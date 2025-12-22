'Haikyuu!!' regresa por partida doble: Hinata se juega el título del Pequeño Gigante en su siguiente película y hay un misterioso nuevo anime en marcha

'Haikyuu!!' se está haciendo muchísimo de rogar, porque después de la cuarta temporada del anime tuvimos que esperar cuatro añazos para que la historia continuase con la película 'Haikyuu!! La batalla del basurero' en 2024.

Por desgracia, nos va a tocar seguir esperando para ver el siguiente partido de Hinata, Kageyama y los del Karasuno, aunque por lo menos nos llevamos el regalito de saber que 'Haikyuu!!' prepara su regreso por partida doble.

El intermedio se alarga

De entrada ya sabemos que el anime tiene una nueva película en marcha, 'Haikyuu!! VS The Little Giant'. Esta película directa para cines se centrará en un nuevo partido del Karasuno en el campeonato nacional, y en este caso se tendrán que enfrentar al letal equipo del Kamomedai. Por si el pique entre los dos equipos ya fuera poco, encima hay un nuevo aliciente: Shoyo Hinata y Korai Hoshiumi se juegan el honor de convertirse en el nuevo Pequeño Gigante.

Durante la Jump Festa 2026 se ha dejado ver un nuevo tráiler de 'Haikyuu!! VS The Little Giant' para recordarnos que la película está en marcha y ahora se ha confirmado que se estrenará a lo largo de 2027.

Así que nos toca esperar todavía un poco más, aunque por lo menos habrá doblete de 'Haikyuu!!'. Además de la película, también se está preparando un nuevo anime titulado 'Haikyuu!! The Place Where Monsters Go'. Por el momento no se conoce su duración ni contenido, por lo que podría tratarse de un episodio especial o de una temporada corta, quizás incluso trasladando el foco de atención a otros equipos y sus respectivos partidos durante los Nacionales.

Por ahora el anime de 'Haikyuu!!', incluyendo la película más reciente, ha adaptado hasta el volumen 37 del manga de Haruichi Furudate, pero la serie se cerró con un total de 45 tomos. Después de este partido entre el Karasuno y el Kamomedai todavía quedaría bastante material por adaptar, en especial tras un pequeño salto temporal.

Desde Production I.G. han prometido que planean adaptar todo el manga de 'Haikyuu!!' al completo, así que quizás tras la película podamos esperar una nueva temporada de anime... Aunque por ahora lo que nos toca es echarle paciencia al tema, porque hasta 2027 no veremos el regreso de Hinata y el resto del equipo.

En Espinof | 10 series y películas que son auténticos lugares felices y que te levantarán el ánimo durante cualquier día de las fiestas navideñas

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver



