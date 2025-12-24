Estrenos (24 de diciembre). 46 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

Nochebuena. Ande, ande y ande que la tele es buena. En lo que ya estamos de los nervios preparándonos para celebrar estas fiestas, seguramente tengamos algún hueco para ver alguna de las próximas novedades que lleguen al streaming. Concretamente 46 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

'Verdades ocultas'

Dispuesta a descalabrar los tops de las mejores series de este 2025 llega prácticamente de tapadillo esta serie creada por Sterlin Harjo (Reservation Dogs) con la historia de un hombre que sabía demasiado. Ethan Hawke y Keith David son los protagonistas.

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Fritos a balazos (viernes)

Strangers: Capítulo 2 (domingo)

HBO Max

Disney+

50 primeras citas (viernes)

Cazafantasmas (2016) (viernes)

Cazafantasmas II (viernes)

Made in Korea (miércoles)

Los Simpson T37 (miércoles)

Spider-Man: Un nuevo universo (viernes)

Verdades ocultas (viernes)

Movistar Plus+

Andre Bocelli: Because I Believe (miércoles)

Historia de una madre (miércoles)

Una película de Minecraft (jueves)

Relay (viernes)

Superagente Hit Pig (sábado)

El talento (domingo)

Filmin

Al servicio del Reich

Boda sin fin

Un cielo de plástico

City Hunter

Ex maridos

Martin

Miralles

El problema con Jessica

Ruido

La vuelta al mundo en 80 días

Zodiac Killer Project

SkyShowtime

El amigo (domingo)

Cómo entrenar a tu dragón (jueves)

La muerte del unicornio (domingo)

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

