podremos seguirla semana a semana en Netflix.

Miyo Saimori siempre ha sido repudiada y maltratada por su familia por no haber heredado ningún tipo de poder mágico. Es prometida con el militar Kiyoka Kudo, quien ha estampado a todas sus posibles esposas, pero cuando se muda con su futuro marido, Miyo descubre que en realidad no es tan terrible como prometía su fama.

Dr. Stone: Science Future

Entramos en la recta final de 'Dr. Stone', que ya está en su último arco en el anime y promete llevarnos al espacio. Hace miles de años, toda la humanidad fue convertida en piedra, pero Senku ha encontrado una forma de despertar a la gente y está tratando de restaurar la civilización a golpe de ciencia e ingenio.

Como las anteriores temporadas del anime, podremos seguir 'Dr. Stone: Science Future' en Crunchyroll, con nuevos capítulos a partir del 9 de enero.

Honey Lemon Soda

En cuanto a romances de instituto, 2025 empieza fuerte con 'Honey Lemon Soda', que ya viene con muchas expectativas por el éxito del manga romántico de Mayu Murata.

El 9 de enero empieza la primera temporada en Crunchyroll, y sigue a Uka Ishimori, una estudiante de muy introvertida. Un día conoce en el instituto a Kai Miura, quien le recuerda a un refresco de limón y miel por su personalidad burbujeante.

The Apothecary Diaries - Temporada 2

También regresa con el año nuevo 'The Apothecary Diaries', uno de los exitazos recientes que incluso se ha convertido en uno de los mangas más vendidos de Japón. El 10 de enero entramos en la segunda temporada de esta serie de misterio palaciego, que se podrá seguir en Crunchyroll.

Aquí seguimos a Maomao, una boticaria que es raptada y obligada a servir en el palacio imperial. Aunque intenta pasar desapercibida, pronto es fichada por Jinshi, un importante eunuco de la corte, para usar sus conocimientos para resolver todo tipos de misterios que se les presente.

Anyway, I'm Falling in Love with You

Otro anime romántico que arranca este mes es 'Anyway, I'm Falling in Love with You', una historia coming-of-age con un giro misterioso. Nos centramos en Mizuha, cuyo decimoséptimo cumpleaños es un completo desastre. Sus padres se olvidan, y el chico que le gusta pasa de ella... pero entonces su amigo de la infancia le pide salir y las cosas empiezan a cambiar muy rápido.

A partir del 10 de enero podremos seguirla semana a semana en Crunchyroll

Sakamoto Days

'Sakamoto Days' ya es una de las series más esperadas de todo 2025, y promete ser un bombazo de acción y comedia. La trama sigue a un legendario sicario que, tras conocer a la mujer de su vida, se casa y decide retirarse.

Taro Sakamoto ha prometido que no volverá a matar, así que se relaja y regenta una tienda de conveniencia... Pero entonces sus antiguos rivales le localizan y tratan de quitárselo de en medio. A partir del 11 de enero podremos seguir el periplo de Sakamoto en Netflix.

Baban Baban Ban Vampire

El 11 de enero llega a Netflix 'Baban Baban Ban Vampire', una comedia vampírica con toques de BL. En este caso tenemos a Ranmaru, un vampiro de 450 años que solo quiere una cosa: beberse la sangre de una virgen.

La cosa está complicada, y para conseguirlo empieza a trabajar en una casa de baños, donde conoce a un chico llamado Rihito. A partir de entonces, Ranmaru se obsesiona con evitar que Rihito pierda la virginidad y poder comérselo a gusto.

Castlevania: Nocturne - Temporada 2

Y, como de vampiros va la cosa, también regresan los vampiros de 'Castlevania: Nocturne' el próximo 16 de enero a Netflix. Continuando los eventos de la anterior temporada, Richter Belmont es el último descendiente de su familia y debe enfrentarse a un culto de vampiros aristócratas que buscan sumir el mundo en una noche eterna.

Para vencerlos cuenta con varios aliados: Maria Renard, la hechicera Anette y Alucard, el hijo de Drácula, quien ya ayudó a su antepasado Trevor Belmont hace varios siglos.

