'M3GAN 2.0' rescata la mamarrachada veraniega que tanto añoraba. Tristemente, se pone palos en las ruedas a sí misma de manera constante

Echo mucho de menos los veranos cinéfagos de los 90, esos en los que los cines no solo se llenaban de blockbusters de gran presupuesto en los que toda una productora había puesto todas sus esperanzas, sino también en mamarrachadas perfectas para un cerebro reblandecido por el calor. Cosas como 'Power Rangers: La película', 'Mortal Kombat', 'Congo', 'El profesor chiflado' o 'Eraser' llenaban las salas de un público que quería disfrutar de una tontería digna de cine de verano acompañada, a poder ser, de aire acondicionado, palomitas y amigos. Con la estandarización del verano y la búsqueda continua del beneficio en la industria frente a todo lo demás, el cine mamarracho canicular se ha perdido casi por completo. Por suerte, solo casi.

Muñeca (no tan) diabólica

Entiendo perfectamente las críticas profundamente negativas a 'M3GAN 2.0'. Son perfectamente lógicas, normales y comprensibles, porque la película no juega siquiera a ser una película normal o a repetir el tono de la primera parte meciéndote entre lugares comunes: es, muy conscientemente, una tontería estival para pasar el rato y disfrutar sin complejos en una sesión doble de cine de verano, con la toalla en la mochila y después de venir de una tarde en la piscina. Con esta descripción ya sabréis exactamente a lo que me refiero: unas cuantas risas, algo de acción, un par de giros inesperados, Coca-Cola grande y patatas fritas. Entretenimiento puro y barato para un público con el cerebro puesto en pausa.

Para ello, Gerard Johnstone se ha alejado del tono de comedia de terror que tenía la primera 'M3GAN' para cambiar de género: de manera poco natural -pero muy gozosa- la muñeca asesina se convierte en protagonista de una comedia de acción pura y dura que bebe sin ningún tipo de reparo de 'Terminator 2' (por no decir, directamente, que la fusila directamente). El resultado es una mezcla desvergonzada de géneros que es perfectamente consciente de que no va a pasar a la historia del cine. Quizá, con suerte, logre una tercera parte (no sería tan raro teniendo en cuenta que ha costado tan solo 15 millones de dólares) antes de enterrar a la robot en el jardín durante unos años.

Se pueden sacar mil y un errores a 'M3GAN 2.0', desde un guion excesivamente expositivo en el que no paran de sobreexplicar y subrayar todo hasta unos efectos visuales en ocasiones cuestionables. No es, desde luego, una buena película desde el punto de vista más académico, pero es lo más parecido a una producción de serie B que vaya a llegar a nuestras pantallas próximamente. Es descarada, absurda y autoconsciente de su propio esperpento, una locura (a pequeña escala y dentro del mainstream, claro) y un puro desparrame que, debido a lo inusual de la propuesta, es normal que encuentre detractores. Pero debo reconocer que no puedo estar entre ellos. ¿Cómo, después de haber disfrutado tanto?

This was a triumph, I'm making a note here, "Huge success"

La película sí que mete la pata hasta el fondo al tratar de estructurar un discurso en torno a la Inteligencia Artificial y su uso, que se queda en una abrumadora y decepcionante tibieza: la IA ha estado a punto de matarnos a todos en un par de ocasiones, sí, pero será porque tenemos que legislarla mejor. Por otro lado, es tan liviana que es imposible no tomarse su moraleja con la misma sorna que M3GAN, que, con la eterna voz y el tono al estilo GLaDOS, comenta cada uno de los lances de la película, como si fuera una comentarista ajena, la Statler y Waldorf de las películas de género.

Si no fuera por la androide señalando -de manera inadvertida- las inconsistencias de la propia película y riéndose de sus personajes, 'M3GAN 2.0' haría aguas muy rápidamente. Cada vez que ella sale en pantalla, la atracción es magnética. Cada vez que se marcha de la historia, la mayoría del público desconectará. Por suerte, no hay problema, porque el guion, al mejor estilo "película directa a streaming", repite una y mil veces cada uno de los giros y decisiones de sus personajes, para asegurarse de que hasta el que está mirando memes en WhatsApp se entere de absolutamente todo. Por otro lado, no creo que nadie fuera a esta película esperando tramas y diálogos de alto copete... aunque quizá sí algo de terror.

Estoy muy a favor de que las sagas evolucionen, cambien y se encuentren a sí mismas a lo largo de las películas en lugar de repetirse una y otra vez (por ejemplo, la séptima entrega de '¡A por todas!' se convirtió en un slasher y 'El ejército de las tinieblas' dejó el terror de lado para centrarse en la fantasía), pero es fácil sentirse defraudado por 'M3GAN 2.0' al ofrecer una película que en ocasiones va en la misma línea de la original pero al mismo tiempo totalmente alejado de ese concepto.

Es necesario hacer un ejercicio para separar las expectativas de lo que tenemos en pantalla: esto ya no es una actualización de 'Muñeco Diabólico' o 'Demonic Toys', sino que es un intento a la desesperada de insuflar nueva vida en una franquicia antes de que la desechemos por no innovar. En este sentido, 'M3GAN 2.0' no titubea a la hora de mostrar un enfrentamiento entre dos androides, disparos láser desde un cableado eléctrico, un juego de siluetas electrónicas por todo un hogar y hasta la cara de la muñeca totalmente resquebrajada siguiendo la moda de Chucky. Ojalá se hubieran atrevido a hacerla directamente R (o sea, para mayores de 18 años) y dar rienda suelta a la imaginación, pero lo que hay es lo suficientemente entretenido siempre que no le pidas más de lo que puede dar.

Por más gamberradas de 3º de la ESO que hayan podido mostrar, hay otra cosa que pesa sobre 'M3GAN 2.0' aparte de su calificación por edades: es una película de Blumhouse. Ya sabéis lo que eso significa: no hay grandes proezas a nivel de dirección, pero Johnstone sí es capaz de soltarse el pelo con una violencia cómica tan refrescante como fácilmente olvidable. Como un chapuzón en el río del pueblo, una tarde yendo en bici o un bocadillo en lo alto del monte, 'M3GAN 2.0' pretende hacerte sentir esa libertad veraniega adolescente, pero al mismo tiempo es excesivamente consciente de que a las nueve de la noche tiene que estar en casa para cenar y no puede pasarse de lista en su propio juego.

