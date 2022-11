Qué es un "spokon" y cuáles son los animes más emocionantes del género que podemos ver en streaming

Como pasa con toda la animación, el anime en sí no es un género, si no un medio para contar historias. Así que dentro de toda la animación que se produce en Japón nos encontramos con tonadas de historias muy diversas y para todos los públicos. Si quieres romance, lo tienes, y también espada y hechicería... y también historias de deportes, claro.

Los mangas y animes sobre deportes se han convertido en uno de los géneros estrellas gracias a un buen número de series legendarias que nos han mantenido en vilo durante partidos interminables y competiciones de infarto.

Así que con estas historias de deportes nació el término "spokon", una palabra compuesta por el "sport" que significa "deporte" en inglés, y "kondo", que significa algo así como espíritu deportivo en "japonés". Desde finales del siglo XX este género ha tomado tracción y cada vez nos ha ido dando más series espectaculares, y por suerte podemos disfrutar de ellas en streaming.

Se nos quedan fuera algunas históricas como 'Captain Tsubasa' y 'Slam Dunk', que por ahora no tenemos disponibles en plataformas, pero mientras tanto aquí van varios animes del género spokon llenos de emoción y mucho espíritu deportivo.

'Haikyuu!!'

Sin duda uno de los animes más populares de los últimos años, y que también le han dado una nueva vidilla al género deportivo. Cuando Shoyo Hinata ve un partido de voleibol de pequeño, se obsesiona completamente con el deporte y se une al club de su escuela. El problema viene por que es el único miembro y hasta tercer año no se unen nuevos miembros, pero ya tienen el equipo necesario para empezar a competir.

Disponible en Amazon Prime Video

'Ping Pong: The Animation'

Aunque de entrada el ping pong no pueda parecer un deporte emocionante según a quién le preguntes, 'Ping Pong: The Animation' te mantiene pegado a la pantalla. La historia gira en torno a Peco y Smile, dos amigos de la niñez que ahora compiten en el club de tenis de mesa del Instituto Katase.

Con un estilo gráfico muy peculiar y dinámico, es uno de los mejores animes que hemos podido ver en la última década.

Disponible en Crunchyroll

'Yuri!!! on ICE'

Con 'Yuri!!! on ICE' saltamos de lleno al terreno del patinaje sobre hielo. Yuri Katsuki ha tirado la toalla como patinador profesional tras una derrota aplastante, pero cuando se filtra online una de sus rutinas de entrenamiento, atrae la atención de su antiguo ídolo, Victor Nikiforov. Desde entonces, Victor decide convertirse en su entrenador y llevarle a lo más alto de la competición.

Disponible en Crunchyroll

'Ace of Diamond'

Un clasicazo de los mangas deportivos, y que por fin estrenó su serie de anime en 2013. Después vino la serie secuela, así que tenemos un anime larguísimo y emocionante para los amantes del baseball.

Eijun Sawamura es un pitcher de baseball con un estilo muy inusual, cuya vida cambia cuando le ofrecen una beca deportiva y la oportunidad para competir en los partidos nacionales. Cuando descubre que los veteranos del equipo escolar tendrán que retirarse si no ganan un último torneo, Sawagura decide unirse a ellos para sacarles del bache en el que están metidos.

Disponible en Crunchyroll

'Kuroko no Basket'

El baloncesto también ha dado sus buenos momentos de anime, y sin duda 'Kuroko no Basket' es uno de los mejores ejemplos y que todavía resuena entre sus fans.

El equipo de baloncesto de la Escuela Secundaria Teiko está formado por cinco prodigios que han ganado el campeonato durante tres años seguidos. Nadie sabe que en realidad había un "sexto jugador fantasma", Tetsuya Kuroko, quien junto a su nuevo compañero Taiga Kagami se propone llevar al equipo de su nueva escuela hasta lo más alto.

Disponible en Netflix

'Eyeshield 21'

'Eyeshield 21' es la historia de Sena Kobayakawa, quien a menudo sufre bullying por parte de sus compañeros y ha conseguido aprender a correr muy rápido para escapar de ellos.

Gracias a su velocidad, empieza a jugar en el equipo de fútbol americano de la escuela Deimon, pero para evitar llamar la atención de otros estudiantes oculta su identidad con un casco con visera.

Disponible en Crunchyroll

'Hinomaru Sumo'

Este anime sobre sumo tiene varios giritos inesperados que no te esperas de entrada en una serie sobre este deporte. Hinomaru Ushio sueña con convertirse en un profesional del sumo a pesar de que no llega la altura mínima requerida, pero cree que si se convierte en el mejor del equipo de su escuela el comité profesional le permitirá competir.

Cuando unos macarras se hacen con el dojo del instituto, Hinomaru desafía a su líder para poder convertirse en el sumo más fuerte de la escuela.

Disponible en Crunchyroll

'Blue Lock'

Uno de los estrenos más esperados de la temporada de otoño de anime, y que equilibra sus buenas dosis de historia de deportes con elementos de thriller.

Tras un desastroso mundial, el equipo de fútbol japonés decide cambiar de estrategia y ficha como entrenador a Ego Jinpachi, quien tiene un plan para crear jugadores modelos. Su régimen de entrenamiento es conocido como "Blue Lock", y está diseñado para crear al mejor goleador del mundo.

Disponible en Crunchyroll

'Run with the Wind'

Primero surgió como una novela, que después fue adaptada a manga, película en acción real y también a serie de anime, y 'Run with the Wind' ha enamorado a miles de fans en todos los formatos.

Haji es un estudiante de universidad que está intentando formar un equipo de atletismo para participar en el maratón de Hakone Ekiden, una de las carreras universitarias más importantes de Japón. Así recluta a Kakeru, una antigua estrella del atletismo en su instituto, aunque ambos resultar ser los únicos del equipo con algo de experiencia en la pista.

Disponible en Crunchyroll

'Tsurune'

Minato Narumiya dejó de practicar el tiro con arco tras un incidente en un torneo, pero cuando se reencuentra con sus amigos de la infancia en el instituto, Seiya Takehaya y Ryōhei Yamanouch le convencen para darle una nueva oportunidad a las flechas.

Al principio se niega, pero un encuentro con un hombre muy misterioso en el campo de entrenamiento termina intrigando a Minato lo suficiente para unirse al equipo de su instituto.

Disponible en Crunchyroll

'Hajime no Ippo: The Fighting!'

'Hajime no Ippo' es sin duda uno de los mangas legendarios del género spokon, y que seguro que ha inspirado a más de uno a empezar a practicar boxeo, y con 'Hajime no Ippo: The Fighting' podemos ver los inicios de la historia.

Ippo Makunouchi es un chico muy tímido que ha trabajado siempre en el negocio familiar y nunca ha tenido tiempo para tener amigos ni practicar deportes. Cuando unos chicos de su colegio intentan pegarle, un famoso boxeador le salva de la paliza y le lleva a su gimnasio para que se recupera. Al ver unos videos de Myke Tyson peleando, Ippo decide que quiere convertirse en boxeador profesional y descubrir qué se siente al ser fuerte.