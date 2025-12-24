HOY SE HABLA DE
Estrenos (24 de diciembre). 46 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

Estrenos (24 de diciembre). 46 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

La nueva serie del creador de 'Reservation Dogs', 'Cómo entrenar a tu dragón' y más entre los estrenos destacados de la semana

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Entrenar Dragon Estrenos
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6796 publicaciones de Albertini

Nochebuena. Ande, ande y ande que la tele es buena. En lo que ya estamos de los nervios preparándonos para celebrar estas fiestas, seguramente tengamos algún hueco para ver alguna de las próximas novedades que lleguen al streaming. Concretamente 46 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+

Índice de Contenidos (10)

'Verdades ocultas'

Dispuesta a descalabrar los tops de las mejores series de este 2025 llega prácticamente de tapadillo esta serie creada por Sterlin Harjo (Reservation Dogs) con la historia de un hombre que sabía demasiado. Ethan Hawke y Keith David son los protagonistas.

Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes
En Espinof
Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

HBO Max

Disney+

Movistar Plus+

  • Andre Bocelli: Because I Believe (miércoles)
  • Historia de una madre (miércoles)
  • Una película de Minecraft (jueves)
  • Relay (viernes)
  • Superagente Hit Pig (sábado)
  • El talento (domingo)

Filmin

  • Al servicio del Reich
  • Boda sin fin
  • Un cielo de plástico
  • City Hunter
  • Ex maridos
  • Martin
  • Miralles
  • El problema con Jessica
  • Ruido
  • La vuelta al mundo en 80 días
  • Zodiac Killer Project

SkyShowtime

Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor
En Espinof
Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios