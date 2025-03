Las mejores películas de animación de 2025 (por ahora)

Después del desierto que fue la animación en 2024 (los grandes estrenos fueron también grandes decepciones, y apenas pudimos rescatar unas cuantas como las mejores cintas animadas del año pasado), este año ha empezado muy fuerte y ya tenemos unas cuantas maravillas estrenadas en los primeros tres meses de 2025.

Si bien no todas las estrenadas van a entrar ('Policán' se quedó en un entretenimiento algo justito, 'Tu color' tiene un diseño de personajes precioso pero una historia vacía y 'Ataque a los titanes: The last attack' realmente son dos episodios pegados que no consiguen mantener el tempo cinematográfico en todo momento), aquí vamos a ir añadiendo las mejores películas de animación de 2025 conforme nos vayan llegando.

Además de esta lista, os recomiendo pasaros a leer otras con lo mejorcito en lo que llevamos de año según la redacción, como la de las de mejores películas de 2025 y la de mejores series de 2025. Además de la lista de las películas más esperadas y la de series más esperadas de 2025, o la de dónde ver en streaming todas las películas premiadas en los Oscars 2025.

'Flow, un mundo que salvar'

Confieso que su parte más misteriosa a veces me perdía por completo, pero lo que me cautivó de ella fueron sus personajes y el gatito haciendo cosas de gato en ese paisaje postapocalíptico. La parte emotiva se combina con una animación que suple su falta de medios con paisajes espectaculares e imágenes que se te quedan en la retina. Hasta los Oscars han caído rendidos ante ella.

Crítica en Espinof | Disponible en cines

'Memorias de un caracol'

Aunque esta cinta sobre la trágica vida de dos hermanos corría el riesgo de ahogarse en sus propias penurias, lo cierto es que su mensaje final, con esa puerta abierta a la esperanza, consigue reconfortarte después de tanto sufrimiento. Eso y su sentido del humor negrísimo hacen de ella una auténtica joya en stop motion (recomendada a partir de 16 años, eso sí).

Crítica en Espinof | Disponible en cines

'Salvajes'

Seguimos con el stop motion, y es que muy mal lo tenía que hacer Claude Barras para que su siguiente película después de 'La vida de Calabacín' no fuera estupenda. La entrañable aventura de dos niños y un chimpancé por salvar la selva salpica de crítica social su emotiva historia, que también nos habla de cómo volver a nuestras raíces para encontrarnos a nosotras mismas.

Crítica en Espinof

'Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas'

Acabamos con más stop motion, y es que incluso si el retorno de este inventor y su perro no es tan redondo como su primera incursión cinematográfica (si bien es muchísimo mejor secuela que 'Chicken Run: amanecer de los nuggets'), sigue siendo una cinta con mucho encanto y una ristra inacabable de gags visuales con más ingenio que algunos de los últimos estrenos animados más ambiciosos (está feo decir nombres, pero Gromit tiene más gracia sin decir una palabra que la que nunca tendrá la saga 'Kung Fu Panda').

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos

En Espinof | De Tim Burton al estudio Aardman: 8 películas de animación stop-motion que son auténticas joyas y las puedes ver en streaming