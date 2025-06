Si ver 1000 capítulos de 'One Piece' te da mucha pereza, su creador revela por dónde deberías empezar el anime. Pero pienso que no tiene razón

Meterse a ver o a leer 'One Piece' puede dar una pereza tremenda, sobre todo porque tanto el manga como el anime ya acumulan más de 1100 capítulos... Que se dice pronto. A lo largo de sus más de 20 años de historia ha pasado de todo y puede ser un poco complicado subirse al barco en marcha, pero Eiichiro Oda nos dejó un consejillo para empezar la serie a medias.

Él sabrá, supongo

En 2022 el Arco de Wano, uno de los más largos e intensos de todo 'One Piece', estaba más o menos cerca de su final. Y aprovechando su clásico mensaje veraniego, Oda nos dejó un truquito de oro: se puede empezar 'One Piece' justo a partir de entonces, con el arco de Egghead.

"Dentro de poco terminará el Arco de Wano. Con esto, el "borrador" de la historia terminará, solo me llevó 25 años, jaja. Pero incluso si empiezas a leer desde aquí, ¡no hay problema!", escribió Oda, como se puede leer en la cuenta oficial del manga. "¡AQUÍ es donde empieza 'One Piece'!"

A partir del Arco de Egghead, que arranca en el capítulo 1058 en el manga y en el 1086 en el anime, nos metemos de lleno en la Saga Final. Y es donde Oda ha empezado a revelar muchos de los grandes misterios de toda su obra. En el anime además tuvimos un cambio claro de estilo y producción, y en algunas plataformas como Netflix y AnimeBox se ha empezado a poder seguir en simulcast el anime a partir de este arco, recalcando su importancia y su accesibilidad.

Desde luego es un buen punto de entrada a la historia, ya que llegamos a una nueva isla y se nos presentan muchos personajes y tramas nuevas... Pero, en mi opinión personal, no creo que perezca la pena.

Si el arco de Egghead, y el arco de Elbaf en el que ya estamos en el manga, es tan bueno y satisfactorio es por toda la historia que trae detrás. Hemos descubierto muchos secretos sobre el Gobierno Mundial, el pasado de Kuma o el famoso incidente de God Valley, e incluso ya se están dando en el manga pinceladas hacia lo que podría traer el final del manga.

Pero toda esta tensión y estas sorpresas solo resultan satisfactorias y te vuelan la cabeza si de verdad han significado algo. Si no tenemos toda la historia y el trasfondo detrás no nos va a importar un pimiento el pasado de gente que no conocemos, ni vamos a creernos que ese malo malísimo es una amenaza real, porque no lo hemos vivido.

Desde luego, si nos da una pereza tremenda pero tenemos FOMO, el arco de Egghead puede ser un buen momento para subirse a 'One Piece'. Pero creo que es una serie en la que merece la pena invertir tiempo para ponerte al día poco a poco, es un viaje del que no te arrepientes... aunque se tarde lo que se tarde en ver mil y pico capítulos.

