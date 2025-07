Eiichiro Oda desvela uno de los mayores misterios de 'One Piece'. El manga se marca un nuevo bombazo y confirma una de las teorías fan más populares

Mientras que el anime de 'One Piece' nos tiene en vilo con la historia de Kuma y el ataque a Egghead, en el manga semanal Eiichiro Oda no deja puntada sin hilo. Ahora mismo estamos ya metidos de lleno en un nuevo arco con los gigantes de Elbaf, y con su capítulo más reciente, 'One Piece' nos ha dejado un nuevo bombazo que muchos fans llevaban años esperando.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del capítulo 1154 del manga de 'One Piece'

La venganza se sirve mejor fría

En los últimos capítulos Oda nos ha metido en un flashback para mostrarnos más de la historia de Elbaf, el rey Harald y el pasado de Loki, quien fue rechazado por su madre y al que se culpó de todas las desgracias de la isla.

Aunque más allá de la infancia infeliz de Loki y su complicada relación con su medio-hermano Hajrudin, la gran sorpresa que nos ha dado 'One Piece' con el capítulo 1154 del manga ha sido la aparición de Rocks D. Xebec.

Xebec es uno de los piratas más importantes de toda la historia de 'One Piece'. Su tripulación era una de las más poderosas e incluyó a leyendas como Barbablanca, Kaido y Big Mom, y sabemos que Gol D. Roger y los marines de Garp se tuvieron que aliar para derrotarle. Pero a pesar de su importancia, Xebec sigue siendo un misterio y hasta ahora Oda no nos había mostrado su cara.

Justo al final del capítulo 1154, y haciendo de las suyas, Oda ha mostrado de manera oficial el rostro de Xebec, quien hasta el momento aparecía como una silueta cada vez que se le mencionaba. Pero más importante: se le ha presentado como "el padre del Emperador Barbanegra".

Marshall D. Teach, también conocido como "Barbanegra" es uno de los grandes antagonistas de 'One Piece' y otro de los grandes misterios del manga. Entre sus poderes y lo poco que se sabe en realidad de él, los fans llevan años teorizando sobre su pasado, y que era hijo de Xebec era una de las teorías más populares.

Una de las claves de esta teoría es que Barbanegra bautizó a su barco como "El Sable de Xebec", un nombre que parecía demasiado concreto para que no haya una conexión entre ellos. Además, Barbanegra tiene 40 años, mientras que el Incidente de God Valley ocurrió hace 38 años, con lo que las fechas encajaban. Es muy posible que tras la muerte de Xebec, su familia fuera perseguida, por lo que Barbanegra debió ocultarse bajo el nombre de "Marshall D. Teach", e incluso quizás esa fuera la razón de que Barbablanca lo recibiera en su tripulación como un favor a su antiguo capitán.

Ahora que se ha revelado el rostro de Xebec, podemos encontrar bastante parecido entre los dos personajes. Aunque lo que queda pendiente es saber la verdadera motivación de Barbanegra, que podría ser la venganza contra quienes se unieron para derrotar a su padre.

Barbanegra ya eliminó a Barbablanca en Marineford, así que quizás ahora va tras Garp y los supervivientes de la tripulación de Roger... E incluso la antigua tripulación de Xebec. Habrá que ver en qué queda su venganza, pero Oda ha vuelto a hilar las cosas de maravilla y es posible que nos vuelva a sorprender en los próximos capítulos de 'One Piece'.

