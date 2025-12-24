Estrenos (24 de diciembre). 46 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

Nochebuena. Ande, ande y ande que la tele es buena. En lo que ya estamos de los nervios preparándonos para celebrar estas fiestas, seguramente tengamos algún hueco para ver alguna de las próximas novedades que lleguen al streaming. Concretamente 46 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
Índice de Contenidos (10)
'Verdades ocultas'
Dispuesta a descalabrar los tops de las mejores series de este 2025 llega prácticamente de tapadillo esta serie creada por Sterlin Harjo (Reservation Dogs) con la historia de un hombre que sabía demasiado. Ethan Hawke y Keith David son los protagonistas.
Todos los estrenos
Netflix
- Adiós, June (miércoles)
- Cashman (viernes)
- Cover-Up. Un periodista en las trincheras (viernes)
- Fred Claus (miércoles)
- La hija del Mariachi (jueves)
- John Rambo (viernes)
- La joven Jane Austen (miércoles)
- Qué fue de Brad (viernes)
- Rambo. Last Blood (viernes)
- Stranger Things T5 parte 2 (viernes)
- Tom Segura: Teacher (miércoles)
Prime Video
- Fritos a balazos (viernes)
- Strangers: Capítulo 2 (domingo)
HBO Max
- Happy and You Know It (viernes)
- Spider-Man: Lejos de casa (miércoles)
- Spider-Man: Homecoming (miércoles)
- Spider-Man: No Way Home (miércoles)
- Spider-Man: Cruzando el Multiverso (sábado)
Disney+
- 50 primeras citas (viernes)
- Cazafantasmas (2016) (viernes)
- Cazafantasmas II (viernes)
- Made in Korea (miércoles)
- Los Simpson T37 (miércoles)
- Spider-Man: Un nuevo universo (viernes)
- Verdades ocultas (viernes)
Movistar Plus+
- Andre Bocelli: Because I Believe (miércoles)
- Historia de una madre (miércoles)
- Una película de Minecraft (jueves)
- Relay (viernes)
- Superagente Hit Pig (sábado)
- El talento (domingo)
Filmin
- Al servicio del Reich
- Boda sin fin
- Un cielo de plástico
- City Hunter
- Ex maridos
- Martin
- Miralles
- El problema con Jessica
- Ruido
- La vuelta al mundo en 80 días
- Zodiac Killer Project
SkyShowtime
- El amigo (domingo)
- Cómo entrenar a tu dragón (jueves)
- La muerte del unicornio (domingo)
Lo más de lo más de Espinof
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.
Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las series más esperadas de 2025
En Espinof | Las películas más esperadas de 2025
Ver 0 comentarios