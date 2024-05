'Haikyuu!! La batalla del basurero' nos da el partidazo que llevábamos años esperando. Un regreso excelente que recupera lo mejor del anime de volleyball

Ya han pasado cuatro años desde que arrancó la cuarta temporada de 'Haikyuu!!', y desde entonces nos habíamos quedado con un tremendo cliffhanger sobre el futuro del Karasuno en el campeonato nacional de volleyball.

La espera se ha hecho larguísima para los fans del anime de deportes, pero por fin vamos a continuar con un capítulo más y un nuevo partidazo con 'Haikyuu!! La batalla del basurero', que llega a nuestros cines el próximo 31 de mayo de la mano de Crunchyroll.

Rebobinemos un poquito

'Haikyuu!!' es la historia del equipo de volleyball masculino del instituto Karasuno, a donde Shoyo Hinata y Tobio Kageyama llegan de nuevas. Shoyo siempre había admirado mucho a este equipo desde que vio jugar a un jugador muy bajito pero con mucho talento conocido como "el Pequeño Gigante"... Aunque desde hace unos años el equipo había caído en picado y perdido su antigua gloria.

Durante las cuatro temporadas de 'Haikyuu!!' hemos visto cómo el equipo del Karasuno ha recuperado sus alas y sus nuevos miembros han ido entrenando y volviéndose cada vez más fuertes. Y todo esto nos ha llevado hasta la actual película donde se enfrentan a sus rivales clásicos: los gatos del Nekoma.

El anime de 'Haikyuu!!' lleva anticipando este enfrentamiento toda la serie: un partido entre el Karasuno y el Nekoma en un campeonato de verdad. Y nadie se lo quiere perder.

'La batalla del basurero' hace un trabajo buenísimo trayendo a la vida la rivalidad entre los dos equipos, recordándonos ya sus primeros choques de contacto y cómo se ha ido fraguando la relación entre sus jugadores. Es un partido emocionante y que te tiene en vilo en todo momento, y que incluso te tiene llevándote las manos a la cabeza en los momentos más tensos.

La animación es muy consistente con la serie de anime, aunque sí que es cierto que se luce de lo lindo en el último tercio con algunos planos frenéticos. Especialmente tirando muchísimo de planos subjetivos que ayudan a crear más tensión y meterte de lleno en el ritmo rapidísimo y caótico que pueden llevar este tipo de partidos de volleyball.

Así que aunque la animación no es especialmente sobresaliente durante gran parte de la película, gracias a la expresividad de los personajes y estas secuencias más impresionantes, nos queda un acabado visual muy resultón.

Cuatro años en el horno

Hay que decir que aunque el Shoyo, Tobio y el resto del Karasuno son los claros protagonistas del anime, 'La batalla del basurero' es también la película del Nekoma, y no te deja olvidarlo en ningún momento. Todo el equipo del Nekoma también tiene sus momentos para brillar, y también nos permiten explorar mucho mejor el punto de vista de Kozume Kenma y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia.

Eso sí, aunque toda la película explota al máximo la rivalidad con esta "batalla del basurero" entre cuervos y gatos, también rezuma un buen rollo tremendo entre los dos equipos y un amor grandísimo por el deporte que es increíblemente contagioso.

Al igual que el resto del anime, 'Haikyuu!! La batalla del basurero' sabe equilibrar esos momentos de humor y compañerismo con los más tensos, y consigue que los rivales te caigan bien en todo momento (y que incluso quieras apoyarlos).

Ahora bien, mientras que otras películas de anime como 'The First Slam Dunk' se pueden disfrutar de miedo por sí solas sin seguir el resto de la serie... Este no es el caso de 'Haikyuu!! La batalla del basurero'. Si llegamos completamente de nuevas vamos a estar muy perdidos, sin entender quién es fulano, quién es mengano, por qué se pican o por qué se llevan bien. Y ni siquiera el peso del partido en sí para seguir avanzando en los Nacionales parecerá tener demasiada relevancia.

Porque aunque la película nos mete unos flashbacks muy bien llevados para apelar al corazón de los fans fieles, a la película de 'Haikyuu!!' hay que llegar con los deberes hechos y sabiendo dónde nos metemos. Pero si somos de los que llevamos esperando cuatro años la película, 'Haikyuu!! La batalla del basurero' nos da la continuación del anime que nos merecemos y un partidazo de esos que hacen historia.

¡Y ojo! Que tenemos una escena post-créditos que nos deja un aperitivo para la siguiente parte de la historia... Ahora esperemos que el anime no se tire otros cuatro años para regresar.

