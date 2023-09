'Castlevania: Nocturne' es arrolladora visualmente, pero la nueva serie animada de Netflix no convencerá a quienes buscan una adaptación fiel de los videojuegos

Ahora Netflix ya se ha ido mojando con más series originales de animación, pero 'Castlevania' fue una de sus primeras grandes apuestas y le salió redondísima. La serie de Powerhouse Animation hizo justicia a los videojuegos de Konami sabiéndole dar su propio toque y un final arrollador.

Pero la serie de videojuegos todavía tiene mucho que dar y hay muchos más miembros del clan Belmont en la lista... Y así llegamos a 'Castlevania: Nocturne', un spin-off ambientado varios siglos después de la serie original y con Richter Belmont como protagonista.

Vampiros, revolucionarios y una mesías sangrienta

'Castlevania: Nocturne' se ambienta en la Francia de 1792, en plena Revolución Francesa. Así que dejamos muy atrás a Trevor y nos centramos en Richter Belmont, el último descendiente de la familia de cazadores de vampiros, y Maria Renard, una joven hechicera.

La aristocracia vampírica se ha unido bajo el mando de una "Mesías Vampírica" que promete traer un mundo de sangre y oscuridad eterna. Y mientras tanto, a los focos de revolucionarios en Francia se les unen Anette y Edouard, quienes participaron en la revolución haitiana y vienen desde Saint-Domingue buscando la ayuda de Richter.

Los primeros capítulos nos sirven sobre todo de exposición para el pasado de Richter y, especialmente, de Anette. Mientras que la 'Castlevania' original al principio sí que se acercaba más a los juegos, 'Nocturne' los toma como una base muy libre y ha desarrollado su propia historia.

Así que tenemos algunos elementos y personajes de 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood', pero 'Castlevania: Nocturne' no busca ser una adaptación al pie de la letra y se ha montado su propia historia original para Richter más allá de ir a salvar a un grupo de chavalillas de las manos de Drácula.

Sin prisa pero sin pausa

De hecho, Richter se queda un poco eclipsado por Anette y el resto de personajes en los primeros tramos de la serie, y el ritmo lento de exposición no ayuda si venimos buscando toneladas de acción. 'Castlevania: Nocturne' se toma su tiempo para ir hilando todas las tramas y plantea un inicio intrigante, y le cuesta bastante despegar hasta que vemos las semillitas florecer y la acción comenzar del todo en la segunda mitad de la temporada.

Pero aunque se pueda hacer lenta, 'Castlevania: Nocturne' es intrigante y sabe jugar muy bien con el material para mantenerte enganchado, especialmente al usar las revoluciones del sigo XVIII como telón de fondo. Y luego está la animación, que aunque a veces peca de demasiado estática se luce del todo en las escenas de acción con unas coreografías y un acabado espectacular.

Además, los cambios a los personajes están bien llevados y Richter va ganando más carisma poco a poco y se convierte en un personaje con mucha más profundidad de la esperada (y muy diferente a Trevor), convirtiéndose en un héroe por derecho propio.

Aunque sigue manteniendo ese estilo tan reconocible de Powerhouse, la nueva serie de 'Castlevania' también se ha refinado para acercarse al arte de los videojuegos, con una línea más fina y mucho más detalle (que lógicamente también hace que a veces se pierda dinamismo). Así que 'Nocturne' sigue siendo una gozada de mirar, aunque ciertos personajes se salgan un poco del tiesto con diseños demasiado estrafalariaros y no sea todo lo fiel a los juegos que pudiéramos creer.

Eso sí, hay que echarle paciencia y no quedarse solo en el inicio, porque 'Castlevania: Nocturne' va cogiendo fuerza según avanzan los capítulos, especialmente si te dejas arrastrar a su trama de revolucionarios cazavampiros.

En Espinof: